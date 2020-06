Sportens øverste organer satser på fulde tribuner fra næste sæson

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.15 Fodbold: Milan-Roma 21.45 Fodbold: Parma-Inter TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Levante-Real Betis 17.00 Fodbold: Villarreal-Valencia 19.30 Fodbold: Udinese-Atalanta 22.00 Fodbold: Espanyol-Real Madrid TV3+ 14.00 Fodbold: Sheffield United-Arsenal 20.00 Fodbold: FCK-FC Midtjylland TV3 Sport 15.30 Fodbold: Hamburg-Sandhausen 22.00 Motorsport: Nascar - Pocono 350 TV3 Max 13.00 Fodbold Bristol City-Sheffield W 17.00 Fodbold: Leicester-Chelsea Xee 17.30 Fodbold: Watford-Southampton 6'eren 19.30 Fodbold: Newcastle-Manchester C Canal 9 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Brøndby Eurosport 1 14.00 Tennis: Battle of the Brits 20.30 Fodbold: Brann-Rosenborg Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers-AC Horsens 16.00 Fodbold: Hobro-Esbjerg 18.45 Tennis: Ultimate Showdown



Fodbold. Tribunerne kan være fyldt til bristepunktet i den kommende superligasæson. I hvert fald hvis det står til Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF). De har søndag fremlagt en plan, der skal gøre det muligt at have fuld tilskuerkapacitet i næste sæson. Det skriver Divisionsforeningen ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Planen kommer, efter at der i tre superligakampe for nylig er blevet lavet forsøg, hvor mere end 500 personer er blevet lukket ind på de pågældende stadioner.

Håndbold. Formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, overvejede at trække sig som formand på grund af de personlige tilsvininger, han blev udsat for i forbindelse med, at håndboldsæsonen 2019/20 blev afblæst og afgjort på skrivebordet på grund af coronavirus. For nogle klubber betød afgørelsen en skrivebordsnedrykning, mens det for Per Bertelsen medførte så ubehagelige beskeder og mails fra anonyme personer, at han overvejede, om det nu var jobbet værd. Det siger han til B.T., efter at den langstrakte sag blev afgjort i sidste uge. »Det er fuldstændig omkostningsfrit at kalde mig ’tykke svin’ og skrive ’du er kraftedeme også en stor idiot’, ’han skulle have været sparket ud af det job for længst’ - den slags. Jeg synes, det var ondskab. Det endte med at gå på mig personligt i stedet for på sagen. Jeg er blevet hængt ud og kaldt de værste ting. Det har fandeme været hårdt. Og det gør jo, at man tænker over, om det nu også er det her, man skal bruge hele sit liv på«, siger Per Bertelsen til avisen.

Fodbold. Med en sejr på 2-1 over Sheffield United blev Arsenal efter Manchester United det andet hold i FA Cup-semifinalen. Dani Ceballos blev matchvinder i kampens sidste minut.

Cykling. Verdensranglistens nr. 1 Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og nr. 10 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) var som ventet hovedpersonerne, da der i dag dystedes om det slovenske mesterskab i enkeltstart, men i modsætning til forleden, da det gjaldt titlen i samlet start, var det denne gang den 21-årige Pogacar, som sejrede over sin ni år ældre landsmand. Pogacar tilbagelagde den 15,7 km lange distance på en udfordrende, stigende rute i 31.10 minutter og genvandt dermed mesterskabet, mens Roglic på andenpladsen var slået med 9 sekunder. Det var Pogacars 5. sejr i denne sæson. Det slovenske stortalent lagde ud med at vinde to etaper og sammenlagt i Volta Valenciana i begyndelsen af februar og slog umiddelbart efter til på en etape i UAE Tour. Sloveneren deler dermed førstepladsen på sæsonens sejrsliste blandt WorldTour ­rytterne med den et år yngre belgier Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Fodbold. Manchester United er klar til semifinalen i FA Cuppen efter en sejr på 2-1 ude over Norwich. Storklubben måtte ud i forlænget spilletid før Harry Harry Maguire blev matchvinder efter 118 minutter. De øvrige kvartfinaler hedder Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea samt Newcastle-Manchester City.

Fodbold. Manchester City vil give mestrene fra Liverpool en æresport, når de to hold mødes i næste uge. Det bekræfter Citys manager, Pep Guardiola, lørdag ifølge Ritzau. Liverpools første engelske mesterskab i 30 år blev sikret forleden, da City på andenpladsen tabte til Chelsea. Torsdag mødes Manchester City og Liverpool på Etihad Stadium, og ifølge Guardiola fortjener Liverpool den traditionelle æresport, når spillerne går på banen.

Golf. Samtlige spillere og caddies på den amerikanske PGA Tour i golf skal fremover være testet negativ for coronavirus, før de kan få lov til at deltage i en turnering. Sådan lyder de nye toner fra PGA Touren, der har været tvunget til at stramme sin coronaprotokol efter mindst fem smittetilfælde under denne uges turnering i Cromwell i staten Connecticut.

Fodbold. Lazio hænger på i toppen af den italienske Serie A. Med en 2-1-sejr på hjemmebane over Fiorentina er romerne fortsat nummer to i rækken - fire point efter Juventus.