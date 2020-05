Bendtners mange sider er solgt til England

Automatisk oplæsning

Literært. Den i øjeblikket ikke fodboldaktive Nicklas Bendter tilbragte små ni år af en broget karriere i England. Nu udkommer den succesrige 2019-biografi af Rune Skyum-Nielsen, ’Begge sider’, på engelsk med titlen ’Both Sides’. »Unge fodboldspillere kommer nemt til at leve i en parallelverden, hvor alt løber løbsk, og vi håber, at min fortælling kan være med til at skabe opmærksomhed om de vilkår, som mange talenter uden varsel skal omstille sig til i professionel fodbold. Ikke mindst i England«, siger Bendtner i en pressemeddelelse.

Ishockey. Den tyske sæson er lukket og afgjort ved skrivebordet, men ligaen erklærer sig villig til at bruge nye hjelme, såfremt der fortsat er coronarestriktioner, når den nye sæson skal indledes. »En fullfacehjelm kan måske hjælpe os med at komme tidligere i gang med træning og kampe«, siger formanden for det tyske forbund, Franz Reindl, ifølge ARD. Ishockeyspilleres kroppe er sædvanligvis helt dækket på nær ansigtsregionen fra ører, næse og ned, hvor der er en åbning i hjelmen.

Håndbold. Nordsjælland Håndbold og klubbens topscorer Kasper Kisum har indgået aftale om at samarbejdet fortsætter i næste sæson. Klubben lå sidst i ligaen og blev dømt til nedrykning, da sæsonen blev afblæst. Siden er afgørelsen af ligaen blevet annulleret.

Fodbold. Den spanske liga staser på genstart i den anden weekend i juni og få spillet de sidste 11 runder af sæson færdige inden 31. juli. Der er lagt op til kampe hver dag, men der skal først gives grønt lys fra de spanske myndigheder. »Jeg ønsker, at startdatoen bliver 12. juni, men vi er nødt til at være forsigtige, og det kommer an på, hvordan samfundet som helhed ser ud«, siger La Liga-præsidenten Javier Tebas ifølge Ritzau i en pressemeddelelse.

Baseball. Et stykke amerikansk kulturhistorie af kød og blod er gået bort. Mary Pratt er død, 101 år gammel. Pratt var den sidste levende person, der havde spillet i den i 1943 grundlagte amerikanske kvindeliga, All-American Girls Professional Baseball League.

Her var kvinden fra Connecticut en frygtet pitcher. All-American Girls Professional Baseball League blev stablet på benene under Anden Verdenskrig, hvor størstedelen af baseball-aktiviteterne for mænd var ikkeeksisterende, da mændene var indkaldt til tjeneste i hæren. Tom Hanks, Geena Davis og Madonna var i 1992 i hovedrollerne i Hollywood-filmatiseringen ’A League of Their Own’, der er fortællingen om amerikansk kvindebaseballs professionelle start.

Fodbold. Også spillerne i den danske 1. division er ved at gøre sig klar til at spille sæsonen færdig. Mandag er bolden tilbage på græsset i blandt andet Næstved, HB Køge og hos topholdet Vejle, der går ind til sæsonens sidste 13 kampe med et forspring på 7 point til Viborg. »Vi har et arbejde, vi skal gøre færdigt«, siger klubbens tekniske Jacob Krüger til vb.dk.

Fodbold. Franske Lyons præsident, Jean-Michel Aulas, hævdede søndag, at hans klub havde fået at vide, at den skal i kamp 7. august i Champions League mod italienske Juventus. Men nu lyder det på Twitter fra klubben, at præsidentens udtalelse ikke har noget på sig.

L’Olympique Lyonnais précise que la date du match #JuveOL, comptant pour le huitième de finale retour de la @ChampionsLeague, n’a pas encore été fixée définitivement contrairement à ce qui a été indiqué précédemment. https://t.co/yfu9PYd9zh — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2020

Motorsport. Den nødplan, som formel 1-organisation har sat i værk for at gennemføre noget, der minder om en sæson, ser ud til at skride. Efter to grandprixer i Østrig 1. og 12. juli er det planen, at rykke til Silverstone i England og køre det britiske grandprix 19. juli, men nye britiske forholdsregler foreskriver, at alle, der rejser ind i landet via lufthavne, skal i 14 dages karantæne. Formel 1-arrangørerne har ifølge BBC nu henvendt sig til den britiske regering.

Fodbold. To spillere og en fysioterapeut kan ifølge den tyske fra bundesligaklub FC Köln genoptage aktiviteterne på torsdag, når deres coronakarantæne ophører. En ny testrunde har vist, at trioen ikke længere har virus i kroppen. Avisen Kölner Stadtanzeiger skriver, at de nye test gennemført onsdag i sidste uge. Det betyder, at der kun var seks dage mellem de positive og negative testresultater.