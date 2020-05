Efter omstridt enegang: French Open vil nu undgå kalenderproblem med US Open

Automatisk oplæsning

Tennis. Der er ingen grund til at frygte, at grand slam-turneringerne French Open og US Open kommer til at devaluere hinanden, fordi de ligger tæt i kalenderen. Sådan lyder det fra French Open-direktør Guy Forget, efter at det ellers har vakt hård kritik i tennisverden, at French Open-starten er flyttet fra 24. maj til 20. september – blot en uge efter finalen i US Open på den anden side af Atlanterhavet. Franskmændene flyttede sin grand slam-begivenhed uden at rådføre sig med andre i sporten. Forget er dog sikker på, at begge turneringer, hvis de kan afvikles, vil blive placeret på terminer, så de ikke presser topspillerne til at prioritere den ene grand slam-turnering frem for den anden. »Den officielle beslutning er ikke truffet endnu. French Open vil sandsynligvis blive spillet fra slutningen af september til begyndelsen af oktober. Vi arbejder tæt sammen med ATP, WTA og Det Internationale Tennisforbund om fælles at kunne meddele, hvordan turneringskalenderen ser ud i slutningen af året«, siger Guy Forget ifølge Reuters til den franske radiostation Europe 1.

Fodbold. Schalke 04 skal være lykkelige for de point, klubben hentede i de første 25 spillerunder før coronapausen, for det Ruhr-klubbens spillere foreløbigt har leveret i den genstartede Bundesliga, peger kun en vej - mod nedrykning. Så slemt går det nok ikke for de kongeblå, men søndag blev Schalke for anden gang på otte dage udspillet. 0-4 mod Dortmund blev fulgt op ad endnu en blamage, da det blev 0-3 på hjemmebane mod Augsburg.

Fodbold. Borussia Dortmund siger efter denne sæson farvel til offensivspilleren Mario Götze. Den 27-åriges kontrakt udløber ved udgangen af juni, og klubbens sportsdirektør Michael Zorc kom med meddelelsen lørdag. Skilsmissen sker i gensidig forståelse, som det hedder. Mario Götzes karriere i Dortmund er gået helt i stå det seneste år. Træner Lucien Favre har forklaret, at Götze ikke passer ind i hans 3-4-3-system. Mario Götze var for ti år siden Tysklands største talent og blev i 2014 matchvinder i VM-finalen mod Argentina. Landsholdspladsen mistede Götze allerede i 2017.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er startet inde i begge Borussia Dortmunds kampe i Bundesligaen efter coronapausen. Det er hans første kampe, siden han blev skadet i den afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland i november, og danskeren føler sig endnu ikke 100 procent frisk. Det siger han ifølge Dortmunds hjemmeside efter lørdagens 2-0-sejr ude over Wolfsburg. »Kroppen er ikke vant til så mange kampe endnu. Jeg er ikke 100 procent i form, jeg mangler stadig lidt på den front«, siger Delaney. I sidste uge havde han luft til at spille 68 minutter mod Schalke 04, mens han lørdag spillede 83 minutter. I begge kampe har han fået et gult kort tidligt i anden halvleg. Dortmund har vundet begge opgør og dermed fået en optimal genstart på sæsonen efter mere end to måneders coronapause.

Ishockey. Spillerne i NHL har givet grønt lys til at arbejde videre med at finde et alternativt slutspil, så den afbrudte sæson kan genoptages, og der kan findes en NHL-vinder. Spillerforeningen for NHL-spillere (NHLPA) har godkendt at arbejde frem mod et slutspil med 24 deltagere. »Bestyrelsen i NHLPA har godkendt, at der kan forhandles videre om, at 24 hold kan vende tilbage og spille et slutspil for at finde vinderen af Stanley Cup 2020. Flere detaljer skal fortsat forhandles på plads, og en aftale om formatet er afhængig af, at alle parters relevante spørgsmål er besvaret«, lyder det fra spillernes fagforening.

Fodbold. Landets næststørste by ser ud til at være et skridt nærmere et nyt stadion. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har foreslået, at Aarhus Kommune i 2024 afsætter 250 millioner kroner til udviklingen af Kongelunden, der er det område, hvor AGF’s hjemmebane, Ceres Park, har hjemme. Der er ikke lavet en politisk aftale om den kommunale støtte til projektet, men en rundspørge foretaget af Århus Stiftstidende viser, at der er politisk opbakning til borgmesterens forslag om at skyde en kvart milliard i området. Det er umiddelbart godt nyt for AGF. Superligaklubbens ledelse har i flere år skreget på, at Ceres Park, som er kommunalt ejet, byttes ud med et nyt stadion på samme grund.

Golf. Golfhungrende amerikanere kan søndag opleve fire af landets største sportsstjerner dyste mod hinanden i en velgørenhedskamp, hvor overskuddet går til bekæmpelse af Covid-19. Den 15-dobbelte majorvinder Tiger Woods skal sammen med NFL-legenden Peyton Manning op mod Phil Mickelson, der har vundet 5 majors, og den stadig aktive Tom Brady, der er den mest vindende quarterback i amerikansk fodbolds historie. Dagen inden søndagens ’The Match: Champions for Charity’ i Florida, kunne Tiger Woods tilsyneladende ikke stå for fristelsen til at drille Phil Mickelson.