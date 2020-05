Superligaen ønsker tilskuere på tribunen med det samme

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV3 Sport 13.00 Fodbold: F.C. København-OB 18.30 Fodbold: Heidenheim-Wehen 20.30 Fodbold: Hertha BSC-Union Berlin Eurosport 2 10.45/15.00 Tennis: Opvisning

Fodbold. Når Superligaen starter igen fra næste uge, kan man sagtens finde en sikker måde at afvikle fodboldkampene med publikum på tribunerne. Det mener direktør for Divisionsforeningen Claus Thomsen. »Vi vil jo rigtig gerne have publikum tilbage på stadion. Og det kan vi efter vores vurdering også håndtere, på linje med hvordan det vil blive håndteret i forlystelser, teatre eller biografer«, siger Claus Thomsen til Ritzau.

Fodbold. Coronakrisen har foreløbig kostet den engelske storklub Manchester United mange penge. I alt 230 millioner kroner oplyser klubben, det har kostet at tilbagebetale tv-penge for kampe, der ikke er blevet transmitteret, samt mistede indtægter fra de kampe, der er udsat.Det skriver BBC.

Badminton. World Tour genstarter efter den seneste plan 1. september i Taiwan. Det meddeler Det Internationale Badmintonforbund (BWF) ifølge Ritzau. Derfra vil i alt 16 turneringer bygge op til World Tour Finals, der spilles i Guangzhou i det sydlige Kina fra 16. december.

Tennis. Ashely Cooper, der i sin karriere vandt fire grand slam-titler, er død i en alder af 83 år. Australieren vandt Australian Open, Wimbledon og US Open i 1958, og han nåede også at ligge nr. 1 på verdensranglisten. I 1957 vandt han Australian Open for første gang.

Fodbold. Finland sigter mod en ligastart 1. juli, skriver AP. Allerede 16. juni er det meningen, at pokalturneringen skal gå i gang.

Amerikansk fodbold. Efter den massive succes med dokumentaren om Michael Jordan, ’The Last Dance’, er turen nu kommet til et andet amerikansk sportsikon. Quarterbacken Tom Brady bliver i 2021 hovedpersonen i en dokumentar på ESPN med titlen Man in the Arena’.

Basketball. Sko, trøjer og håndaftryk i beton, der stammer fra den nu afdøde Los Angles Lakers-stjerne Kobe Bryant, har på en auktion i USA indbragt knap 1,4 millioner kroner.

Antidoping. Atleter, der har tilladelse til at bruge ellers forbudte præparater på grund af eksempelvis astma, vinder ikke flere medaljer ved de olympiske lege. Det viser en undersøgelse fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Fodbold. Det gik ikke helt uden problemer, da hollandske Jaap Stam skulle annonceres som ny træner i FC Cincinnati. I et opslag på Twitter, hvor der stod »Velkommen Jaap Staam, cheftræner« havde fodboldklubben lavet en sand billedbrøler. I stedet for at lægge et foto op af den tidligere hollandske stjerneforsvarer havde Cincinnati sat et billede af Ajax-ungdomstræner Tinus van Teunenbroek på opslaget. Det er nu rettet.

Skisport. Selv om sommeren nærmer sig, så er Det Internationale Skiforbund (FIS) ved at lægge sidste hånd på den kommende sæson i langrend. Potentielle arrangører af en World Cup-afdeling har fået frist til 15. juni for at byde ind på et arrangement.