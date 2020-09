Boguddrag: Trump sagsøgte i 1980'erne NFL for milliarder - og vandt. Der var bare ét problem

Fire år senere har den daværende San Francisco 49ers-quarterbacks ensomme protest udviklet sig til et verdensomspændende fænomen. Eftersom NFL var arnestedet for protesterne, og fordi NFL er den mest populære og profitable sportsliga i USA med en fanbase, som flugter med præsidentens kernevælgere, ventes de varslede protester at få konflikten mellem NFL og Donald Trump, der tilmed er presset i meningsmålingerne frem mod valget i november, til at blusse op igen.

Det er ikke første gang, at Donald Trump og NFL er i clinch. I 1980’erne lagde Trump som en af klubejerne i den rivaliserende United States Football League (USFL) sag an mod NFL i et forsøg på at gennemtvinge en fusion af de to ligaer. Operationen lykkedes, men patienten døde.

Egentlig var USFL slet ikke tænkt som en trussel mod NFL, men som et supplement. USFL blev stiftet i maj 1982 af en gruppe rigmænd som en liga bestående af 12 hold, hvoraf 9 af dem havde base i byer, hvor der allerede fandtes et NFL-hold. Planen var at afvikle kampene om foråret, når NFL lå i dvale, og i det hele taget fungere som en slags udviklingsliga, ligesom man havde haft i baseball siden sportens begyndelse i 1870’erne.