Uefa afbooker landsholdets EM-hotel i Helsingør

Fodbold. Sommerens EM-slutrunde i fodbold bliver næppe spillet som planlagt i juni og juli. Det er der kommet endnu en indikation på tirsdag formiddag, inden der tirsdag eftermiddag er krisemøde i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Uefa har nemlig annulleret den booking, som forbundet har foretaget på vegne af det danske fodboldlandshold, der før og under EM skulle være indlogeret på Marienlyst Strandhotel i Helsingør. I en mail til Helsingør Dagblad bekræfter hoteldirektør Michael Lauritsen, at bookingen er annulleret. »Det er korrekt, vi har i går modtaget en annullering fra Uefa på det danske landshold«, skriver direktøren.

Olympisk. Tirsdag er der både videomøde med nationale olympiske komitéer samt topmøde i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor udsigterne for det kommende sommer-OL i Tokyo skal diskuteres. Den massive spredning coronavirus har skabt tvivl om, hvorvidt OL i Japan kan afvikles som planlagt fra slutningen af juli. Mens det forventes, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), også tirsdag, beslutter at udskyde sommerens EM-slutrunde i fodbold, slår IOC fast, at OL-planerne ikke er ændret.

Det mangeårige IOC-medlem Dick Pound foreslog for nylig, at man inden udgangen af maj burde tage stilling, om OL skulle udskydes eller aflyses. Men det er ikke en deadline, IOC arbejder ud fra, siger John Coates. Han er præsident for Australiens olympiske komité og formand for koordineringskomitéen for OL i Tokyo. »IOC har ikke godkendt nogen datoer, som Dick har foreslået«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det har aldrig været IOC’s holdning. Det var Dicks idé. Der er stadig fire måneder til OL«, tilføjer han og slår fast: »Vi arbejder stadig mod, at OL går i gang 24. juli«.

Cykling. Spanien er et af de lande, som har indført udgangsforbud for befolkningen den kommende tid for at få bugt med spredningen af coronavirus. Undtagelserne er, at man må gå ud, når man skal købe dagligvarer, medicin eller udføre sit arbejde. Sidstnævnte undtagelse giver dog anledning til uenighed for især én profession – cykelryttere. En del af deres arbejdsdag normalt er at træne udenfor. Hidtil har de spanske myndigheder dog ikke anerkendt, at det er en del af jobbet. »Nogle af vores holdkammerater var ude for at træne i søndags, men de blev sendt hjem af politiet«, fortæller Astana-rytteren Gorka Izagirre til det spanske sportsmedie AS. »Vi er i kontakt med ACP (Foreningen for Professionelle Cykelryttere, red.). Den skal afgøre, om det er en del af vores profession at træne udendørs«, lyder det fra den 32-årige spanske rytter.

Kricket. Den pakistanske superligas finaleserie er blevet udsat på grund af bekymringer for spredningen af coronavirus. Udsættelsen skete få timer, før den første af semifinalerne skulle afvikles. Det pakistanske kricketledelse kom med meldingen tirsdag og fastslog, at finalerne blev udsat og ville blive afviklet på senere, endnu ikke fastsatte, datoer.

Atletik. Den stærke hærgen af coronavirus i Italien har naturligvis sat sit markante præg på de italienske atleters forberedelser til OL i Tokyo, men nogle få holder fast i træningen. Den italienske rekordholder på mændenes 400 meter, Davide Re – som mandag fyldte 27 – træner for eksempel udendørs i Rieti. »Jeg er meget bekymret over vores situation med coronavirus i Italien, og jeg er også ked af, at vi ikke kan deltage i nogle stævner«, siger sprinteren, der må se alle muligheder for at træne indendørs lukket af, men i sin rolle som atlet på højeste nationale niveau har fået tilladelse til at træne videre udendørs.