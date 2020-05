Årets danske cykelfest er aflyst

Automatisk oplæsning

Cykling. PostNord Danmark Rundt bliver ikke afviklet i 2020. Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse. Aflysningen sker efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) tirsdag placerede terminen for den danske cykelfest samtidigt med Tour de France. Det er dog »manglende klarhed over sundhedssituationen og myndighedskrav«, der får DCU til at trække i bremsen.

»Det har selvfølgelig været en meget svær beslutning, fordi det har så stor betydning for dansk cykelsport og rammer en lang række interessenter, men sikkerheden og sundheden for vores ryttere, de frivillige, fans og befolkning kommer altid i første række«, siger DCU-direktør Martin Elleberg Petersen og tilføjer, at det næste år skal bruges til at videreudvikle løbet.

Fodbold. Premier League-klubben Watford har registreret tre coronasmittede – en er spiller, mens de to andre er del af staben omkring førsteholdet. De skal nu isoleres i en uge. Watford-anfører Troy Deeney har været blandt de mest kritiske over for en snarlig genstart af Premier League. Han nægtede tirsdag at møde op til den første træning i mindre grupper, da han ikke vil udsætte sin familie for smittefare. Avisen Daily Mirror skrev for nylig, at omkring 50 spillere på tværs af klubberne i ligaen måske vil nægte at spille, hvis Premier League blev sat i gang igen i denne sæson. Knap 800 spillere og ansatte i de 20 klubber i Premier League er blevet testet mandag og tirsdag. Ud over de tre tilfælde i Watford er der registreret yderligere tre coronapositive.

Ishockey. VM i 2021 spilles i Letland og Hviderusland og med onsdagens lodtrækning til de to grupper står det klart, at det danske landshold skal spille i gruppe A i Minsk. Her bliver modstanderne i maj næste år Rusland, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien samt de hviderussiske værter. Gruppe B i Riga har deltagelse af Canada, Finland, USA, Tyskland, Letland, Norge, Italien og Kasakhstan.

Badminton. Den 32-årige doublespecialist Mads Conrad-Petersen indstiller karrieren på banen med omgående virkning for at indlede en ny i ejendomsmæglerbranchen. Han meddelte allerede i marts, at han ville stoppe på landsholdet efter Thomas Cup i Aarhus, men efter at turneringen er blevet udsat grundet coronapandemien, har planerne ændret sig.

Cykling. Årets DM på landevej er udskudt til en ukendt termin i efteråret 2020. Nu skal der også findes en ny arrangør. Give Cykelklub og Vejle Kommune har ifølge Danmarks Cykle Union (DCU) trukket sig fra 2020-værtskabet. De har til gengæld fået tjansen i 2021, så planlægning af ruter og logistiske forberedelser ikke har været forgæves.

Motorsport. Formel 1 vil kunne håndtere op til ti positive coronatest, når sæsonen genstarter i juli. Sådan lyder det ifølge Ritzau fra lægekommissionen hos Den Internationale Motorsportsunion (FIA). Ifølge professor ved FIA Gerard Saillant er situationen en anden nu, end den var i Melbourne, da det første grandprix blev aflyst 15. marts. »Kendskabet til virusset er ganske anderledes. Det er muligt at forebygge og forudse en masse ting. Hvis vi har et smittetilfælde, eller måske endda ti, er det muligt at styre«, siger Gerard Saillant.

Ishockey. Frederikshavn White Hawks har skrevet én toårig kontrakt med målmanden Mathias Seldrup, der i de seneste fire år spillet i Esbjerg Energy.

Parasport. Svømmeren Amalie Vinther er udtaget til næste års paralympiske lege i Tokyo, oplyser Danmarks Idrætsforbund. Det bliver tre gang i træk, at Vinther er med ved legene.