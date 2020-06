Spektakulære Eriksen får ros, og Braithwaite har en fantastisk følelse efter scoringen på Messis oplæg

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 14. juni TV 2 Sport 7.00 Motorsport: Le Mans 2020 virtual TV3+ 20.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 14.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 18.00 Fodbold: Schalke-Bayer Leverkusen 21.30 Motorsport: Nascar, Dixie Vodka TV3 Max 15.30 Fodbold: Mainz-Augsburg 18.00 Motorsport: Nascar, Contender 250 CANAL 9 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-F.C. København Eurosport 1 12.30 E-sport: Le Mans 15.00 Tennis: Adria Tour 18.15 Tennis: Ultimate Showdown Eurosport 2 14.00 Tennis: Adria Tour 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Lyngby 20.00Tennis: Adria Tour Vis mere

Fodbold. Inters-træner Antonio Conte er godt tilfreds med sit danske indkøb, Christian Eriksen. Midtbanestrategens scoring direkte på hjørnespark lørdag i pokalkampen mod Napoli har næppe rokket på Contes første indtryk. »Jeg er rigtig godt tilfreds med Eriksen. Han integrerer sig, og man kan se resultaterne af disse ugers arbejde. Jeg er glad for, at Eriksen ser ud til at være mere tilpas, og at vi har arbejdet med ham fysisk og taktisk, hvilket man kunne se«, siger Conte efter 1-1-kampen, som sendte Napoli i pokalfinalen mod Juventus.

Eriksen & Brozovic enjoyed that goal pic.twitter.com/YpDZAzN4h9 — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

Fodbold. Martin Braithwaite scorede lørdag sit første mål for Barcelona, da han på Lionel Messis hovedstødsoplæg scorede til 2-0 mod Mallorca. For danskeren var det endnu en lille milepæl i nogle vilde måneder med klubskifte, coronanedlukning og genstart på sæsonen. »Fantastisk følelse. Suveræn sejr. Første mål. Det er kun begyndelsen«, skriver angriberen på Twitter. »Jeg har ventet på det så lang tid, så det er fantastisk at score mit første mål...Vi fik en god start og fik tanket selvtillid. Det har vi brug for, for at kunne opnå det, vi gerne vil«, siger Braithwaite i et klip på Barcelonas twitterkonto. Barcelona vandt kampen på Mallorca 4-0 og udbyggede føringen i La Liga. Real Madrids forfølgere er 5 point efter og spiller søndag aften hjemme mod Eibar.

Amazing feeling. Great win. First goal. Just the beginning... 🔵🔴 pic.twitter.com/p3jSEznMuf — Martin Braithwaite (@MartinBraith) June 13, 2020

Cykling. Trods sine 35 år regner Jakob Fuglsang med, at han har endnu mindst tre sæsoner på højeste niveau i sig. Astana-rytteren siger til B.T., at han vil kunne køre til og med 2023-sæsonen, og i den kontekst kommer coronapausen ham måske til gavn. »Jeg håber ikke, at denne her sæson er spildt, og jeg håber heller ikke, at sæsonen gør min karriere en god sæson kortere, hvis man kan sige det sådan. Det må helst ikke blive en ulempe«, siger Jakob Fuglsang, der har Giro d’Italia som sæsonens store mål.

Fodbold. Allerede i juli vil der måske igen være tilskuere til kampe i Italien. Det siger præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, ifølge Ritzau. »Jeg håber, at de (fans, red.) meget hurtigt kan vende tilbage. Jeg håber, det vil være i begyndelsen juli - den første uge af juli eller senest i midten af juli«, siger Gabriele Gravina.

Fodbold. Få dage før sæsonen i Premier League genstartes har en unavngiven spiller fra Norwich afgivet en positiv coronatest. Klubben skriver ifølge Ritzau på sin hjemmeside, at spilleren nu skal i selvisolation i syv dage og teste negativt, før vedkommende igen kan vende tilbage til træning. Yderligere en spiller fra Premier League testedes positiv ved den seneste massetest i Premier League, hvor der i alt nu er foretaget 8.687 coronatest. 16 har været positive.