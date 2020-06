Madrid tilbyder sig som vært for Champions League-slutspil

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 10. juni TV3+ 18.00 Fodbold: SønderjyskE-Horsens 20.45 Fodbold: AaB-AGF TV3 Sport 20.45 Fodbold: Bayern M.-E. Frankfurt 01.00 Motorsport: Nascar Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker, Ch. League

Fodbold. Madrids borgmester, Jose Luis Martinez-Almeida, vil have Champions League-finalen til Madrid. Det siger han til den spanske tv-kanal Trece ifølge nyhedsbureauet AFP. Finalen skulle være spillet i Istanbul, men den plan er for længst gået i vasken. Flere internationale medier, herunder tyske Bild, har berettet, at denne sæson Champions League-vinder skal findes i et slutspil i Lissabon i august. Det forventes, at Uefa træffer en afgørelse i næste uge.

Fodbold. Det bliver Troels Bech, der bliver ny træner i Esbjerg. Det skriver den på de kanter sædvanligvis velunderrettede avis Jydske Vestkysten. Ifølge avisen præsenteres den 53-årige Bech som Lars Olsen afløser onsdag formiddag, hvor han også vil lede sin første træning med det nedrykningstruede mandskab. Troels Bech, der senest har været sportsdirektør i Brøndby IF, har været ude af fodboldverdenen i mere end et år. Han har blandt andet været på jordomrejse med familien og lavet en podcast. Bech er tidligere træner i Esbjerg og flere andre klubber i Superligaen. Med 431 superligakampe som træner er en han en af ligaens absolutte sværvægtere. Fire fyringer har Troels Bech også på cv’et i Superligaen.

Fodbold. Hertil og ikke længere. Regionalligaklubben Saarbrückens drøm en plads i den tyske pokalfinale blev tirsdag aften effektivt knust af Leverkusen. Mandskabet fra Bundesligaen sejrede 3-0 på udebanen mod pokalsensationen fra den fjerdebedste række.

Fodbold. Landsholdsangriberen Christian Gytkjær kom tirsdag på måltavlen for sin polske klub Lech Poznan. I hjemmekampen mod Pogon Szczecin scorede han til 2-0 i Lech Poznans 4-0-sejr. Gytkjær er ligaens topscorer med 17 mål i sæsonen, og hans kontrakt udløber i udgangen af juli.

Fodbold. Træningskampen mellem Manchester United og Stoke City forud for de engelske klubbers comeback i næste uge blev tirsdag aflyst. Årsagen var, at Stoke-manager Michael O’Neill er smittet med coronavirus, oplyser Stoke i en meddelelse.