DIF bakker op om udsættelsen af EM-slutrunden

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det Europæiske Fodboldforbunds, Uefa’s, beslutning om at udsætte EM-slutrunden i fodbold fra 2020 til 2021 møder fuld opbakning fra Danmarks Idræts-Forbund.

»Set i lyset af den seneste tids udvikling med smittespredning af corona, så er det den rigtige beslutning, som UEFA i dag har truffet med at udskyde EM i fodbold. Idrætten har også et ansvar for at mindske smittespredning, og det kræver store beslutninger at tage det ansvar på sig. UEFA har i dag vist, at der er vigtigere ting i verden end fodbold. Det bakker vi fuldt op om i DIF,” siger formand Niels Nygaard i en pressemeddelelse fra DIF.

»Vi føler meget med DBU, landsholdsspillerne og de danske fans. Der var lagt op til en kæmpe fodboldfest i København og 11 andre europæiske byer denne sommer, så det er noget af en mavepuster at skulle udskyde festen. For mange vil det være en drøm, som pludselig er brast. Vi håber, at deres drøm i stedet vil blive udlevet i sommeren 2021, hvor EM er udskudt til«, siger DIF-formanden.

EM-slutrunden skal i anledning af Uefa’s 60-årsjubilæum afvikles i tolv europæiske byer, og den skulle være afviklet 12. juni-12. juli, men er nu placeret fra 11. juni til 11. juli i 2021.

»Med udskydelsen af EM til sommeren 2021, så åbnes der en dør på klem for, at de nationale ligaer kan blive færdigspillet, så der kan findes nationale mestre og op- og nedrykkere rundt om i Europa. På den måde bliver fodbold-Europa mindst muligt ramt, da det vil give mulighed for planmæssigt at spille fx Champions League og Europa League i 2020-2021«, siger Niels Nygaard i pressemeddelelsen.