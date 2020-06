333.800 kroner: Fodboldklub dømt til at betale træner efter uretmæssig fyring

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 17. juni TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Napoli-Juventus TV3+ 21.15 Fodbold: Manchester City-Arsenal TV3 Sport 14.00 Fodbold: Wolfsburg-Freiburg (k) 18.00 Fodbold: AGF-FC Nordsjælland 20.30 Fodbold: Dortmund-Mainz TV3 Max 18.30 Fodbold: Frankfurt-Schalke 20.30 Fodbold: RB Leipzig-Düsseldorf Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Sheffield Utd. CANAL 9 20.00 Fodbold: FC København-AaB Eurosport 1 18.00 Fodbold: Start-Strømsgodset 20.30 Fodbold: Haugesund-Brann Eurosport 2 17.30 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland (k) TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Valladolid-Celta Vigo 22.00 Fodbold: Osasuna-Atlético Madrid

Fodbold. 1. divisionsklubben FC Roskilde skal betale 333.800 kroner til tidligere cheftræner Christian Lønstrup i en sag om uretmæssig fyring. Det oplyser Retten i Roskilde ifølge Ritzau. Retten gav Christian Lønstrup ret i, at han har ret til løn for sin opsigelsesperiode, efter at han forlod FC Roskilde i maj sidste år. Christian Lønstrup blev fyret i klubben, efter at han angiveligt anklagede sine egne spillere for matchfixing. FC Roskilde har under retssagen givet udtryk for, at klubben er af den opfattelse, at den tidligere cheftræner selv sagde op.

Badminton. Alle spillere til det afbudsramte Final 4-stævne skal testes for coronavirus. Det oplyser Badminton Danmark. Stævnet spilles i Brøndby fredag og lørdag. Vendsyssel og Greve har meldt fra til finalerne, da klubberne mener, at det ikke ville være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at deltage. I stedet er Skovshoved og Værløse med på afbud.

Atletik. Sprintstjernen Christian Coleman er på ny havnet i en speget sag om en misset dopingtest. Allerede i 2019 var amerikaneren i søgelyset, men blev frikendt for brud på antidopingreglementet på en teknikalitet. Flere eksperter og insidere erklærede dengang, at det var en mindre skandale, at Coleman kunne slippe ud af den kattepine. Verdensmesteren på 100 meter kan nu stå over for en suspendering efter at have misset en dopingtest i december. Den missede test er tredje gang på et år, at dopingmyndighederne mener, at han ikke har oplyst korrekte såkaldte whereabouts, hvilket er at regne for en dopingforseelse.

Coleman, der risikerer to års karantæne, fortæller på Twitter, at han uden succes har forsøgt at gøre indsigelser mod suspenderingen fra Atletikkens Integritetsenhed (AIU), som mener, at han missede en test 9. december 2019. »Og nu kan dette muligvis resultere i, at jeg bliver suspenderet på grund af andre indberetningsfejl, som fandt sted for over et år siden på dette tidspunkt«, skriver 24-årige Coleman, der med en personlig rekord på 100 meter på 9,76 sekunder er alletiders 6. hurtigste.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ — Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020

Fodbold. Martin Braithwaite så hele Barcelonas 2-0-sejr på hjemmebane mod hans tidligere klub Leganes fra udskiftningsbænken. Ansu Fati scorede kort før pausen, inden Lionel Messi cementerede sejren på straffespark midt i 2. halvleg. Barcelona fører nu igen La Liga med 5 point ned til Real Madrid, der torsdag møder Valencia.

Fodbold. Brøndby meddeler, at klubben har fået grønt lys fra myndighederne til at lukke 3.000 tilskuere ind til søndagens klassiker mod FC København. Kampen er en af tre forsøgskampe som skal bane vej for, at der snart kan komme flere tilskuere på stadion. Der evalueres i uge 26 og 27, og er forsøget vellykket, kan flere tilskuere til superligakampe måske blive en del af den næste genåbningsfase fra 8. juli.

Fodbold. Bayern München sikrede sig aftes klubbens 8. tyske mesterskab på stribe og det 30. i alt. ved at vinde 1-0 i Bremen. Træneren vil have fingrene i yderligere to titler i denne sæson – pokaltitlen og Champions League. »Det her er Bayern München. Målene er altid høje. Men vi har taget første skridt«, siger træner Hansi Flick ifølge Ritzau til nyhedsbureauet dpa.