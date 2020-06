Yussuf Poulsens sæson er forbi

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Landsholdsangriber Yussuf Poulsen startede stærkt efter coronapausen med både scoringer og som anfører og omdrejningspunkt for RB Leipzig, men nu er sæsonen slut for danskeren. »’Yussi’ kommer ikke i aktion igen i denne sæson«, siger Leipzig-træner Julian Nagelsmann ifølge Bulinews på et pressemøde forud for onsdagens kamp mod Düsseldorf. Yussuf Poulsen slutter sæsonen med fem mål og seks assist, og skal nu fokusere på at blive sin ankelskade kvit. Bundesligasæsonen slutter om 11 dage, men Leipzig er fortsat med i Champions League, som formentlig skal færdigspilles i august.

Cykling. Den slovakiske stjerne Peter Sagan (Bora-hansgrohe) dropper de udskudte klassikere Flandern Rundt (18. oktober) og Paris-Roubaix (25. oktober) i år. Årsagen til Sagans afbud er, at han for første gang skal køre det italienske etapeløb Giro d’Italia. Det oplyser holdchefen Ralph Denk ifølge Ritzau.

Fodbold. Flere hjemsendte danske landsholdsspillere med arbejdsgivere i udlandet træner under landstræner Lars Søndergaard træner i Brøndby. »Vi kommer nogle af de spillere, som bare skulle træne individuelt, i møde, så de får lidt hold- eller gruppetræning. Mange af dem er sendt hjem på lønkompensation eller på ferie, og de må ikke træne med andre klubber, men de må gerne træne med landsholdet, hvis de bliver indkaldt«, forklarer landstræneren til Ritzau. Lars Søndergaard havde til træningen rådighed over Stine Larsen, Rikke Sevecke, Cecilie Sandvej (alle FC Fleury), Janni Arnth (Fiorentina), Luna Gevitz (Guingamp), Matilde Lundorf (Brighton), Signe Bruun (PSG) og Amalie Thestrup (AS Roma).

Fodbold. FC Midtjylland og den 33-årige finske midtbanespiller Tim Sparv har forlænget samarbejdet med en måned, så kontrakten nu først udløber 31. juli, når sæsonen er slut.

Fodbold. Vendsyssel FF fra NordicBet Liga har skrevet en toårig kontrakt med den 24-årige målmand Emil Kobberup fra Jammerbugt FC i 2. division.

NFL. CNN har ansat New Orleans Saints’ Malcolm Jenkins som kommentator i spørgsmål om racisme og social retfærdighed. Den bramfri NFL-veteran vil således være med fra studiet i flere af CNN’s udsendelser. Det rapporterer NBC Sports. Jenkins har brugt mange år på at lede ngo’er og støtte græsrodsorganisationer for at adressere ulighederne i det amerikanske strafferetssystem og uddannelsessystem samt den store forskel på rig og fattig i samfundet. »Jeg tror, at jeg kan være en stemme for andre sportsaktivister og dem, der har dedikeret deres liv til at ændre lovgivning, politikker og reformer for ligestilling mellem mennesker«, udtaler Malcolm Jenkins i en erklæring. 32-årige Jenkins går ind i sin 12. NFL-sæson og skrev i marts kontrakt med New Orleans Saints for anden gang i sin karriere.

Basketball. Bakken Bears-mændene og de øvrige deltagende klubber kommer ikke til at færdigspille denne sæsons Fiba Europe Cup. Det Internationale Basketballforbund (Fiba) har således valgt helt at droppe sæsonens turnering, der var nået til semifinalestadiet, på grund af coronakrisen.

Fodbold. Der er lavet om på tirsdagens træningsplaner i OB efter mandagens beskæmmende 0-6-nederlag til Silkeborg i Superligaen. Fynboerne skulle have trænet i Nyborg Idrætspark, men træningen er i stedet rykket til klubbens træningsanlæg i Odense, og programmet står på joggingture og selvransagelse. Det siger OB’s cheftræner, Jakob Michelsen, til Fyens Stiftstidende. Mandag aften stod han i spidsen for det OB-hold, der led klubbens største nederlag i næsten 29 år. Den 39-årige sønderjyde står øjensynligt også i spidsen for fynboerne i torsdagens kamp mod SønderjyskE, som Michelsen tidligere har trænet med succes.

Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix Katerina Stefanidi har vundet guld ved OL, VM og EM, og hun bliver det kvindelige hovednavn ved en lidt anderledes præsenteret stangspringskonkurrence i Lausanne.

Katerina Stefanidi har vundet guld ved OL, VM og EM, og hun bliver det kvindelige hovednavn ved en lidt anderledes præsenteret stangspringskonkurrence i Lausanne. Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix

Atletik. Ved Diamond League-stævnet i Lausanne 2. september vil stangspringskonkurrencerne blive afviklet i et shoppingcenter i byens centrum. Hos kvinderne deltager den olympiske mester Katerina Stefanidi, og hos mændene indtager den unge svensk-amerikanske verdensrekordholder Armand Duplantis hovedrollen. De store amerikanske profiler Sandi Morris og Sam Kendricks er sammen med en række andre topnavne også med hos hhv. kvinderne og mændene. Konkurrencerne skal foregå på to parallelle baner med spring skiftevis hos kvinder og mænd.

Fodbold. For tre år siden blev klubben Lhasa Chengtou grundlagt i Tibet og blev den lille stats eneste professionelle fodboldklub i Kinas tredjebedste fodboldrække. Men hvad der skulle have været et synligt bevis på, at Kina inkluderede Tibet, er nu endt i en fuser. Klubben må nu lukke, men det skyldes hverken konkurs, svindel eller politisk konflikt. Det er såmænd beliggenheden af Lhasa Chengtous hjemmebane i 3.650 meters højde, som er problemet. Det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) har vedtaget, at der ikke må spilles kampe i de højder, da man frygter for spillernes sundhed. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Lhasa Chengtou har hidtil spillet de fleste hjemmekampe på et stadion i Sichuanprovinsen 2400 kilometer væk, men har dog spillet nogle få kampe på hjemmebanen i højderne. Ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua måtte de kampe afbrydes hvert 15. minut, for at spillerne kunne få en iltmaske på.

NFL. NFL-quarterbacken Colin Kaepernick forlod San Francisco 49’ers efter 2016-sæsonen, hvor han havde skabt røre ved at sidde på knæ under nationalmelodien før alle kampene. Det skete i protest med racisme og politivold mod sorte i USA. Trods status af velanset quarterback og med en Super Bowl-deltagelse på cv’et har intet hold i ligaen siden hen skrevet kontrakt med den nu 32-årige spiller. Men trods tidligere uoverensstemmelser med Kaepernick opfordrer NFL-chef Roger Goodell nu klubberne til at hente Kaepernick. »Hvis han ønsker at fortsætte sin NFL-karriere, kræver det selvfølgelig, at et hold vil hente ham. Men han skal være velkommen, og jeg vil bakke op om den klub, som henter ham. Jeg vil faktisk opfordre klubber til at gøre det«, siger Goodell ifølge AFP.