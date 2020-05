Formel 1-kalenderen skrumper yderligere

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 28. maj TV3 Sport 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-HSV Canal 9 19.00 Fodbold: AGF-Randers FC

Motorsport. Formel 1-sæsonen skrumper yderligere. I Holland, hvor Circuit Park Zandvoort skulle være vært for første gang i 35 år, i Holland, er grandprixet nu endegyldigt aflyst. Løbet stod egentlig til afvikling 3. maj, men blev udskudt – og nu aflyst. »Efter konsultation med Formel 1-organisationen kan arrangøren konkludere, at det ikke længere er muligt at afvikle løbet med publikum i år. Derfor er løbet skubbet til 2021. Der forventes at komme en dato for næste års løb i slutningen af 2020«, meddeler arrangøren. Der er nu 12 planlagte løb tilbage i årets kalender. Starten går 5. juli i Østrig.

Fodbold. Onsdag bød på flere gode danske præstationer i Bundesligaen, hvor Marcus Ingvartsen kom på måltavlen for Union Berlin, mens både Jacob Bruun Larsen og Robert Skov assisterede i en tiltrængt Hoffenheim-sejr. Ingvartsens frisparksmål med venstrebenet sikrede Union det første point efter coronapausen med 1-1 mod Mainz, mens Hoffenheim efter oplæg til 1-0 af Jacob Bruun Larsen og ved 2-0-målet af Robert Skov fik den første sejr siden pausen med 3-1 over FC Köln. Stillingen i Bundesligaen kan du se her

Basketball. Det bliver først i 2021, at afdøde Kobe Bryant kan blive optaget i NBA’s Hall of Fame. Det skriver Ritzau. Han stod til at blive optaget 29. august, men optagelsen af nye medlemmer er udskudt til næste år grundet coronavirus.

Fodbold. Såfremt den spanske liga genstarter 11.-12. juni, sker det naturligvis uden tilskuere. For kongen af Europas største fodboldstadion, Lionel Messi, er det skræmmende at forestille sig en tom Camp Nou-gryde, hvor der kan være ca. 100.000 tilskuere. »Holdforberedelsen er den samme som ved hver kamp, men individuelt skal hver person forberede sig og visualisere at spille uden fans, da det er meget mærkeligt. Jeg måtte gøre det for en hjemmebanekamp, og det var meget uhyggeligt«, siger Lionel Messi ifølge Ritzau i et interview distribueret af sin støvlesponsor Adidas. Barcelona genstarter sæsonen på udebane mod Mallorca, inden Leganes venter hjemme.

Fodbold. Superligaen genstarter i aften med kampen AGF-Randers. De permanente forhold med tilskuerløse og mindre larmende arenaer kan få trænere til at tænke sig en ekstra gang om. Det siger DBU-dommerchef Michael Johansen til Ritzau. »Hvis de afsender deres budskab med den samme effekt, som hvis der var 20.000 på stadion, vil det få enorm indflydelse på spillet, og det vil blive naturligt for en dommer at gribe ind«, siger han og tilføjer: »Derfor ligger der et stort ansvar hos trænere og ledere i forhold til at tænke sig om, så man ikke eskalerer tingene, for det bliver meget tydeligt, hvad der bliver sagt, når der ikke er tilskuere - også på tv«.

Fodbold. Superligafans vil følge den i aften genstartede sæson med vanlig entusiasme. Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. På spørgsmålet om hvordan det vil påvirke deres interesse i at følge Superligaen, når kampene gennemføres uden tilskuere på stadion, men alene er tv-transmitteret, svarer 50,2 procent af de 1.089 respondenter, at de vil følge Superligaen lige så meget som før. 4,4 procent af de adspurgte svarer endda, at de vil følge mere med end før, mens 6,3 procent svarer, at de vil følge mindre med. De resterende 39,1 procent svarer ’ved ikke’ eller har ingen holdning til spørgsmålet.