Talentpleje: Tennisforbund etablerer elitemiljø for danske landsholdsspillere

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 17. juni TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Napoli-Juventus TV3+ 21.15 Fodbold: Manchester City-Arsenal TV3 Sport 14.00 Fodbold: Wolfsburg-Freiburg (k) 18.00 Fodbold: AGF-FC Nordsjælland 20.30 Fodbold: Dortmund-Mainz TV3 Max 18.30 Fodbold: Frankfurt-Schalke 20.30 Fodbold: RB Leipzig-Düsseldorf Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Sheffield Utd. CANAL 9 20.00 Fodbold: FC København-AaB Eurosport 1 18.00 Fodbold: Start-Strømsgodset 20.30 Fodbold: Haugesund-Brann Eurosport 2 17.30 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland (k) TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Valladolid-Celta Vigo 22.00 Fodbold: Osasuna-Atlético Madrid

Vis mere

Tennis. Et nyt elitemiljø skal være med til at løfte niveauet hos de bedste danske spillere. Dansk Tennis Forbund (DTF) etablerer således et nyt elitemiljø på KB’s anlæg i København. Det oplyser DTF i en pressemeddelelse. Det er planen, at de i alt 16 landsholdsspillere hos kvinderne og mændene – Fed Cup-holdet og Davis Cup-holdet – skal samles i elitemiljøet mandag og onsdag, hvis tenniskalenderen tillader det. Her kan landsholdsspillere som Clara Tauson og Holger Rune også suppleres af gæstespillere på udvalgte træningspas. DTF-sportschef Jens Anker Andersen påpeger, at det nye elitemiljø samtidig vil være med til at aflaste topspillernes lokale klubber, som dermed skal bruge færre ressourcer på de bedste spillere. »Elitemiljøet kommer til at højne kvaliteten af træningen i Danmark, når de bedste træner med de bedste. Det er et stærkt supplement til den daglige klubtræning for de spillere, der har base i Danmark«, siger Jens Anker Andersen ifølge Ritzau.

Fodbold. 1. divisionsklubben FC Roskilde skal betale 333.800 kroner til tidligere cheftræner Christian Lønstrup i en sag om uretmæssig fyring. Det oplyser Retten i Roskilde ifølge Ritzau. Retten gav Christian Lønstrup ret i, at han har ret til løn for sin opsigelsesperiode, efter han forlod FC Roskilde i maj sidste år. Christian Lønstrup blev fyret i klubben, efter at han angiveligt anklagede sine egne spillere for matchfixing. FC Roskilde har under retssagen givet udtryk for, at klubben er af den opfattelse, at den tidligere cheftræner selv sagde op. Klubben vil nu anke dommen oplyser direktør for FC Roskilde, Carsten Salomonsson. »Vi er ikke enige i beslutningen«, siger han til Ritzau.

Fodbold. Den danske offensivspiller Mikkel Duelund scorede begge kampens mål, da han sammen med sit ukrainske mandskab, Dynamo Kijev, onsdag eftermiddag sikrede sig avancement til pokalfinalen i Ukraine. Duelund scorede således to gange i første halvleg i 2-0-sejren over Minaj. Dermed er Dynamo Kijev klar til den ukrainske pokalfinale mod vinderen af opgøret mellem FC Mariupol og Vorskla. Den kamp spilles onsdag i næste uge.

Fodbold. De 12 europæiske byer, der skulle have været vært ved EM 2020 i år, har alle meldt sig klar til den udskudte udgave næste år. Det oplyser Uefa onsdag eftermiddag ved en online pressekonference. Dermed er det også bekræftet, at kampene skal spilles fra 11. juni og 11. juli 2021. København er blandt de værtsbyer, der skulle have taget imod Europas bedste landshold i år. EM skulle oprindeligt være begyndt 12. juni.

Fodbold. Den næstbedste engelske række genstarter på lørdag, men det sker i skyggen af 8 nye positive coronatest. 2.213 personer blev podet ved den seneste omgang massetest. En af de positive test stammer fra Brentford, der i Thomas Frank har dansk træner og 8 danske spillere på lønningslisten.

Ishockey. Ritzau rapporterer to kontraktforlængelser i Ligaen. Aalborg Pirates-målmanden Jesper Wulff Pedersen tager næste sæson med, og det samme gør Christopher Kamph hos Odense Bulldogs.

Fodbold. Flere grupper af fodboldfans fra Europa retter onsdag en kritik mod den kunstige tilskuerlyd, der er blevet brugt i forbindelse med afviklingen af kampe uden fans under coronakrisen. »Vi er meget bekymrede over tv-stationernes forsøg på at erstatte eller efterligne den unikke atmosfære, der laves af fans«, lyder det i en udtalelse. Afsenderen er Football Supporters Europe, en paraplybevægelse for europæiske fodboldfans. Udtalelsen er også underskrevet af 26 fangrupper fra over ti europæiske lande – herunder England, Spanien og Tyskland. I den forlanger de europæiske fans desuden at blive taget med på råd, når fodboldens fremtid skal diskuteres den kommende tid. »Vi kan ikke vende tilbage til normalen. Der er brug for vedvarende forandringer for at gøre spillet levedygtigt fra top til bund. Fans står klar til at deltage i den forandring«, lyder det.

Cykling. Mens hovedparten af de europæiske lande har udsat de nationale mesterskaber til slutningen af august, holder Slovenien fast i den oprindelige termin på søndag. Det indebærer, at verdensranglistens nr. 1 Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og nr. 10 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) er blandt de første til at genoptage aktiviteterne efter coronanedlukningen. De to rundede sidste sæson af med henholdsvis at vinde og besætte tredjepladsen i Vuelta a España. For den 30-årige Roglic er der tale om den første opgave i 2020, mens det 21-årige stortalent Pogacar nåede at komme flyvende fra start, inden der midt i marts sattes et midlertidigt punktum for udfoldelserne. Pogacar sejrede således sammenlagt i Vuelta Valenciana efter to etapegevinster undervejs, ligesom han også var først over stregen på en etape i UAE Tour.

Fodbold. Også i Tyskland er der måske snart tilskuere på stadion igen. 4. juli, når de nykårede mestre Bayern München og Leverkusen skal spille pokalfinale i Berlin, håber Det Tyske Fodboldforbund ifølge tv-stationen ARD at have 1.000 tilskuere på det enorme stadion med plads til 75.000. Det er senatet i Berlin, der skal udstede tilladelse.

Håndbold. Som Politiken allerede kunne fortælle tirsdag, har Bjerringbro-Silkeborg (BSH) gjort lidt af et scoop og hentet René Toft Hansen hjem fra Benfica. Han får en tre år lang kontrakt gældende fra den kommende sæson.

Badminton. Alle spillere til det afbudsramte Final 4-stævne skal testes for coronavirus. Det oplyser Badminton Danmark. Stævnet spilles i Brøndby fredag og lørdag. Vendsyssel og Greve har meldt fra til finalerne, da klubberne mener, at det ikke ville være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at deltage. I stedet er Skovshoved og Værløse med på afbud.

Atletik. Sprintstjernen Christian Coleman er på ny havnet i en speget sag om en misset dopingtest. Allerede i 2019 var amerikaneren i søgelyset, men blev frikendt for brud på antidopingreglementet på en teknikalitet. Flere eksperter og insidere erklærede dengang, at det var en mindre skandale, at Coleman kunne slippe ud af den kattepine. Verdensmesteren på 100 meter kan nu stå over for en suspendering efter at have misset en dopingtest i december. Den missede test er tredje gang på et år, at dopingmyndighederne mener, at han ikke har oplyst korrekte såkaldte whereabouts, hvilket er at regne for en dopingforseelse.

Coleman, der risikerer to års karantæne, fortæller på Twitter, at han uden succes har forsøgt at gøre indsigelser mod suspenderingen fra Atletikkens Integritetsenhed (AIU), som mener, at han missede en test 9. december 2019. »Og nu kan dette muligvis resultere i, at jeg bliver suspenderet på grund af andre indberetningsfejl, som fandt sted for over et år siden på dette tidspunkt«, skriver 24-årige Coleman, der med en personlig rekord på 100 meter på 9,76 sekunder er alletiders 6. hurtigste.