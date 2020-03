Udskudt EM for mænd flytter slutrunder for kvinder og U21

Automatisk oplæsning

Fodbold. Grundet udskydelsen af EM 2020 bliver mændenes U21-EM og kvindernes EM-slutrunde næste år udskudt, meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på Twitter. Der er endnu ikke sat nye datoer. Tirsdag meddelte Uefa, at sommerens EM-slutrunde, hvor København var blandt værtsbyerne, bliver udskudt til sommeren 2021 på grund af udbruddet af coronavirus. Det kommer til at foregå fra 11. juni til 11. juli næste år og kommer til at kollidere med kvindernes EM-slutrunde og mændenes U21-slutrunde, som altså nu må finde nye datoer.

Kvindernes EM-slutrunde i England skulle være spillet fra 7. juli til 1. august 2021, mens U21-mændene skulle have været i aktion mellem 9. og 26. juni i Slovenien og Ungarn. Hvorvidt de to slutrunder rykkes et år eller blot nogle uger, står hen i det uvisse. I forhold til U21-EM kan en flytning til 2022 få betydning for, hvilke spillere der må deltage som følge af aldersgrænsen.

Cykling. Arrangøren af cykelklassikeren Amstel Gold Race aflyser årets udgave af løbet, som skulle være kørt 19. april, på grund af coronavirus. Det oplyser man på amstel.nl.

Atletik. Mens sportsledere over hele Europa forsøger at finde løsninger på de akutte coronaproblemer, er europæisk atletik blevet yderligere ramt. Præsidenten for Det Europæiske Atletikforbund, nordmanden Svein Arne Hansen, blev søndag ramt af det slagtilfælde i sit hjem og er indlagt på intensivafdelingen på hospitalet. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. I forbindelse med indlæggelsen blev han også testet for smitte med coronavirus, men testen var negativ.

Speedway. Sæsonstarten i den danske speedwayliga, Metal Speedway League, er blevet udsat grundet coronavirus, meddeler Danmarks Motor Union (DMU) onsdag. Sæsonens første match skulle være kørt 22. april mellem mestrene fra Fjelsted og SES-Sønderjylland, men den er nu udsat. Man vil forsøge at finde datoer til de aflyste matcher.

Basketball. Basketligaen for mænd i Danmark aflyser resten af sæsonen, meddeler ligaen onsdag. Hvorvidt der kåres en danmarksmester, meldes ud på et senere tidspunkt. »Basketligaen har, efter samarbejde med Danmarks Basketball-Forbund (DBBF), truffet den vanskelige beslutning at aflyse den resterende del af 2019/2020-sæsonen grundet situation omkring Covid-19«, skriver ligaen i en mail. Det betyder, at alle resterende kampe i såvel grund- som slutspil er aflyst. De forsvarende mestre fra Bakken Bears førte ligaen indtil aflysningen af sæsonen.

Foto: Mike Lawrie/Ritzau Scanpix Kevin Durant er en af basketballverdenens mest succesrige spillere, og han har en fast tro på, at USA vil komme igennem coronakrisen.

Basketball. Et af basketballsportens største navne er smittet med coronavirus. Tirsdag meddelte NBA-holdet Brooklyn Nets, at fire af holdets spillere er smittet, og nu bekræfter stjernespilleren Kevin Durant over for sportsmediet The Athletic, at han er en af dem. Durant fortæller, at han er testet positiv, men har det godt og ikke har sygdomssymptomer. »Alle må være forsigtige, passe på sig selv og passe på karantænereglerne. Vi kommer igennem dette«, siger Kevin Durant til The Athletic. 31-årige Durant kom til Brooklyn sidste sommer efter tre sæsoner hos Golden State Warriors, hvor han var med til at vinde to NBA-titler. Han har 10 gange været på NBA’s all star-hold og har også to OL-guldmedaljer på sit fyldige cv. Brooklyn Nets har ikke sat navn på de tre øvrige spillere, der er smittet. I forvejen er tre NBA-spillere officielt blevet testet positive for coronavirus. Det drejer sig om Rudy Gobert og Donovan Mitchell fra Utah Jazz og Christian Wood fra Detroit Pistons. NBA-sæsonen er i øjeblikket suspenderet som følge af spredningen af coronavirus i USA.

Fodbold. De økonomiske følger af coronakrisen i fodboldverdenen kan betyde, at klubber er nødt til at fyre spillere. Uden kampe kommer der ikke penge i kassen, mens der stadig skal udbetales løn til spillere og trænere. Det kan tvinge klubber til at fyre spillere, og i norsk fodbold har man forsøgt at være på forkant. Spillerforeningen (Niso), Divisionsforeningen, Norsk Toppfotball, Topfotball Kvinner og Det Norske Fodboldforbund (NFF) er blevet enige om, hvordan situationen om nødtvungne fyringer skal håndteres. I en pressemeddelelse oplyser parterne, at man vil forsøge at beskytte de spillere, som ikke opfylder kravene for at få dagpenge. Der er dog også taget hensyn til klubbernes frygt for at miste værdifulde spillere. En del af aftalen gør nemlig, at klubberne kan undlade at fyre spillere med høj værdi, så disse ikke kan skifte til andre klubber på en fri transfer midt i krisen.