Rigspolitiet retter ind efter kritik og giver 330.000 fodboldspillere bedre muligheder

Fodbold. Der kan nu for alvor komme gang i breddefodbolden. Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser, at Rigspolitiet har opdateret retningslinjerne for, hvordan klubbernes baner kan opdeles uden at komme i clinch med forsamlingsforbuddet på 10 personer. Klubberne må nu opdele en 11-mands bane i mindre baner - eksempelvis fire 5-mands baner eller to 8-mands baner. »Vi har kæmpet for, at anlæg kan opdeles i mindre områder. Det er nu lykkedes. Vi kæmper fortsat også for at åbne fodbolden helt, så det snart igen bliver muligt at tackle og give en god skulder«, siger formand for DBU Bredde, Lars Albæk.

Golf. Spillerne på den nordamerikanske PGA Tour og deres caddier vil blive fløjet rundt i chartrede fly, når de første turneringer i juni starter efter coronakrisen. De specialchartrede fly skal hindre golfspillerne i at blive ramt af coronavirus. Det fortæller den amerikanske golfstjerne Kevin Streelman ifølge Ritzau til magasinet Golfweek. »Touren har chartret flyt - nogle ret store nogle - til alle spillere og caddier mellem turneringerne i et forsøg på at holde boblen rundt om os tæt«, siger Streelman, der forventer 5-6 personer i hvert fly. Charles Schwab Challenge på Colonial-banen i Forth Worth er første planlagte turnering efter coronapausen.

Fodbold. Brøndbys bedste mandskaber for både mænd og kvinder har indgået en treårig sponsoraftale med Danske Spil. Brøndby-direktør Ole Palmå beskriver på klubbens hjemmeside aftalen som værende »fantastisk« - både indholdsmæssigt og det økonomisk.

Fodbold. Major League Soccer, den bedste nordamerikanske liga, har ifølge The Athletic en storstilet plan om at isolere spillerne fra samtlige 26 klubber i Orlando i Florida i to måneder. Med en opstartsfase på tre uger vil der kunne spilles fodbold igen 22. juni. Forslaget tager ikke stilling til, om kampene i Florida skal tælle med i MLS-tabellen eller afvikles om en selvstændig turnering.

Fodbold. Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen og RB Leipzig genoptager jagten på Bayern München i Bundesligaen igen på lørdag mod Freiburg. Ifølge Ritzau står det danskeren frit for, om han vil gå på banen i første spillerunde efter to måneders pause som følge af coronakrisen. »Det er ikke sådan, at vi sidder som små børn i klassen og skal gøre, som læreren siger. Alle kan frit beslutte, om de ønsker at spille eller ej«, siger Yussuf Poulsen til nyhedsbureauet dpa og tilføjer: »På den ene side kan man have nogle bekymringer, og på den anden side er du under kontrakt med en arbejdsgiver. Det er kun menneskeligt, at man er bekymret, og det forstår alle«.

Ishockey. Sønderjyske forlænget kontrakten med målmand Nicolaj Henriksen med to år.

Fodbold. Londons borgmester, Sadiq Khan, er modstander af ideen om at genstarte Premier League-sæsonen i næste måned. Det må ske på et senere tidspunkt, siger hans talsmand til avisen Evening Standard ifølge Reuters. »Da denne krise fortsat omklamrer landet, og hundredvis af mennesker dør hver eneste dag, mener han, at det er for tidligt at diskutere en genoptagelse af Premier League og anden form for topsport i hovedstaden«, siger talspersonen. Den britiske regering sagde tirsdag, at elitesport kan begynde igen efter 1. juni, men uden tilskuere.

Fodbold. Premier League-spillerne kan komme tilbage på træningsbanen på mandag. En træningssession må højest vare 75 minutter og det er ikke tilladt at tackle. Det viser officielle protokoller, der er sendt til spillere og managere tirsdag, oplyser BBC.

Fodbold. Portugals bedste række genoptages 4. juni. FC Porto fører rækken med et point mere på kontoen end Benfica. Der mangler at blive spillet ti runder.