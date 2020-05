Landsholdsspiller sendt i dopingkarantæne for brug af kosmonaut-stof

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Den ukrainske landsholdsangriber Artem Biesiedin er blevet idømt et års karantæne for doping. Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der i december testede Dinamo Kijev-spilleren positiv efter et Europa League-møde i FC Københavns indledende gruppe mod Malmö FF. Uefa offentliggjorde karantænen tirsdag, hvor ukrainerens mulighed for at appellere straffen til sportsdomstolen CAS udløb. Artem Biesiedin blev testet positiv for det i Rusland udviklede stof fonturacetam, som fra begyndelsen af 1980’erne blandt andet blev brugt af kosmonauter på fysisk udmarvende missioner i rummet. Karantænen udløber 19. december.

Cykling. Astana-holdet kan ifølge manager Alexandre Vinokourov står foran en lukning, hvis der ikke bliver kørt løb i resten af 2020. Det siger Jakob Fuglsangs chef ifølge Ritzau til det franske website Cyclism’Actu. »Vi skal bare overleve dette år, og uden løb bliver det kompliceret for cykelsporten. Er mit hold i fare, hvis der ikke bliver kørt løb? Det tror jeg, ligesom alle andre hold. Sponsorer ønsker synlighed, og jeg tror, at vores hold er forsvundet næste år, hvis der ikke bliver kørt flere løb«, siger Vinokourov. Sæsonen har ligget stille siden 14. marts og genoptages først 1. august.

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem, der er nummer tre i verden, er kommet i modvind efter at han har kritiseret et støtteinitiativ, der kanaliserer penge videre til spillere langt uden for rampelyset. Algeriske Ines Ibbou svarede Thiem igen, og i en ni minutter lang og følelsesladet video delt på sociale medier opfordrer 21-årige Ibbou, der ligger nummer 620 i verden, Thiem til at have forståelse for hendes og andres trængte situation under coronapandemien. Ines Ibbou får nu støtte fra det helt tunge tunge skyts: »Du er min helt«, skriver den syvdobbelte grand slam-vinder Venus Williams til Ibbous i et opslag på Instagram. Og australieren Nick Kyrgios, der allerede har kritiseret Thiem, skrev »Respekt« efterfulgt af en række smileyer og lovede støtte.

Dominic Thiem har vundet mere end 10 millioner kroner i præmiepenge i denne sæson allerede og totalt ca. 130 millioner kroner i karrieren. Ines Ibbous foreløbige indtægt i 2020 lyder på knap 20.000 kroner. Karrieretotalen er på ca. 175.000 kroner.

Fodbold. Angriberen Simon Makienok er en af tre Dynamo Dresden-spillere, der er testet positiv for coronavirus. Det bekræfter han over for B.T. Makienok er i de seneste uger blevet testet fem gange. I de fire første tilfælde var testen negativ, men femte gang var den gal. Og det undrer danskeren. »Jeg har været i Tyskland i over to uger helt alene, og jeg har fået bekræftet af det tyske sundhedsvæsen, at det ikke er noget, jeg har haft med fra Danmark«.

»Det eneste, jeg har lavet hernede, er selvfølgelig at tage til træning og været ude at handle, og det har jeg kun gjort med maske og handsker, så jeg har decideret ikke været i kontakt med nogen i de sidste 14 dage ud over de seneste dages holdtræning, og alligevel er jeg blevet ramt«, siger Simon Makienok til bt.dk. Dynamo Dresden skulle søndag have genåbnet sæsonen mod Hannover, men kampen er blevet udsat, da hele truppen nu er i karantæne.

Fodbold. Klubberne i Premier League står ifølge BBC til at skulle tilbagebetale ca. 3 milliarder kroner fra tv-indtægter i den kommende tid, da det vil være umuligt at gennemføre sæsonen på den med rettighedshaverne hidtil aftalte facon. Klubberne holdt møde omkring en mulig genstart af ligaen mandag. »Hvad end der sker, vil der være tale om et markant fald i indtægterne«, sagde ligadirektør Richard Masters.

Motorsport. Den tidligere formel 1-verdensmester Sebastian Vettel siger farvel til Ferrari efter denne sæson. Tyskerens kontrakt udløber ved årsskiftet og bliver ikke forlænget, meddeler det italienske mandskab. »Det var ingen specifik årsag, der førte til denne beslutning, bortset fra en fælles overbevisning om at tiden er inde til at gå hver vores vej for at nå vores respektive mål«, siger holdchef Mattia Binotto i en pressemeddelelse. Den 32-årige Sebastian Vettel har været på holdet siden 2015 og vundet 14 af sine 53 grandprixsejre i den legendariske røde racer, der ikke har hentet VM-titlen siden Kimi Räikkönen vandt i 2007.

Håndbold. Den tidligere islandske landsholdsspiller Arnór Atlason bliver ny træner for de unge mænd på U18-landsholdet. Aftalen med Dansk Håndbold Forbund løber til 31. august 2022.

Atletik. Diamond League-stævnet i London 4. og 5. juli er aflyst. Yderligere syv stævner i Diamond League-kalenderen er tidligere aflyst eller udsat. Bislett Games i Oslo 11. juni står dog til afvikling uden tilskuere på tribunerne.

Fodbold. Målmanden Jakob Busk har indgået en kontraktforlængelse af ukendt varighed med bundesligaklubben Union Berlin.

Fodbold. Den østrigske Bundesliga bliver genoptaget i første weekend af juni. Det skriver flere østrigske medier ifølge Ritzau.

Fodbold. Dansk Boldspil Union (DBU) har hyret nye landstrænere til de mandlige ungdomsårgange. Kenneth Weber får ansvar for U16/U17, mens og Jens Olsen skal styre U18/U19-landsholdene. Når Weber og Olsen får ansvar for to ungdomslandshold, så er det fordi, DBU har implementeret trænercyklusser, så den pågældende træner kommer til at følge den samme årgang i to år. Det betyder, at Kenneth Weber 1. august starter som U16-landstræner og året efter bliver U17-træner, således at han træner den samme årgang som året før. Nuværende U16-landstræner Søren Hermansen bliver fra 1. august U17-træner. Jens Olsen starter som U19-træner, mens Jens Knudsen er U18-træner. Kenneth Weber er lige nu ansat i FC København. Jens Olsen stod frem til 2019 i spidsen for Nykøbing FC, som han var med til at rykke op i 1. division i 2016.

Fodbold. Den tidligere FC Barcelona-præsident Joan Laporta vil tilbage til magten i klubben, når der igen er præsidentvalgt i 2021. Og hans valgflæsk synes at være en for Barcelona velkendt ret – succestræneren over dem alle, Josep Guardiola. »Jeg vil virkelig gerne have Guardiola tilbage, men han er i Manchester City nu, og det er en beslutning, som Pep skal tage. Han er et vartegn for Barcelona, og mange cataloniere vil gerne se ham træne Barça igen«, siger Joan Laporta ifølge Ritzau til spanske medier. Under Guardiolas ledelse 2008-2012 vandt Barcelona 14 trofæer på fire sæsoner, heriblandt tre spanske mesterskaber og to Champions League-titler.