Andreas Cornelius vælter sig i roser efter endnu et hattrick: En kæmpe på toppen

Direkte sport i tv Onsdag 24. juni TV 2 Sport 19.30 Fodbold: Real Sociedad-Celta Vigo 21.45 Fodbold: Atalanta-Lazio TV3+ 19.00 Fodbold: Norwich-Everton TV3 Sport 19.00 Fodbold: Newcastle-Aston Villa TV3 Max 19.00 Fodbold: Wolverhampton-Bournemouth Xee 19.00 Fodbold: Manchester United-Sheffield United 21.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace Eurosport 1 18.00 Fodbold: Start-Molde 20.30 Fodbold: Odds-Vålerenga Eurosport 2 14.00 Tennis: Battle of the Brits Vis mere

Fodbold. Angriberen Andreas Cornelius scorede tirsdag aften hattrick for sin italienske klub Parmas 4-1-sejr på udebane mod Genoa. Danskeren lavede kampens tre første mål i 18. , 33. og 53. minut, inden han lagde op til 4-1-målet. Efterfølgende er roserne væltet ind. »Cornelius er en komplet spiller. På trods af sin fysiske styrke er han en teknisk spiller, der er god med bolden«, siger Parma-træner Roberto D’Aversa ifølge Ritzau til holdets hjemmeside.

Parma-forsvareren Vincent Laurini følger trop. »Når man har angribere, som vi har, er det meget lettere at lave gode indlæg. Andreas Cornelius er en kæmpe på toppen, og han scorer på alle bolde, man sender ind til ham«, siger Laurini om danskeren, der nu er oppe på 11 ligamål og to hattrick i denne sæson. Det første hattrick kom paradoksalt nok også mod Genoa.

Særligt målet til 2-0 var en ren perle. Det kan du se i tweetet herunder.

Fodbold. Kasper Schmeichels betydning for Leicester mandskab i Premier League. Danskeren er anfører i klubben og regnes som en af de bedste i ligaen overhovedet. Noget Leicester-manager Brendan Rodgers på ny understregede efter en straffesparksredning i 0-0-mødet med Brighton tirsdag. »Kasper lavede en stærk redning på straffesparket. Han er uvurderlig«, siger Rodgers ifølge Ritzau til britiske medier og tilføjer: »Der er overhovedet ingen tvivl om, at han er en af denne ligas bedste målmænd. Alene ved sin tilstedeværelse i målet og for sit lederskab«.

Fodbold. Martin Braithwaite spillede de sidste fem minutter i Barcelonas 1-0-sejr på hjemmebane over Bilbao. Ivan Rakitic blev matchvinder midt i 2. halvleg, da han brød gennem gæsternes forsvar og scorede med højrebenet. Barcelona topper nu igen La Liga med 3 point ned til Real Madrid, der spiller i aften mod Mallorca.

Motorsport. Efterforskningsmyndigheden FBI rangerer ikke fundet af en løkke i en sort racerkørers garage som en forbrydelse. Det meddeler forbundspolitiet ifølge Ritzau. Det var Nascar-køreren Bubba Wallace, der havde fundet en løkke i den garage, han var blevet tildelt ved et løb i weekenden. Ifølge myndighederne er der beviser for, at løkken havde hængt i garage nummer fire på racerbanen Talladega Superspeedway i Alabama siden oktober 2019. »Selv om vi nu ved, at løkken befandt sig i garage nummer fire i 2019, er der ingen, som kunne have vidst, at Mr. Wallace ville blive tildelt garage nummer fire i sidste uge«, hedder det i en erklæring. Nascar meddeler, at de er »taknemmelig for at få at vide, at dette ikke var en forsætlig racistisk handling mod Bubba«.

Amerikansk fodbold. Pornografi og alkohol. Det er den cocktail Pittsburgh Steelers’ mangeårige quarterback Ben Roethlisberger indrømmer at have været afhængig af. Det fortalte den dobbelte Super Bowl-vinder ved et virtuelt, kristent arrangement i weekenden, skriver flere amerikanske medier ifølge Ritzau. »Befolkningen ved ikke altid, at vi atleter også er mennesker. Vi synder ligesom alle andre. Vi bliver nogle gange sat på en piedestal. Jeg er ikke anderledes. Jeg har været afhængig af alkohol og porno, hvilket gør, at jeg ikke er den bedste mand, far og kristne, jeg kunne være«, siger 38-årige Ben Roethlisberger.

Curling. Den første curlingbane på hele det afrikanske kontinent skal opføres i Nigeria. Det meddeler Det Internationale Curlingforbund ifølge Ritzau. Byggeriet i Calabar i den sydøstlige del af landet skal sørge for, at Det Nigerianske Curlingforbund kan højne niveauet blandt spillerne og holde udgifterne til træningslejre nede. I 2018 blev Nigeria optaget i Det Internationale Curlingforbund som det første afrikanske land.