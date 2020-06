»Vi er vrede og chokerede«: Stærkt racistisk symbol fundet i racerkørers garage

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Mandag 22. juni TV2 Sport 19.30 Fodbold: Villareal-Sevilla 22.00 Fodbold: Leganes-Granada TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Lecce-Milan 21.45 Fodbold: Bologna-Juventus TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-OB TV3 Max 21.00 Fodbold: Manchester City-Burnley

Motorsport. Racismen lever i værste velgående i den af hvide mænd og hvide fans dominerede Nascar-serie. Den eneste sorte kører i Nascar, Bubba Wallace, har været offer for en racistisk hændelse i egen garage. Således blev der søndag fundet en løkke i garagen hos Bubba Wallace, skriver Ritzau. »Vi er vrede og chokerede og kan ikke understrege nok, hvor alvorligt vi tager denne forfærdelige handling«, lyder det i en meddelelse fra Nascar. Episoden sker efter en periode, hvor Bubba Wallace har brugt sin stemme i kampen mod racisme. Det har flere sportsstjerner gjort i kølvandet på, at George Floyd, der var sort, døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse. Medlemmer af den stærkt racistiske og nationalistiske gruppe Ku Klux Klan ses ved forsamlinger ofte med løkker.

Tennis. Den af superstjernen Novak Djokovic skabte Adria Tour er under hæftig beskydning. Det sker, efter at bulgareren Grigor Dimitrov søndag meddelte, at han er coronasmittet. Dimitrov spillede i Beograd-afdelingen af Adria Tour i forrige weekend. Gårsdagens finalekamp i Zadar i Kroatien blev aflyst. Adria Tour, der havde samlet 4.000 tilskuere i Serbien, får nu kritik fra flere spillere. »Da jeg så billeder fra Adria Tour, følte jeg, at noget var helt galt. Er jeg den eneste? Er dette konsekvensen? God bedring«, skriver franske Alizé Cornet på Twitter. Amerikaneren Noah Rubin bakker op om Alizé Cornets synspunkt. »Det er bare ikke okay. Bekymrende og skuffende, at de mener, at tennis fortjener denne risiko«, skriver amerikaneren.

Fodbold. FC Midtjylland-træner Brian Priske påtager sig ansvaret for topholdets kollaps i 3-4-nederlaget til AGF søndag aften i Herning, hvor AGF på 13 minutter vendte 1-3 til 4-3. »Jeg burde måske have skiftet ind på et andet tidspunkt og skiftet anderledes. Det er dér, man som træner kigger indad, og jeg kigger på mig selv, og om jeg skulle have gjort noget anderledes, når vi smed en 3-1-føring«, siger Priske til Ritzau. Med nederlaget skrumpede FCM’s forspring til FC København til 8 point inden topbraget i Parken på søndag.

Fodbold. Der var ca. 3.000 tilskuere til derbyet i Brøndby. Og de larmede så meget, at Brøndby-træner Niels Frederiksen næsten ikke kunne mærke, at der var langt færre fans end til hjemmekampene før coronapausen. »Det var helt fantastisk. Det var en fuldstændig ny fornemmelse. Jeg ved godt, at de ikke var så mange. 3.000 er ikke 15.000, som det plejede at være. Men man kunne bare fornemme stemningen på lægterne, og det var lige før, at det var helt som i gamle dage. Det var rigtigt fint«, siger Niels Frederiksen til Ritzau.

Fodbold. Real Madrid steg til tops i La Liga sent søndag aften, da holdet sejrede 2-1 i Valencia. Et straffespark sat ind af Sergio Ramos i 50. minut blev fulgt op af en kontroversiel Karim Benzema-scoring midt i halvlegen, inden Mikel Merino reducerede i slutfasen. Benzemas scoring måtte gennem VAR, før den blev godkendt. Real Madrid fører nu La Liga med samme pointantal som Barcelona, 65, men er bedre i indbyrdes opgør.