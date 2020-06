Superligaens 30. runde: Sønderjyder kæmper sig til smal sejr og lægger pres på Lyngby i nedrykningsduel

Sønderjyske - Silkeborg 1-0

1-0 Christian Jakobsen (83)

Sønderjyske spillede sig lørdag tættere på overlevelse i 3F Superligaen, da holdet vandt 1-0 hjemme over Silkeborg.

Hjemme i Haderslev havde Sønderjyske det ellers svært mod Silkeborg, som tydeligvis ikke er gået på sommerferie trods nedrykningen til 1. division, der blev en realitet i sidste runde.

Silkeborg spillede fint med i hele kampen, og det endda uden anfører Mads Emil Madsen, som er blevet solgt, og derfor var han ikke med.

En sen scoring gjorde udslaget for Sønderjyske, som med sejren har tre point ned til Lyngby og en bedre målscore.

Sønderjyske har på andenpladsen to kampe tilbage i nedrykningsspillets pulje 1, mens Lyngby på tredjepladsen har tre og mandag gæster OB.

Nummer tre i puljen skal ud i playoffkampe om at undgå nedrykning.

Sønderjyske startede kampen bedst og fik sat gæsterne under pres, og defensivspilleren Eggert Jonsson kom tidligt i kampen til en stor chance for hjemmeholdet, men headede forbi mål.

Silkeborg kom undervejs i halvlegen langt bedre med og kom til et par ganske fine muligheder, men mål blev det ikke til før pausen.

Fra anden halvlegs start var det fortsat jævnbyrdigt, og det var ikke til at se, at der stod en masse på spil for hjemmeholdet, mens gæsterne ikke har mere at spille for i denne sæson.

De helt store chancer på den regnvåde bane udeblev, men efter 83 minutter endte et hjørnespark i hovedet på den indskiftede Sønderjyske-angriber Christian Jakobsen, som headede bolden i nettet.

Sønderjyske fik dermed også en god optakt til onsdagens finale i Sydbank Pokalen, hvor klubben møder AaB i Esbjerg.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Med sit første mål i Superligaen siden 2014 bragte Rasmus Thelander AaB på kurs mod en sejr, der bidrog til at forhindre, at nordjyderne for første gang i Superligaens historie tabte fem kampe i træk.

AGF - AaB 1-4

0-1 Rasmus Thellander (38) 0-2 Tom van Weert (40) 0-3 Iver Fossum (44) 1-3 Jakob Andersen (45) 1-4 Søren Tengstedt (90+1)





Seks hæsblæsende minutter i første halvleg blev udslagsgivende, da AaB fredag vandt i Aarhus over AGF med 4-1 i Superligaens jyske klassiker.

Fra det 38. til det 44. minut gik AaB målamok, da holdet her formåede at score tre mål.

AGF havde ellers været det bedste hold indtil da, men et kollaps på nogle få minutter blev altså dyrt for bronzefavoritterne, selv om en reducering kort før pausen skabte spænding.

AGF missede dermed muligheden for at hale ind på FC København på andenpladsen, som holdet forbliver syv point efter med 54 point.

Sejren var AaB’s første i Superligaen efter coronapausen, og det var derfor den perfekte optakt for holdet inden onsdagens pokalfinale mod Sønderjyske.

AaB forbliver trods de tre point på sjettepladsen med 41 point.

Forsvarer Rasmus Thelander åbnede målscoringen med et hovedstød, der svævede i en blød bue over svenske William Eskelinen i AGF-målet. Og bare to minutter senere fordoblede nordjyderne føringen.

Norske Iver Fossum blev sendt i dybden med et hurtigt indkast, og han fandt angriber Tom van Weert foran mål, der sikkert satte bolden i nettet.

Fossum var dog ikke færdig med at chokere aarhusianerne, for i det 44. minut helflugtede han en clearing fra et hjørnespark ind bag Eskelinen til 3-0, der ikke så for godt ud i den situation.

AGF lod sig ikke slå helt ud af chokket, og kantspiller Jakob Ankersen formåede at reducere inden pausen.

I anden halvleg forsøgte AGF at få lagt det nødvendige pres på AaB, og det kastede chancer af sig.

Indskiftede Nicklas Helenius havde den største efter 66 minutter, men han måtte se sin afslutning prelle af på overliggeren.

AaB-angriber Søren Tengstedt kunne derfor lukke kampen, da han sendte et flot frisparksmål i kassen i kampens overtid.

