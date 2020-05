Premier League-manager frygter, at spillerne falder sammen efter flere måneders pause

Automatisk oplæsning

Fodbold. Det vil være uforsvarligt at kaste spillerne i kamp i Premier League uden tilstrækkelig forberedelse, mener Newcastles manager Steve Bruce. Genstart 12. juni er for tidligt, siger han til avisen Sunday Telegraph. »Man må huske på, at de (spillerne, red.) har haft fri i otte uger, og det er formentlig den længste pause, nogle af spillerne har haft i deres karriere«, siger Bruce og tilføjer: »Vi har brug for nok forberedelsestid for at få spillerne i form, ellers falder de sammen som en pakke spillekort. De fleste managere har samme bekymring. Jeg kan ikke se, hvordan vi kan spille kampe før slutningen af juni«. Premier League har endnu ikke vedtaget en plan for genstart af turneringen.

Fodbold. Flere superligaklubber er i færd med at arrangere testkampe forud for genoptagelsen af turneringen i slutningen af maj, skriver Ritzau Silkeborgs bundhold har således arrangeret en testkamp mod topholdet fra 1. division, Vejle, og fra Esbjerg meldes der om planer for et møde med Fredericia. Testkampene skal afvikles under samme sundhedsmæssige forholdsregler som turneringskampe, herunder at alle spillere bliver testet for coronavirus inden kampene.

Fodbold. EM-turneringen i 2021 skal afvikles i 12 byer, herunder København, der for ti dage siden fik ryddet knasterne af vejen og givet endeligt tilsagn. Men i flere af de andre oprindelige EM-byer er der opstået tvivl, og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) erklærer sig nu parate til at afvikle EM med færre værtsbyer. »Ideen er fortsat, at der skal spilles i de oprindelige byer. Med ni byer er alt i orden, men i tre byer er der problemer«, siger Uefa-præsidenten Aleksander Ceferin til beIN Sports. En af de byer, der er tvivl om, er spanske Bilbao, der sammen med Dublin i Irland var udset til at huse gruppe den stærke gruppe E med Spanien, Sverige, Polen samt en playoffvinder.

Fodbold. Som anfører gik Yussuf Poulsen lørdag forrest for RB Leipzig og udlignede til slutresultatet 1-1 i hjemmekampen mod Freiburg, da han flot headede udligningen ind et lille kvarter før tid. Yussuf Poulsen siger til TV3 Sport, at det var en vanskelig kamp efter to måneders pause på grund af coronapandemien. Den manglende kamptræning kan mærkes. »Det var som i starten af en sæson, hvor man ikke er 100 procent fit og klar i hovedet. Så jeg synes, vi leverede en fantastisk indsats. Desværre var det ikke nok til at vinde«, lyder det fra Yussuf Poulsen. –

Dortmund-træneren Lucien Favre havde efter 4-0-sejren over Schalke i den store klassiker i Ruhr-distriktet også en anderledes følelse i kroppen. For store kampe bag lukkede døre uden tilskuere er bare noget andet. »Der er ingen lyde. Du skyder på mål, du laver en god aflevering, du scorer - og der sker ingenting. Det er meget mærkeligt«, siger Lucien Favre ifølge Ritzau.

Direkte sport i tv Søndag 17. maj TV3 Sport 15.30 Fodbold: FC Köln-Mainz 18.00 Fodbold: Union Berlin-Bayern 21.30 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Greuther Fürth-Hamburg Eurosport 2 20.00 Golf: PGA Tour

Fodbold. Den tidligere AaB-formand Per Søndergaard er død. Han blev 66 år. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. Søndergaard var formand i klubben fra 2005 til 2010.

Fodbold. Træningen i de spanske klubber bliver yderligere normaliseret. Fra mandag vil det være tilladt at træne i grupper på op til ti personer. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Ritzau. Hidtil har spillerne trænet individuelt. La Liga satser på at genstarte mellem 14. og 28. juni.

Fodbold. Hos Hertha Berlin slipper spillerne for påtale, efter at de fejrede scoringer med både gruppekram og kindkys i 3-0-sejren i Hoffenheim, selv om det i Bundesligaens sikkerhedskoncept bliver anbefalet at holde afstand. Det er dog netop kun en anbefaling og ikke en decideret lov, oplyser Deutsche Fussball Liga (DFL), der administrerer de professionelle tyske ligaer. »I forhold til måljubel blev der kun udsendt tips til orientering - der vil derfor ikke blive sanktioneret«, lyder det fra DFL. »Måljubel hører fodbolden til. Vi er blevet testet så ofte, at man - tror jeg - kan tillade det. Det ville også være en skam, hvis man slet ikke måtte juble længere, for så er der endnu mere, der bliver ødelagt«, siger Hertha-træner Bruno Labbadia ifølge fodboldmagasinet Kicker.