Amerikansk basketballstjerne smittet med coronavirus

Basketball. Et af basketballsportens største navne er smittet med coronavirus. Tirsdag meddelte NBA-holdet Brooklyn Nets, at fire af holdets spillere er smittet, og nu bekræfter stjernespilleren Kevin Durant over for sportsmediet The Athletic, at han er en af dem. Durant fortæller, at han er testet positiv, men har det godt og ikke har sygdomssymptomer. »Alle må være forsigtige, passe på sig selv og passe på karantænereglerne. Vi kommer igennem dette«, siger Kevin Durant til The Athletic. 31-årige Durant kom til Brooklyn sidste sommer efter tre sæsoner hos Golden State Warriors, hvor han var med til at vinde to NBA-titler. Han har 10 gange været på NBA’s all star-hold og har også to OL-guldmedaljer på sit fyldige cv. Brooklyn Nets har ikke sat navn på de tre øvrige spillere, der er smittet. I forvejen er tre NBA-spillere officielt blevet testet positive for coronavirus. Det drejer sig om Rudy Gobert og Donovan Mitchell fra Utah Jazz og Christian Wood fra Detroit Pistons. NBA-sæsonen er i øjeblikket suspenderet som følge af spredningen af coronavirus i USA.

Fodbold. De økonomiske følger af coronakrisen i fodboldverdenen kan betyde, at klubber er nødt til at fyre spillere. Uden kampe kommer der ikke penge i kassen, mens der stadig skal udbetales løn til spillere og trænere. Det kan tvinge klubber til at fyre spillere, og i norsk fodbold har man forsøgt at være på forkant. Spillerforeningen (Niso), Divisionsforeningen, Norsk Toppfotball, Topfotball Kvinner og Det Norske Fodboldforbund (NFF) er blevet enige om, hvordan situationen om nødtvungne fyringer skal håndteres. I en pressemeddelelse oplyser parterne, at man vil forsøge at beskytte de spillere, som ikke opfylder kravene for at få dagpenge. Der er dog også taget hensyn til klubbernes frygt for at miste værdifulde spillere. En del af aftalen gør nemlig, at klubberne kan undlade at fyre spillere med høj værdi, så disse ikke kan skifte til andre klubber på en fri transfer midt i krisen.

Olympisk. De olympiske lege til sommer »... vil ikke give mening«, hvis de deltagende lande ikke har mulighed for at sende deres atleter til Japan. Det siger Japans vicepremierminister, Taro Aso, der også er finansminister, tidligt onsdag morgen dansk tid. Selv hvis Japan formår at inddæmme udbruddet af coronavirus lokalt, kan det stadig blive en udfordring for landene at sende deres atleter til Japan. »Som premierministeren har sagt, er det attraktivt at afholde OL i et miljø, hvor alle føler sig trygge og glade«, siger han i det japanske parlament. »Men det er ikke noget, som Japan kan bestemme alene«. I Japan er en kvalifikationsturnering i gymnastik, som skulle være afholdt i næste måned, desuden blevet aflyst onsdag morgen dansk tid. Den amerikanske stjerne Simone Biles skulle have været blandt deltagerne.