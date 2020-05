Sportsstjerne med kontrakt til 110 millioner sigtes for røveri

Automatisk oplæsning

NFL. To spillere er blevet sigtet for væbnet røveri ved en fest. Det oplyser politiet i delstaten Florida ifølge ligaens officielle hjemmeside, NFL.com. Cornerback for NFL-holdet New York Giants DeAndre Baker og cornerback for Seattle Seahawks Quinton Dunbar er blevet sigtet i en sag om et røveri 13. maj i Florida. DeAndre Baker er derudover sigtet for grov legemsbeskadigelse. Ifølge politiet har de to spillere bevæbnet med rifler stjålet 12.400 dollar, svarende til lidt over 85.000 kroner, og fire ure til en værdi af 61.100 dollar, svarende til lidt over 421.000 kroner. Ligaen meddeler, at den er bekendt med sagen, men har ingen kommentarer. Baker har en kontrakt til 110 millioner, der nu er i fare.

Fodbold. Augsburg må undvære cheftræner Heiko Herrlich, når den tyske klub lørdag tager hul på Bundesligaen mod Wolfsburg efter to måneders coronapause. Forud for genstarten skal spillere og ledere ifølge en protokol for Bundesligaen gå i en uges karantæne. 48-årige Herrlich brød karantænen, da han forlod et hotel, hvor Augsburg-holdet har været indlogeret. Cheftræneren skulle på gaden for at købe tandpasta og hudcreme. »Jeg begik en fejl ved at forlade hotellet. Selv om jeg har fulgt alle hygiejneregler, så kan jeg ikke gøre det om«, siger Heiko Herrlich til klubbens hjemmeside.

Novak Djokovic har haft en forrygende sæsonstart 2020, der er blevet bremset af coronapandemien, og han er overbevist om mere succes, når tennis igen starter. Foto: Ahmed Jadallah/Ritzau Scanpix

Tennis. Novak Djokovic tror fuldt og fast på, at han kan blive den spiller med flest grand slam-titler og længst tid som verdens nr. 1. Det siger den 32-årige serber og 17-dobbelte grand slam-vinder i et tv-interview, ’In Depth with Graham Bensinger’. I kapløbet mellem de såkaldte ’Big Three’ om at have flest af sportens fineste trofæer ligger Djokovic to titler bag spanske Rafael Nadal og tre bag Roger Federer, som fører med 20 titler. »Jeg tror altid meget på mig selv. Jeg tror på, at jeg vinder flest slams, og jeg tror på, at jeg kan slå rekorden for flest uger som nummer ét. Det er mine helt klare mål«, siger Novak Djokovic, der tidligere har sagt, at kan forestille sig at spille, indtil han bliver 40 år.

Triatlon. VM i Ironman 2020 og VM i Ironman 70.3 – Halv Ironman – bliver udskudt til næste år som følge af den igangværende coronaviruspandemi. Det skriver arrangørerne bag i en pressemeddelelse sent torsdag aften. Mens VM i Ironman rykkes til 6. februar 2021, er der endnu ikke fastlagt en ny dato for VM i Ironman 70.3, der afholdes i New Zealand. VM i Ironman skal som vanligt afholdes i Kailua-Kona i Hawaii.

Fodbold. Marseille og dens sportsdirektør, Andoni Zubizarreta, går hver til sit. På sin hjemmeside skriver klubben, at parterne er blevet enige om, at deres veje skal skilles. Den spanske landsholdslegende blev ansat i oktober 2016. Fra 2010 til 2015 bestred han en lignende rolle i FC Barcelona. Marseille sluttede på andenpladsen i den forkortede sæson i Ligue 1, den bedste franske række.

Fodbold. Bundesligaen starter igen i weekenden, og holdene er godt i gang med forberedelserne. RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann gør sig blandt andet klar til ikke at kunne være lige så højlydt som normalt, når hans hold i den kommende tid skal spille kampe på tomme – og dermed meget stille – stadioner. »Jeg må tale med mig selv og prøve at opføre mig socialt acceptabelt i det tekniske felt«, siger Nagelsmann, der er kendt for sine udbrud på sidelinjen, ifølge Ritzau.