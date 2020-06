Superligaens 30. runde: Brøndby leverer årets bedste indsats og Esbjerg rykker ud

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Superligaen 30. runde Fredag M: AGF-AaB 1-4 Lørdag Sønderjyske-Silkeborg 1-0 Søndag Randers-Horsens 0-3 Hobro-Esbjerg 2-1 18.00 M: FC Nordsjælland-Brøndby (Canal 9) 20.00 M: FC København-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 OB-Lyngby (TV3 Sport)



FC Nordsjælland - Brøndby 0-2

0-1 Andreas Maxsø (straffe 34) 0-2 Simon Hedlund (68)





Efter tre uafgjorte kampe i streg kom Brøndby søndag tilbage på sporet med en 2-0-sejr i en velspillet udekamp mod FC Nordsjælland.

Derfor hopper Brøndby forbi FCN og op som nummer fire i 3F Superligaens mesterskabsspil med seks point op til tredjepladsen, hvor AGF, der fredag tabte til AaB, befinder sig.

Brøndby har seks runder til at hente aarhusianerne i jagten på bronzemedaljerne.

Søndagens Brøndby-sejr blev grundlagt med en straffesparkscoring af Andreas Maxsø efter godt og vel en halv times spil, efter FCN ellers sad på det meste i første halvleg.

Efter pausen pressede FCN på i jagten på en udligning, men Brøndby-defensiven forsvarede sig godt, og så afgjorde Simon Hedlund det med en 2-0-scoring midtvejs i anden halvleg.

FCN med en veloplagt Mohammed Kudus tog initiativet fra kampens start og forsøgte at angribe Brøndbys højre forsvarsside, hvor uprøvede Andreas Bruus huserede.

Brøndbys Anthony Jung fik bolden i nettet efter 29 minutter, men efter en del forvirring blev målet underkendt for offside.

Der var dog ingen tvivl en håndfuld minutter senere, da Brøndby-anfører Andreas Maxsø sikkert udnyttede et straffespark til at sende udeholdet foran 1-0 på sin tidligere hjemmebane.

Begge hold skabte en række store muligheder fra starten af anden halvleg, men afslutningerne manglede kvalitet.

For Mikael Uhre manglede dog kun de allersidste marginaler, da Brøndby-angriberen i det 64. minut ramte stolpen efter et godt drev med bolden.

Brøndby havde bedre held fire minutter senere, da svenske Simon Hedlund blev spillet fri og køligt fordoblede gæsternes føring.

FCN spillede egentlig ganske godt, men slutproduktet manglede, og derfor vandt Brøndby i fjerde forsøg sin første kamp i årets mesterskabsspil.

Hobro - Esbjerg 2-1

0-1 Joni Kauko (6) 1-1 Mads Hvilsom 2-1 Edgar Babayan (74)





Esbjerg skal igen en tur ned i fodboldens 1. division.

Efter et nederlag søndag til Hobro står det klart, at vestjyderne ikke længere kan undgå direkte nedrykning, selv om der resterer to kampe af nedrykningsspillet.

Hobro sendte Esbjerg ud af Superligaen med en hjemmesejr på 2-1 efter en god anden halvleg, hvor nordjyderne vendte 0-1 til kampens slutresultat.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Efter flere skadespauser kom Mads Hvilsom på banen for Hobro og scorede for første gang i næsten to år i Superligaen, da Esbjergs Daniel Anyembe dukkede sig i stedet for at heade et indlæg væk.

Efter flere skadespauser kom Mads Hvilsom på banen for Hobro og scorede for første gang i næsten to år i Superligaen, da Esbjergs Daniel Anyembe dukkede sig i stedet for at heade et indlæg væk. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Mads Hvilsom og Edgar Babayan stod for Hobros mål, der altså endegyldigt afgjorde Esbjergs skæbne i denne sæson.

Gæsterne fik ellers en drømmestart, da holdet bragte sig i front allerede efter seks minutters spil.

Vestjydernes Rafal Kurzawa servede et hjørnespark ind i feltet, som finske Joni Kauko kom først på og sparkede i mål til 1-0.

En ideel indledning for Esbjerg, der kunne have været endnu bedre bare et par minutter senere, men angriber Mohammed Dauda sparkede snert forbi mål.

Dauda var efter en times spil igen tæt på at fordoble Esbjergs føring, men for anden gang i kampen missede ghaneseren på det skammeligste.

I det 69. minut fik Hobro så udligningen i kassen, da tilbagevendte og netop indskiftede Mads Hvilsom udnyttede en misforståelse i Esbjergs forsvar og scorede mod sin tidligere klub.

Udligningen gav Hobro momentum, og fem minutter senere bragte driblestærke Edgar Babayan nordjyderne i front, da han efter at have afdriblet to Esbjerg-spillere sparkede bolden fladt i mål fra kanten af feltet.

Så havde vestjyderne for alvor ryggen mod muren. Nu skulle de score minimum ét mål for at holde håbet om at undgå direkte nedrykning i live.

Men Esbjerg var aldrig rigtig tæt på.

Til sidst løb holdet tør for tid, og så måtte træner Troels Bech sande, at hans mission om at holde sin arbejdsgiver oppe i landets bedste række ikke lykkedes.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers - Horsens 0-3

0-1 Jonas Thorsen (22) 0-2 Jonas Thorsen (83) 0-3 Hallur Hansson (85)





AC Horsens fortsatte søndag den meget stærke stime i 3F Superligaen, da holdet besejrede Randers FC med 3-0 på udebane.

Det var syvende kamp i træk, at Horsens gik fra banen uden nederlag, og med sejren rykker Bo Henriksens tropper forbi Randers og ligger nu nummer et i Superligaens nedrykningsspil pulje 2.

Sejren kom i hus via en scoring halvvejs i første halvleg og derefter klassiske Horsens-dyder med en masse løb og fysik.

Horsens-spillernes fight tillod ikke Randers at få gang i spillet, og med to sene scoringer blev den klare sejr kørt i hus.

Randers startede kampen bedst og kom indledningsvis til nogle gode muligheder, men efter 22 minutter kom gæsterne foran ved Jonas Thorsen, der sparkede bolden fladt i mål efter et glimrende angreb.

Horsens-backen Michael Lumb var tæt på 2-0 efter en halv time, og i den anden ende lukkede gæsternes defensiv af for Randers.

Lejespilleren Tosin Kehinde var Randers’ mest iøjnefaldende spiller i første halvleg, men trods flere gode aktioner kom Randers ikke til det helt store.

Randers havde efter pausen fortsat store problemer med at skabe chancer mod det hårdtarbejdende Horsens-hold.

Hjemmeholdets anfører, André Rømer, var efter 65 minutter tæt på med et langskud, som gik lige forbi mål, men i stedet for en udligning lukkede gæsternes Jonas Thorsen kampen med sit andet mål syv minutter før tid.

Horsens-anfører Hallur Hansson bankede sidste søm i kisten med sit mål til 3-0 to minutter efter, inden Randers’ forsvarsspiller Mathias Nielsen fik sit andet gule kort i kampen kort før tid.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Julius Eskesen (Sønderjyske - 7) mod Frederik Alves Ibsen (Silkeborg - 32).

Julius Eskesen (Sønderjyske - 7) mod Frederik Alves Ibsen (Silkeborg - 32). Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - Silkeborg 1-0

1-0 Christian Jakobsen (83)





Sønderjyske spillede sig lørdag tættere på overlevelse i 3F Superligaen, da holdet vandt 1-0 hjemme over Silkeborg.

Hjemme i Haderslev havde Sønderjyske det ellers svært mod Silkeborg, som tydeligvis ikke er gået på sommerferie trods nedrykningen til 1. division, der blev en realitet i sidste runde.

Silkeborg spillede fint med i hele kampen, og det endda uden anfører Mads Emil Madsen, som er blevet solgt, og derfor var han ikke med.

En sen scoring gjorde udslaget for Sønderjyske, som med sejren har tre point ned til Lyngby og en bedre målscore.

Sønderjyske har på andenpladsen to kampe tilbage i nedrykningsspillets pulje 1, mens Lyngby på tredjepladsen har tre og mandag gæster OB.

Nummer tre i puljen skal ud i playoffkampe om at undgå nedrykning.

Sønderjyske startede kampen bedst og fik sat gæsterne under pres, og defensivspilleren Eggert Jonsson kom tidligt i kampen til en stor chance for hjemmeholdet, men headede forbi mål.

Silkeborg kom undervejs i halvlegen langt bedre med og kom til et par ganske fine muligheder, men mål blev det ikke til før pausen.

Fra anden halvlegs start var det fortsat jævnbyrdigt, og det var ikke til at se, at der stod en masse på spil for hjemmeholdet, mens gæsterne ikke har mere at spille for i denne sæson.

De helt store chancer på den regnvåde bane udeblev, men efter 83 minutter endte et hjørnespark i hovedet på den indskiftede Sønderjyske-angriber Christian Jakobsen, som headede bolden i nettet.