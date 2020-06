Dansk landsholdsspiller rejser til bunden af fransk 2. division

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Torsdag 25. juni TV 2 Sport X 19.30 Fodbold. Eibar-Valencia 22.00 Fodboold: Real Betis-Espanyol TV3+ 21.15 Fodbold: Chelsea-Manchester City TV3 Sport 13.00 Golf: Jyske Bank PGA Ch.ship 19.00 Fodbold: Southampton-Arsenal TV3 Max 18.00 E-sport: Superligaen Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Watford Eurosport 1 18.00 Fodbold: Sarpsborg-Strømsgodset 20.30 Fodbold: Rosenborg-Bodø/Glimt 22.25 Golf: Travelers Championship Eurosport 2 14.00 Tennis: Battle of the Brits

Vis mere

Håndbold. Den danske landsholdsfløj Fie Woller skifter til den franske klub Bourg de Péage. Det oplyser klubben, der spiller i den næstbedste franske række, på sin hjemmeside. 27-årige Fie Woller meldte for nylig ud, at hun ikke ville fortsætte i den tyske Bundesligaklub Bietigheim. Den danske venstrefløj står noteret for 63 landskampe og 112 mål. Bourg de Péage sluttede den coronaramte 2019-2020-sæson som nr. 9 af de 12 klubber i den næstbedste franske række.

Cykling. Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Etisk Komité har besluttet at gå ind i sagen om Danmarks Cykle Unions (DCU) formand, Henrik Jess Jensen, og bestyrelsen. »Der har i medierne været rejst konkrete, alvorlige beskyldninger mod formanden for bestyrelsen i DCU, ligesom medlemmer af DCU’s bestyrelse gennem medierne har kritiseret bestyrelsesarbejdet og forhold drøftet i bestyrelsen«, meddeler Etisk Komité om bevæggrundene for at se nærmere på sagen. DCU-formand Henrik Jess Jensen har senest været centrum i et par penible sager vedrørende en mulig fyring af løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, Jesper Worre, og ifølge Catherine Marsal, tidligere landstræner for det danske kvindelandshold i cykling, havde Jess Jensen også tvunget hende til at udtage hans datter til landsholdet.

Fodbold. Den tyske Bundesligaklub Borussia Dortmund har hentet den belgiske landsholdsback Thomas Meunier. Det oplyser fodboldklubben torsdag på sin hjemmeside. 28-årige Meunier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024. Han kommer til fra den franske storklub PSG. Højrebacken Meunier var en fast del af det belgiske landshold, der i 2018 sikrede sig bronzemedaljer ved VM i Rusland. Hos Dortmund bliver Meunier blandt andre holdkammerat med danske Thomas Delaney.

Fodbold. Transfervinduet i dansk fodbold kommer til at løbe fra 16. juli til 5. oktober. Det bekræfter Peter Ebbesen, turneringschef i Divisionsforeningen, ifølge Ritzau over for Tipsbladet. Tidsrummet læner sig op af et forslag fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om at lade transfervinduer lukke netop 5. oktober.

Fodbold. Landsholdsspilleren Thomas Delaney bliver ikke klar til sidste runde i den tyske Bundesliga for Dortmund på lørdag. Danskeren blev på et pressemøde torsdag dømt ude af træner Lucien Favre. Delaney nåede dermed blot 108 spilminutter i Bundesligaen efter coronagenstarten.

Fodbold. Selskabet bag superligaklubben AGF nedjusterer et forventet overskud i indeværende regnskabsår fra 10-15 millioner til 5-10 millioner. Årsagen er ifølge en fondsbørsmeddelelse en række manglende indtægter forårsaget af coronakrisen.

Fodbold. Premier Leagues førerhold, Liverpool, kan potentielt sikre sig det engelske mesterskab på Manchester Citys hjemmebane om en uge – den 2. juli. Det står således klart, at topopgøret bliver spillet på Etihad Stadium. Der har ellers været snak om at flytte kampen til en neutral bane, af frygt for at mange fans dukker op i nærheden af stadion. Tilskuere er ikke tilladt på stadion på grund af udbruddet af coronavirus. Det er dog ikke sikkert, at mesterskabet er på spil i kampen den 2. juli. Liverpool kan allerede torsdag aften sikre sig klubbens første engelske mesterskab i 30 år - og første Premier League-titel nogensinde - uden selv at være aktion.

Fodbold. Mohamed Salah og resten af Liverpool-mandskabet leverede en strålende og mesterlig indsats, da Crystal Palace onsdag blev pulveriseret 4-0 på Anfield. Liverpool kan dermed vinde Premier League allerede i aften, såfremt Manchester City ikke vinder på udebane over Chelsea. Salah, der scorede til 2-0 og lagde op til 4-0-målet, er nu tæt på at indfri et personligt mål. »Efter at jeg kom til klubben, har jeg sagt, at jeg ville vinde Premier League med holdet. Byen har ikke vundet mesterskabet i lang tid, så nu er det på tide«, siger Mohamed Salah til Sky Sports ifølge Liverpools hjemmeside.

Fodbold. Superligaklubben AaB har forlænget kontrakten med reservemålmand Andreas Hansen til udgangen af 2023.

Fodbold. Det Tyske Fodboldforbund (DFB) har afbrudt samarbejdet med det kontroversielle schweiziske selskab Infront Sports, som i Danmark er bedst kendt for sit parløb med de danske arrangører af VM i ishockey i 2018. Samarbejdet mellem verdens største enkeltstående nationale specialforbund og marketingagenturet ophører, da en rapport bestilt af DFB har påvist stribevis af forretningsforhold på grænsen af det tilladte – og med en pil pegende i retning af korruption.

Basketball. Yderligere tre spillere i NBA er testet positive for coronavirus forud for sæsongenstarten 31. juli. Det drejer sig om Sacramento Kings-spillerne Jabari Parker og Alex Len samt Indiana Pacers’ Malcolm Brogdon.