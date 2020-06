Brøndby-spiller måtte dope sig ud af nervesmerter

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 11. juni TV3 Sport 20.00 Atletik: Bislett Games Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker, Ch. League Eurosport 2 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 22.00 Fodbold: Sevilla-Real Betis

Fodbold. Brøndby-spilleren Kasper Fisker blev i august 2019 alvorligt korsbåndsskadet og måtte igennem en ekstra operation lige før coronakrisen. Det blev en svær periode med depression for midtbanespilleren. Det fortæller den 32-årige i et interview med Spillerforeningen. Kasper Fisker forklarer, at han særligt led af smerter og søvnmangel. »Jeg havde meget svært ved, at jeg skulle dope mig med medicin, så det var svært mentalt at skulle gøre det. Jeg fik ikke antidepressive på grund af depression, jeg fik det på grund af nervesmerter. Det er væsentligt at notere sig«. Kasper Fisker er kampklar igen, men har foreløbigt ikke fået spilletid efter Superligaens genstart. Kontrakten med Brøndby udløber 31. juli.

Fodbold. USA’s Fodboldforbund (USSF) afskaffer nu et kontroversielt forbud mod at knæle under nationalmelodien. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse. Forbundet skriver ifølge Ritzau, at forbuddet fra 2017 er forkert og afspejler en fejl fra forbundets side i forhold til at adressere sorte personers bekymringer. »Det er blevet gjort tydeligt, at denne politik var forkert og forringede den vigtige besked fra Black Lives Matter (bevægelse mod racisme, red.)«, lyder det i pressemeddelelsen. Det var de amerikanske landsholdskvinder, der tidligere på ugen på det kraftigste opfordrede USSF til at tænke sig grundigt om i forhold til knælingsforbuddet.

Fodbold. Hvad bliver FC Københavns europæiske skæbne i Europa League og hvordan skal Champions League afsluttes? Det danske mandskab mangler at afvikle en 1/8-finale på hjemmebane mod Istanbul Basaksehir (1. kamp 0-1) og i Champions League er der fire 1/8-finaler, der skal afgøres. Hvor og hvornår de kampe og turneringerne skal afsluttes, afgøres når Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité mødes til videokonference onsdag og torsdag i den kommende uge. En omfattende dagsorden indeholder blandt andet også afviklingen af kvindernes Champions League, den kommende sæsons klubturneringer samt en lang række hængepartier omkring EM-slutrunden i 2021.

Håndbold. Thorir Hergeirsson forsætter som landstræner for det norske kvindelandshold i yderligere fire år til 2024. Den 56-årige islænding har siddet på posten siden 2009, og han har vundet guld med landsholdet ved OL, VM og EM.

Håndbold. Michael Bruun fortsætter som målvogtertræner i Dansk Håndbold Forbund frem til sommeren 2023.

Håndbold. TTH Holstebro og samtlige ansatte i klubben er blevet enige om en lønnedgang på fem procent i den kommende sæson. Det sker som konsekvens af coronapandemien. Aftalen giver en besparelse på 1,2 millioner kroner.

Håndbold. Mændene fra Ribe-Esbjerg får til den kommende sæson tilgang af den 38-årige svensker Jonas Larholm som spillende assistenttræner. Larholm har tidligere spillet for Barcelona, Aalborg og TTH Holstebro.

Fodbold. Den tidligere tekniske direktør fra Shanghai SIPG, danskeren Mads Davidsen, bliver ny fodbolddirektør i Abu Dhabi-klubben Al Jazira Club. Det meddeler han på Facebook.

Fodbold. AaB’s 26-årige midtbanespiller Patrick Olsen har haft en omskiftelig karriere – fra ungdomstalent i Brøndby over en kontrakt i den italienske storklub Inter til et ophold hos Helsingør i 2. division. Nu er han pludselig i pokalfinalen efter nordjydernes 3-2-sejr over AGF i aftes. »Det er helt vanvittigt og fuldstændig surrealistisk at være i pokalfinalen, når jeg stod i 2. division for et år siden. Det viser, hvor hurtigt det kan gå i fodbold«, siger Patrick Olsen til Ritzau.