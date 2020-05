Racerkører snød ved at sætte 18-årig bag rattet

Automatisk oplæsning

Motorsport. Han ville åbenbart vinde for en hver pris, men nu er han i stedet suspenderet. Den tyske racerkører Daniel Abt, der normalt begår sig i Formel E, deltog i lørdags i en virtuel Race at Home Challenge for sit Audi Sport Abt Schäffler-hold, men overlod i løbet af konkurrencen rattet til en professionel e-sports og simulationskører. En kører, der ifølge The Guardian er blevet identificeret som den 18-årige pro-gamer Lorenz Hörzing. Pengepræmien på ca. 75.000 kroner, som duoen vandt, er Abt også blevet frakendt.

»Integritet, transparens og konsekvent overholdelse af gældende regler har højeste prioritet for vores brand – og det gælder for samtlige aktiviteter, brandet er en del af«, lyder det i en meddelelse ifølge avisen Süddeutsche Zeitung. Daniel Abt undskyldte mandag, men selv ikke det faktum, at hans far Hans-Jürgen Abt er medindehaver af racerstalden, kunne afværge en suspendering.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Jakob Poulsen stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Det oplyser han til bold.dk. Han vil ikke vente på, at Melbourne Victory FC kommer i gang igen i den australske A-League, der er suspenderet på grund af coronapandemien. »På grund af uvisheden over, hvad der skal ske, spurgte jeg klubben, om det var okay, at jeg tog hjem til Danmark«, siger Poulsen. Den 36-årige forlod FC Midtjylland i august. Han spillede 390 kampe i Superligaen for Esbjerg, AGF og FCM og var to gange i udlandet hos Heerenveen og Monaco. 35 landskampe samt VM- og EM-deltagelse blev det også til.

Fodbold. Uefa har afvist at behandle en klage fra hollandske AZ Alkmaar vedrørende det hollandske forbunds beslutning om ikke at færdigspille sæsonen. AZ lå efter 25 runder med samme pointantal som Ajax, men slutter som nummer to på bedre målscore og skal dermed spille kvalifikation til næste sæsons Champions League, mens Ajax er direkte kvalificeret og dermed allerede sikret et trecifret millionbeløb. En del af det beløb skal i henhold til en solidaritetsaftale indgået mellem de hollandske klubber videredistribueres til de øvrige klubber i Eredivisie. AZ havde i deres klage til Uefa anført, at målforskel ikke burde være afgørende, da Ajax og AZ jo ikke havde mødt de samme modstandere. I stedet burde indbyrdes opgør være det udslagsgivende parameter. På det parameter var AZ, sjovt nok, bedre end Ajax, da de vandt 1-0 i december og 2-0 i marts.

Håndbold. Affæren om nedrykninger vedtaget ved skrivebordet er gjort til en hastesag i Idrættens Højesteret, skriver Ritzau. »Denne sag vil blive behandlet hurtigere, fordi den handler om nedrykning, og det er vigtigt at få et resultat så hurtigt som muligt«, siger Silje Juel Rubæk, der er juridisk sekretær i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er Nordsjælland, EH Aalborg og Odder, som har klaget til DIF’s appelinstans, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet af Dansk Håndbold Forbund. Normalt vil en sag tage op til to måneder at behandle.

Håndbold. Fløjspilleren René Rasmussen har forlængte kontrakten med Skjern til 2024.

Fodbold. FC Københavns tjekkiske forsvarsspiller Michael Lüftner tager endnu en sæson som lejesvend i cypriotiske Omonia Nicosia. »En lejeaftale er en god løsning i den nuværende situation, hvor han ville få svært ved at få fast spilletid i FCK, og hvor coronakrisen gør et salg vanskeligt«, siger FCK-manager Ståle Solbakken. FCK oplyser samtidigt, at den skade Viktor Fischer pådrog sig i fredags i en testkamp mod OB, vil holde ham ude »i en kortere periode«.

Underholdning. De tidligere Brøndby-spillere Daniel Agger og Thomas Kahlenberg har lagt i kakkelovnen til en showkamp med pensionerede stjerner på Brøndby Stadion, når myndighederne vurderer, at det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at tillade større forsamlinger. Fra velgørenhedskampen skal der doneres 250.000 kroner til Læger uden Grænser, mens resten af overskuddet skal gå til Brøndby IF. Brøndbys legendehold vil ud over initiativtagerne blandt andet tælle Mogens Krogh, Ebbe Sand, John ’Faxe’ Jensen og Kim Vilfort. De skal spille mod Superliga Allstars med stribevis af tidligere FC København-spillere, herunder Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Niclas Jensen og Jesper Grønkjær, samt de tidligere landsholdsanførere Thomas Helveg og Martin Jørgensen.

Sejlsport. Med udsættelsen af anden sæson af den højt profilerede Sail SP-serie er der 10 måneder til det danske Team Rockwool-mandskab igen skal duellere med nogle af verdens bedste sejlere. Som en del af arbejdet med at samle yderligere erfaring i at sejle de foilende fartmaskiner, der kun er tilgængelige i forbindelse med stævnerne, vil Team Rockwool i løbet af juni i en 42-fods foilende båd forsøge at slå rekorderne for at sejle rundt om Fyn og rundt om Sjælland, oplyste teamet på et virtuelt pressemøde i dag.

Fodbold. Skandalerne klister bare til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Forbundet har set sig nødsaget til at suspendere Yves Jean-Bart, der præsident i fodboldforbundet på Haiti, i 90 dage. Han efterforskes af hjemlandets myndigheder i en sag om sexmisbrug af teenagepiger. Misbruget er angiveligt sket på Haitis nationale træningscenter, der er bygget for Fifa-midler. 73-årige Yves Jean-Bart har foreløbigt afvist alle anklager om voldtægt.

Ishockey. Mark Pederson stopper som træner i Esbjerg Energy efter syv år på posten. Det er coronapandemien, der har fået Esbjerg-ledelsen til at revurdere holdsammensætningen og trænerpositionen, hedder det i en pressemeddelelse.

Fodbold. Den franske klub Lyons farverige præsident Jean-Michel Aulas vækker på ny opsigt. Tidligere på måneden afslørede han, at Champions League nok vil blive genoptaget omkring 7. august, og nu opfordrer han Ligue 1 til at gentænke den afblæsning af sæsonen, der har været et faktum i en måneds tid. Jean-Michel Aulas har ifølge Ritzau kontaktet både Frankrigs premier- og sportsminister i sagen og vil have sagen prøvet ved Frankrigs højeste administrative domstol. Med en syvendeplads lå Lyon akkurat uden for de europæiske pladser.