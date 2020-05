AGF og Randers FC genstarter Superligaen 28. maj

Automatisk oplæsning

Ventetiden er snart forbi for de danske fodboldfans. Torsdag 28. maj ruller bolden igen i Superligaen.

Det oplyser Divisionsforeningen, der driver ligaen, i en pressemeddelelse.

Superligaen Den kommende kampe Torsdag 28. maj (udsat kamp) 19.00 AGF-Randers FC Fredag 29. maj 19.00 Silkeborg-FC Nordsjælland Søndag 31. maj 18.00 Esbjerg-AaB Mandag 1. juni 14.00 Randers FC-Hobro. 16.00 FC Midtjylland-Horsens. 18.00 Lyngby-FCK. 20.00 AGF-OB. Tirsdag 2. juni 19.00 Brøndby-Sønderjyske. Søndag 7. juni 17.00 FCK-Randers. 17.00 Sønderjyske-Silkeborg. 17.00 AaB-AGF 17.00 OB-Esbjerg 17.00 Horsens-Brøndby 17.00 FC Nordsjælland-FC Midtjylland. 17.00 Hobro-Lyngby Vis mere

AGF tager hjemme imod Randers i det første opgør. En kamp, der i forvejen var udsat på grund af en dårlig bane i Aarhus.

Herefter følger en enkelt kamp fredag 29. maj mellem Silkeborg og FC Nordsjælland. To dage senere møder Esbjerg og AaB hinanden, inden der spilles fire kampe mandag 1. juni.

Den sidste kamp i første spillerunde efter pausen er mellem Brøndby og Sønderjyske tirsdag 2. juni.

I den efterfølgende runde vil alle kampe blive spillet søndag 7. juni.

»Vi glæder os helt vildt til at levere 3F Superliga til Danmark igen«, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen i pressemeddelelsen.

»Vi åbner med et brag af et lokalopgør, hvorefter vi går ind i ligaens absolut mest intense periode med afgørelsen af grundspillet over to runder«.

Alle kampe vil blive spillet uden tilskuere. For at gøre flest mulige kampe tilgængelige for tv-seere er kamptidspunkterne ændret, i forhold til hvornår superligakampe normalt bliver spillet, lyder det.

Det er planen, at den sidste spillerunde afvikles søndag 26. juli, hvorefter sæsonens sidste kamp - et opgør om en plads i Europa League-kvalifikationen - spilles 29. juli.

Divisionsforeningen oplyser desuden, at det endnu ikke er besluttet, hvornår 1. division genoptages. Det vil blive fastlagt i løbet af denne uge.

Genoptagelsen af Superligaen kommer, efter at professionel sport i sidste uge fik grønt lys til at starte op igen. Det skete i en ny aftale mellem regeringen og Folketingets partier om yderligere genåbning af Danmark.

Divisionsforeningen har udarbejdet protokoller, der skal sikre, at træning og kampe afvikles på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Danmarks bedste fodboldrække blev sat på pause i starten af marts på grund af udbruddet af coronavirus.

FC Midtjylland ligger på en komfortabel førsteplads med 12 point ned til FC København på andenpladsen.

