Det halve Tokyo er imod at afvikle OL i 2021

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Olympisk. Coronapandemien skaber så stor utryghed og usikkerhed i Tokyo, at en stor del af byens borgere ønsker at aflyse eller udskyde OL yderligere. En rundspørge foretaget af to japanske medier, viser ifølge AFP, at hovedstaden er del i to næsten lige store lejre, når det kommer til legene, der allerede er blevet rykket fra sommeren 2020 til 2021 på grund af den verdensomspændende sygdom.

Direkte sport i tv TV 2 Sport X 22.00 Fodbold: Getafe-Sociedad TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-Lyngby TV3 Max 21.00 Fodbold: Crystal Palace-Burnley

Af de 1.030 respondenter blandt Tokyos borgere mener 51,7 procent, at OL bør udskydes eller aflyses. Kun godt 15 procent mener, at arrangementet kan afvikles i fuld skala. Ifølge arrangørerne kan det da også komme på tale at afholde OL i en mere simpel form - eksempelvis med et begrænset antal tilskuere.

Fodbold. Den tidligere Liverpool-stjerne Robbie Fowler stopper som træner i australske Brisbane Roar. Det bunder i, at han ikke ønsker at være adskilt fra sin familie i England under coronapandemien. »Verden er forandret, vi havde aldrig forventet det her. Det er en skam, for vi udviklede os godt«, siger klubbens næstformand, Chris Fong, til Sydney Morning Herald.

Amerikansk fodbold. Storholdet New England Patriots har fået en bøde på 1,1 millioner dollars (godt 7,3 millioner kroner) og mister et tredjerundevalg i spillerdraften næste år. Samtidig må holdet ikke selv filme ved nogen kampe i 2020-sæsonen. Det sker som konsekvens af, at folk fra New England Patriots har brudt reglerne ved specifikt at optage, hvad der foregik på Cincinnati Bengals’ sidelinje i en kamp sidste sæson. Tidligere har storholdet fået en bøde i den såkaldte ’Spygate’ for at have brugt videomateriale til at aflæse andre holds hemmelige signaler. Patriots afviser at have gjort noget forkert med vilje.

Amerikansk fodbold. Ifølge sportsmediet ESPN har New England Patriots fundet sin erstatning for stjernequarterbacken Tom Brady, der skifter til Tampa Bay Buccaneers. Anonyme kilder fortæller mediet, at Cam Newton angiveligt har underskrevet en etårig kontrakt med Patriots. Hans seneste hold er Carolina Panthers, som stoppede samarbejdet i marts efter ni sæsoner, da han havde bøvlet med en skade. I 2016 førte Newton holdet til Super Bowl, og samme år blev han kåret som ligaens mest værdifulde spiller.