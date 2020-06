WHO efter Napoli-fest: Det gør ondt at se de billeder

Automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.00 Badminton: Højbjerg-Værløse 19.00 Badminton: Solrød S.-Skovshoved TV3 Sport 19.00 Fodbold: Viborg-Fredericia TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Xee 19.00 Fodbold: Norwich-Southampton 21.00 Fodbold: Tottenham-Man. United Eurosport 2 21.00 Golf: RBC Heritage





Fodbold. Den syditalienske klub Napoli sikrede sig i onsdags en stor triumf, da det lykkedes at besejre Juventus efter straffesparkskonkurrence i Coppa Italia-finalen. Den blev grundet risikoen for coronasmitte spillet for tomme tribuner i Rom, men hjemme i Napoli samlede tusinder af fans sig i gaderne for at fejre sejren. Mod anbefalingerne stimlede folk tæt sammen i rusen. Det falder ikke i god jord hos Verdenssundhedsorganisationen WHO. »Det gør ondt at se disse billeder«, siger virusekspert i WHO, Ranieri Guerra, ifølge Gazzetta dello Sport. Italien er blandt de lande, der har været hårdest ramt af coronavirus, og mere end 34.500 italienere er døde med virusset. »Lige nu har vi ikke råd til dette. Heldigvis skete det i Napoli, hvor guvernøren og borgmesteren har truffet strenge foranstaltninger, så udbredelsen af virus er lavere end andre steder. Men det gør ondt at se disse billeder«, siger Ranieri Guerra.

Håndbold. Sæsonen 2019/20 er endegyldigt afsluttet, og for flere klubber betyder det tvangsnedrykning fra mændenes Primo Tours Ligaen og kvindernes HTH Ligaen. Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans stadfæster nemlig Håndboldens Appelinstans’ afgørelse om, at håndboldsæsonen er afblæst på grund af coronavirus. Det oplyser DIF i en pressemeddelelse. »Appelinstansen udarbejder detaljerede kendelser, der vil blive udsendt til parterne senest 2. juli 2020 og lagt på DIF’s hjemmeside. Af hensyn til alle parters planlægning af den kommende sæson kan Appelinstansen dog allerede nu oplyse, at Appelinstansen har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans’ afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020«, lyder det fra DIF.

Fodbold. Real Madrids Marco Asensio var lykkelig efter sin tilbagevenden fra en lang skadepause, som han kronede med et mål og en assist, da Real hjemme slog Valencia sent torsdag. »Jeg er fyldt af følelser og tilfredsstillelse, fordi der er så meget arbejde bag det her«, sagde Marco Asensio til den spanske tv-kanal Movistar efter kampen. »Det vigtigste er, at jeg har det godt, at vi vandt, og at jeg er med i den sidste del af sæsonen«. Marco Asensio har siddet ude med en korsbåndsskade i over et år og spillede sin seneste betydningsfulde kamp for Real Madrid 19. maj 2019. Med sejren er Real Madrid 2 point efter Barcelona i toppen af La Liga efter 29 kampe. Barcelona møder Sevilla på udebane i den sene aftenkamp fredag (22.00).

Golf. 44-årige Ian Poulter ligger på en delt førsteplads efter første runde ved PGA Tour-turneringen RBC Heritage i South Carolina i USA. Med syv birdies, herunder et langt put på 9,4 meter på hul 17, gik den tidligere PGA Tour-vinder banen rundt i 64 slag, 7 under par. Det samme formåede den 31-årige amerikaner Mark Hubbard. Begge spillere lagde sig i front fra start på den svære bane Harbour Town Golf Links, der ligger på Hilton Head Island. »Hver gang man går syv under par på denne bane, har det været en ret god dag«, siger britiske Ian Poulter efter runden til nyhedsbureauet Reuters. Syv spillere gik banen rundt i 65 slag, og seks spillere brugte 66 slag. Den 22-årige norske vidunderdreng Viktor Hovland er blandt de syv spillere på andenpladsen.

Håndbold. Siden 2017 har Jesper Konradsson styret Skjern på playmakerpositionen, og det kan han fortsætte med i yderligere to år. Således har han underskrevet en kontraktforlængelse gældende til sommeren 2022, oplyser klubben på sin hjemmeside.