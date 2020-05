Usædvanlig scoring af Robert Skov, La Liga genstarter 8. juni og Simon Makienok er coronafri

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Lørdag 23. maj TV3 Sport 13.00 Fodbold: Darmstadt-St. Pauli 15.30 Fodbold: Gladbach-Leverkusen 18.30 Fodbold: Bayern- Frankfurt 00.00 MMA: UFC - A. Smith-Glover Teixera 01.00 MMA: UFC - Al. Overeem-Walt Harris TV3 Max 15.30 Fodbold: Paderborn-Hoffenheim Xee 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Dortmund Eurosport 2 16.30 E-sport: Formel E

Fodbold. Da Robert Skov efter 3 minutter bragte Hoffenheim foran 1-0 mod bundholdet Paderborn, var det danskerens 4. mål i Bundesligaen, men alligevel et usædvanligt et af slagsen. Det var for første gang på udebane, og det første med højrebenet, da han bankede bolden ind under overliggeren efter en flad afleverinmg fra baglinien. Den livlige kamp endte dog 1-1, efter Dennis Srbeny havde udnyttet en fadæse af Ermin Bicakcic og udlignet efter 9 minutter. Så var det mere sædvanligt, at Thomas Delaney fik en advarsel (den fjerde i hans seneste fem kampe), da Borussia Dortmund forsvarede andenpladsen med en 2-0-sejr ude over Wolfsburg.

Fodbold. Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, har givet grønt lys for, at Primera Division kan genstarte 8. juni efter tre måneders coronapause. Ligaen føres af FC Barcelona, der med Martin Braithwaite i truppen er 2 point foran Real Madrid.

Den aktuelle stilling i Primera Division

Fodbold. Med sit andet mål i tre kampe gjorde Sebastian Pingel det til 3-1, da B36 Torhavn vandt tre tredje gang i træk i den færøske liga, Effodeildin. Sebastian Pingel lagde også op til to mål, da B36 vandt 6-2 over Skala IF, der har tabt alle sæsonens tre kampe.

Cykling. For den danske verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) blev deltagelsen i den virtuelle kappestrid The Challenge of Stars for otte udvalgte sprintere en kort fornøjelse. På den 1,2 km lange distance tilbagelagt på hometrainer blev han i sin første match besejret af den hollandske mester Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Den 23-årige hollænder gjorde det i semifinalen af med tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), og i slutdysten måtte også den firedobbelte italienske verdensmester i individuelt forfølgelsesløb Filippo Ganna (Team Ineos) bøje sig. I morgen er Jakob Fuglsang (Astana) blandt de otte klatrere, der skal afvikle deres mellemværende på en 2,9 km lang rute, som simulerer en del af den legendariske Stelvio-stigning. Fuglsang skal i sit første opgør møde den italienske Giro d’Italia-bjergkonge Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

Fodbold. Efter to ugers karantæne er Simon Makienok testet fri for coronavirus. »Endelig udenfor igen! Jeg har lige fået svar på min test, og den siger, at jeg er kureret for coronavirus«, skriver angriberen på Instagram. Makienok var en af tre Dynamo Dresden-spillere, der blev testet positiv tidligere på måneden, hvilket betød at klubben alligevel ikke kunne genoptage sæsonen i 2. Bundesliga. Dynamo Dresden spiller heller ikke i denne weekend.

Basketball. 57-årige Patrick Ewing er til gengæld testet positiv for coronavirus og indlagt på et hospital i Georgetown. »Det er en alvorlig virus, man ikke må tage for let på«, skriver Patrick Ewing i et opslag på Twitter. Patrick Ewing var som spiller med på USA’s Dream Team, der vandt OL-guld i 1992, han er optaget i NBA’s Hall of Fame og er nu træner for Georgetown Athletics.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG — Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020

Amerikansk fodbold. For at skaffe penge til folk, der er kommer i nød på grund af coronakrisen, har New England Patriots ejer, Robert Kraft, solgt sin Super Bowl-ring fra 2017 for 1,025 million dollar (ca. 7 mio. kr.). Ringen er besat med 283 diamanter, fordi Patriots vendte Atlanta Falcons’ føring på 28-3 til en sejr på 34-28.

Tennis. Novak Djokovic har lanceret en miniturnering, Adria Tour, med otte deltagere, der skal spille fire steder på Balkan i perioden 13. juni-5. juli. Udover den serbiske verdensetter selv udgøres feltet foreløbig af østrigeren Dominic Thiem (nr. 3 i verden), bulgareren Grigor Dimitrov (19) og serberen Viktor Troicki (184). Yderligere fire spillere vil blive annonceret senere.

Speedway. Euroamesteren Mikkel Michelsen kan se frem til at skulle udnytte sin position som førstereserve, hvis VM-serien kommer i gang i denne sæson. Tyskeren Martin Smolinski var fredag udsat for et styrt, hvor han blandt andet brækkede hoften og bækkenet, og efter en operation lørdag i Leipzig er han formentlig færdig for resten af sæsonen. Netop nu er det første VM-løb planlagt til at finde sted i Cardiff 18. juli.

Fodbold. Den tidligere Bundesligatopscorer Thomas Christiansen, der som landsholdsspiller repræsenterede Spanien, er efter en enkelt sæson fyret som træner i Union Saint-Gilloise, der sluttede som nummer fire i den næstbedste belgiske række med danskerne Jonas Bager og Casper Nielsen i truppen.