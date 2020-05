Dansk fodbolds 2. division genstarter senest 17. juni

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV3 Sport 20.30 Fodbold: Bremen-Leverkusen

Fodbold. 2. division starter senest 17. juni. Samtidig afsluttes grundspillet før tid med det samme, og der oprettes med basis i den nuværende stilling op- og nedrykningspuljer, hvor alle hold skal spille seks kampe. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse. Det kræver dog grønt lys fra myndighederne, lyder det. Hvis ikke det sker, vil sæsonen blive lukket ned uden afvikling af yderligere kampe.

Basketball. Hypen omkring legendariske Michael Jordan er på sit højeste, siden han indstillede karrieren endegyldigt i 2003. Det skyldes dokumentaren ’The Last Dance’, der har fortalt historien om verdens bedste basketball-spiller nogensinde, og al virakken omkring Jordan slår nu også igennem i auktionsverdenen. Et par af de sko, han bar i sin rookie-sæson i 1985 for Chicago Bulls, er netop solgt på en auktion for den nette sum af 560.000 dollars (ca. 3,8 millioner kr.), skriver BBC. Skoene med navnet Nike Air Jordan 1 er signeret af Michael Jordan.

Fodbold. Premier League-klubberne vil begynde at træne i små grupper fra tirsdag. Det er de 20 klubber blevet enige om på et videomøde mandag. Til træningerne skal der fortsat holdes afstand, fysisk kontakt er ikke tilladt, meddeler Premier League.

Fodbold. Der bliver ikke spillet mere fodbold i Skotland i denne sæson, har den skotske professionelle liga, SPLF, besluttet. Celtic er udråbt til mester – for 9. år i træk – mens Hearts rykker ud.

Håndbold. Der er sat navne på nye makkere til de to topdommere Mads Hansen og Martin Gjeding, der stoppede 24 års samarbejde i sidste uge. Mads Hansen skal fremover dømme sammen med Jesper Madsen, mens Martin Gjeding er del af en trio med Per Olesen og Claus Gramm. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Fodbold. Tobias Damsgaard skifter permanent fra Randers til Vendsyssel, som han har været udlejet til siden januar. Den 21-årige back har underskrevet en treårig kontrakt med 1. divisionsklubben.

Tennis. Torsdag og fredag afvikles en dansk invitationsturnering med torsdagens puljekampe hos Give Tennisklub og ØBG Silkeborg, mens semifinaler og finale spilles fredag i Give. Holger Rune, Frederik Løchte Nielsen, Anders Grinderslev, Søren Hess-Olesen, Martin Pedersen, Rasmus Michelsen, Christian Sigsgaard og Johannes Ingildsen er deltagerne, og puljekampene kan følges på klubbernes facebooksider og eurosport.dk, mens semifinaler og finale kan følges på Eurosport 2, Eurosport Player, eurosport.dk samt facebooksiderne.

Gymnastik. Europamesterskabet i TeamGym i Ballerup Super Arena er udsat til 14.-17. april 2021, skriver GymDanmark på sin hjemmeside.

Atletik. DHL-stafetten, der hvert år tiltrækker tusindvis af motionsløbere i blandt andet København, Aarhus, Aalborg og Odense, bliver ikke gennemført i år, meddeler arrangørerne i en pressemeddelelse.

Håndbold. Niklas Landin og Lars Christiansen er med på det All Star-hold, den tyske tv-station Sky har udtaget. Opgaven var at sætte det bedste bundesligahold gennem tiderne, og her er der altså blevet plads til den danske fløjlegende Lars Christiansen og den nuværende landsholdsanfører. De øvrige spillere er Nikola Karabatic, Magnus Wislander, Yoon Kyung-shin, Robert Weber og Christian Schwarzer.