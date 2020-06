Dansk idræt har store forventinger til to nye værktøjer mod matchfixing

Med syv nye tiltag mener Danmarks Idrætsforbund, at der nu er bedre mulighed for at komme til bunds i sportens sager om aftalt spil.

På årsmødet 20. juni vedtog Danmarks Idrætsforbund (DIF) syv nye tiltag i kampen mod matchfixing. Blandt andet en strengere strafferamme, mulighed for at vidne anonymt og mulighed for at blive fritaget for straf, hvis man bidrager med værdifuld information om aftalt spil. Især de to sidste af de tiltag har DIF forventninger til: