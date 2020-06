AaB lukker 278 tilskuere ind til pokalsemifinale

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 9. juni TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-Skive 20.45 Fodbold: Saarbrücken-Leverkusen TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker – Champ. League

Fodbold. Til onsdagens semifinale i pokalturneringen mellem AaB og AGF vil 278 tilskuere være på plads på Aalborg Portland Park. Af dem vil 250 være fans fra AaB, mens 28 AGF-fans får adgang, skriver AaB på sin hjemmeside. Når der ikke åbnes for 500 tilskuere, skyldes det, at de tilladte 500 personer til kampen ifølge AaB inkluderer spillere, trænere, presse og andre medarbejdere. Kampen mellem AaB og AGF starter klokken 20.45. Lidt tidligere – klokken 18 – mødes Sønderjyske og AC Horsens i den første semifinale.

Golf. Med en runde i 64 slag har 19-årige Nicolai Højgaard taget føringen på Rømø, hvor 82 spillere deltager i årets første turnering på den hjemlige Ecco Tour. Danmarks tre bedste kvindelige spillere er med i feltet, og de spiller fra et andet teested, der gør banen cirka 1.000 meter kortere, og Emily Pedersen er med sin runde i 66 slag på andenpladsen. Turneringen afvikles over 36 huller og slutter onsdag.

Fodbold. Midt i kampen om at undgå nedrykning fra Superligaen, skal Esbjerg igen have ny træner. Lars Olsen stopper ifølge en pressemeddelelse i jobbet med det samme. Esbjerg tabte i søndags til OB og ligger sidst i nedrykningsgruppe B, hvor vestjyderne har 5 point op til Hobro. Den 59-årige cheftræner blev mandag mødt af en spillertrup, der havde mistet troen på samarbejdet med ham. »Spillerne har mistet troen på de knapper, jeg prøver at trykke på, så jeg ser ingen grund til at fortsætte samarbejdet. Jeg er selvfølgelig ærgerlig, for jeg har hele tiden haft troen på, at vi kunne klare den«, siger Lars Olsen til Ritzau. Lars Olsen nåede 12 kampe som træner i Esbjerg og vandt blot to. Det blev til 9 af 36 mulige point. Esbjerg møder Randers på fredag.

Fodbold. Det er ikke kun spillerne i Esbjerg, der skal have ny træner. I Tyskland skal de to danske landsholdsspillere Robert Skov og Jacob Bruun Larsen have en ny chef. Hoffenheim-ledelsen og træner Alfred Schreuder havde så forskellige opfattelser af, hvordan klubben skulle drives, at det tirsdag udløste et brud. Formmæssigt ser det ellers fint ud i Hoffenheim, der har hentet 8 point i de seneste 4 kampe. »Desværre kunne vi ikke blive enige om en fælles vej for fremtiden. Jeg er ked af den udvikling, men det er ikke unormalt i et professionelt miljø at have forskellige meninger«, siger Alfred Schreuder.

Fodbold. Det amerikanske kvindelandshold, der er regerende verdensmestre, vil have USA’s Fodboldforbund (USSF) til at fjerne et forbud, der tilbage i 2017 blev indført mod at knæle under den amerikanske nationalsang. Det skriver Ritzau. Samtidig kræver fodboldkvinderne, at forbundet giver en undskyldning til sorte spillere og fans for, at forbuddet blev indført. »Forbundet skal straks trække sin politik angående nationalsangen tilbage, offentliggøre en udtalelse, der anerkender, at politikken var forkert, da den blev indført, og give en undskyldning til vores sorte spillere og tilhængere«, meddeler spillerne og tilføjer: »Vi mener desuden, at forbundet skal fremlægge sine planer for, hvordan det vil støtte den bevægelse, som det prøvede at tie ihjel for fire år siden«. Det amerikanske kvindelandshold har også en sag om ligeløn kørende med det amerikanske forbund.

Fodbold. De italienske klubber vil få mulighed for at handle spillere fra 1. september til 5. oktober. Det oplyser det italienske fodboldforbund ifølge Ritzau. Forbundet oplyser således, at transfervinduet - der oprindeligt stod til at åbne 1. juli - er blevet skubbet to måneder. Serie A genoptages 20. juni og slutter 2. august. Herefter fortsætter turneringen hen over sommeren og ind i august, hvor sidste spillerunde står til at blive afviklet 2. august. Med muligheden for at handle spillere fra 1. september indikeres det, at en ny sæson næppe indledes før oktober.

Fodbold. Den tidligere Manchester United-spiller Tony Dunne er død. Dunne, der var back på det United-hold, der vandt Europa Cuppen for mesterhold i 1968 efter 4-1 mod Benfica på Wembley, blev 78 år.