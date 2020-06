Coronavirus i danskerklub, AGF sender talent til Norge og Klopp satser på egne talenter

Fodbold. Med en sejr på 1-0 over Juve Stabia øgede Benevento mandag aften afstanden til de øvrige hold i den næstbedste italienske række. Dermed er holdet, der er trænet af den tidligere AC Milan- og Juventus-angriber Filippo Inzaghi, sikker på at rykke op i Serie A for anden gang i klubbens historie. Holdet har været helt suverænt i indeværende sæson. Benevento har blot tabt 1 ud af 31 kampe og har 24 point ned til andenpladsen. Benevento spillede senest i Serie A i sæsonen 2017/18, hvor klubben satte rekord for flest nederlag i begyndelsen af en sæson i Europas fem største ligaer. Dengang blev det til 14 nederlag i streg, før der kom point på kontoen.

Golf. Amerikaneren Harris English er testet positiv for coronavirus. Han er dermed den femte amerikaner på PGA Tour, der har afleveret en positiv coronaprøve, siden PGA Tour vendte tilbage efter coronapausen. English deltog ikke i sidste uges turnering i Connecticut, men skulle have deltaget i Rocket Mortgage Classic i denne uge.

Ishockey. I alt 26 spillere i NHL er testet positive for coronavirus, siden holdene begyndte at træne sammen på holdenes faciliteter for tre uger siden. Det meddeler ligaen på sin hjemmeside. 15 er testet positive i regi af ligaen, mens 11 er testet positiv uden for det, der betegnes som ’fase 2-protokollen’. Efter planen skal 24 hold begynde deres træningslejre 10. juli.