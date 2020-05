Nej tak: Flertal af tyskere er imod fodboldstart i coronakrise

Automatisk oplæsning

Fodbold. Et flertal i den tyske befolkning er imod, at Bundesligaen lørdag genstarter efter mere end to måneders pause på grund af coronakrisen. I en meningsmåling foretaget af tv-stationen ARD svarer 56 procent af de adspurgte, at det er forkert at fortsætte den bedste tyske fodboldrække, der starter for tomme tribuner. 31 procent svarer, at det er ’rigtigt’ at genstarte ligaen. 12 procent svarer, at de ikke er interesserede i fodbold, mens 1 procent ikke svarer på spørgsmålet. I meningsmålingen bliver de adspurgte blot bedt om at tage stilling til et enkelt spørgsmål, nemlig om det er rigtigt eller forkert at genstarte fodbolden i den tyske liga, hvor Bayern München indtager toppen, og Paderborn indtager bunden.

Bundesligaen, 26. runde

16. maj: Dortmund-Schalke 04, Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach

17. maj: FC Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern München

18. maj: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

NFL. To spillere er blevet sigtet for væbnet røveri ved en fest. Det oplyser politiet i delstaten Florida ifølge ligaens officielle hjemmeside, NFL.com. Cornerback for NFL-holdet New York Giants DeAndre Baker og cornerback for Seattle Seahawks Quinton Dunbar er blevet sigtet i en sag om et røveri 13. maj i Florida. DeAndre Baker er derudover sigtet for grov legemsbeskadigelse. Ifølge politiet har de to spillere bevæbnet med rifler stjålet 12.400 dollar, svarende til lidt over 85.000 kroner, og fire ure til en værdi af 61.100 dollar, svarende til lidt over 421.000 kroner. Ligaen meddeler, at den er bekendt med sagen, men har ingen kommentarer.

Fodbold. Mens flere ligaer i Europa er i gang med at planlægge en genåbning efter coronapausen, så er det anderledes i Sverige. Her venter fodbolden fortsat på at få grønt lys fra sundhedsmyndighederne til at gå i gang. Fredag lyder meldingen til svensk fodbold, at Folkhälsomyndigheten tidligst i begyndelsen af juni vil komme med en ændring i sine restriktioner. Dermed må fodbolden fortsat vente.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix Spillere fra flere danske badmintonklubber er pga. coronapausen spredt ud over Europa.

Spillere fra flere danske badmintonklubber er pga. coronapausen spredt ud over Europa. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Badminton. Det kan ende som lidt af en fuser, når landets fire bedste klubber skal kæmpe om det danske holdmesterskab. To ud af de fire hold, der skal deltage i næste måneds Final 4-stævne, overvejer at melde afbud. Det drejer sig om Vendsyssel og Greve. Torsdag fortalte Vendsyssels formand, Jan Jensen, til Nordjyske, at det er 99,9 procent sikkert, at holdet ikke stiller op til stævnet. Problemerne består bl.a. i, at klubbens spillere befinder sig flere steder i Europa, og det kan være problematisk at få dem til Danmark og ud af landet igen under coronapandemien. I Greve har formand Helle Holm de samme bekymringer. Til TV2 Sport fortæller formanden, at hun har sendt et brev til Badminton Danmark med fem punkter, hun ønsker svar på. Hun ønsker blandt andet, at der lægges en plan for, at både de danske og udenlandske spillere testes for coronavirus.

Fodbold. Augsburg må undvære cheftræner Heiko Herrlich, når den tyske klub lørdag tager hul på Bundesligaen mod Wolfsburg efter to måneders coronapause. Forud for genstarten skal spillere og ledere ifølge en protokol for Bundesligaen gå i en uges karantæne. 48-årige Herrlich brød karantænen, da han forlod et hotel, hvor Augsburg-holdet har været indlogeret. Cheftræneren skulle på gaden for at købe tandpasta og hudcreme. »Jeg begik en fejl ved at forlade hotellet. Selv om jeg har fulgt alle hygiejneregler, så kan jeg ikke gøre det om«, siger Heiko Herrlich til klubbens hjemmeside.

Foto: Ahmed Jadallah/Ritzau Scanpix Novak Djokovic har haft en forrygende sæsonstart 2020, der er blevet bremset af coronapandemien, og han er overbevist om mere succes, når tennis igen starter.

Novak Djokovic har haft en forrygende sæsonstart 2020, der er blevet bremset af coronapandemien, og han er overbevist om mere succes, når tennis igen starter. Foto: Ahmed Jadallah/Ritzau Scanpix

Tennis. Novak Djokovic tror fuldt og fast på, at han kan blive den spiller med flest grand slam-titler og længst tid som verdens nr. 1. Det siger den 32-årige serber og 17-dobbelte grand slam-vinder i et tv-interview, ’In Depth with Graham Bensinger’. I kapløbet mellem de såkaldte ’Big Three’ om at have flest af sportens fineste trofæer ligger Djokovic to titler bag spanske Rafael Nadal og tre bag Roger Federer, som fører med 20 titler. »Jeg tror altid meget på mig selv. Jeg tror på, at jeg vinder flest slams, og jeg tror på, at jeg kan slå rekorden for flest uger som nummer ét. Det er mine helt klare mål«, siger Novak Djokovic, der tidligere har sagt, at kan forestille sig at spille, indtil han bliver 40 år.

Fodbold. Førerholdet LASK Linz er kommet i modvind forud for genstarten af den bedste østrigske række. En video af holdets træning viser, at LASK med stor sandsynlighed ikke har efterlevet de protokoller, der skal sørge for en sikker genoptagelse af ligaen efter en længere coronapause. Siden 20. april har det været tilladt at træne i mindre grupper af op til seks spillere, men en video af en af holdets træninger indikerer, at der er blevet trænet med flere spillere. Ligaen har nu igangsat en undersøgelse, der skal klarlægge, hvad der er sket.

Triatlon. VM i Ironman 2020 og VM i Ironman 70.3 – Halv Ironman – bliver udskudt til næste år som følge af den igangværende coronaviruspandemi. Det skriver arrangørerne bag i en pressemeddelelse sent torsdag aften. Mens VM i Ironman rykkes til 6. februar 2021, er der endnu ikke fastlagt en ny dato for VM i Ironman 70.3, der afholdes i New Zealand. VM i Ironman skal som vanligt afholdes i Kailua-Kona i Hawaii.