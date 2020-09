Forsvarende Tour-vinder trækker sig før kongeetape

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 12.05 Cykling: Tour de France, 17. etape TV3+ 20.30 Fodbold: FC Midtjylland-Young B. TV3 Sport 18.30 Fodbold: Esbjerg-HB Køge 21.00 Fodbold: Paris SG-Metz TV3 Max 18.30 Håndbold: Celje-Aalborg (m) 20.45 Håndbold: Flensburg-Kielce (m) Eurosport 1 12.10 Cykling: Tour de France Eurosport 2 19.00 Fodbold: WBA-Harrogate TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia Vis mere

Cykling. Sidste års vinder af Tour de France, den 23-årige colombianer Egan Bernal, er ude af dette års udgave af etapeløbet. Det meddeler hans hold, Ineos, i en pressemeddelelse. Bernal kom til Touren med den mission at forsvare sin sejr fra sidste år. Da feltet ramte de hårde bjerge, stod det dog klart, at han langtfra havde formen til at følge med andre favoritter som Primoz Roglic og Tadej Pogacar. »Vi har taget beslutningen for Egans eget bedste. Egan er en sand mester, der elsker at konkurrere, men han er også en ung rytter med mange Tour-deltagelser foran sig«, siger Ineos-chef Dave Brailsford. Onsdag køres kongeetapen i Alperne.

Pione Sisto fik ikke det perfekte comeback for FC Midtjylland, da de danske mestre tabte i Superligaens 1. runde til Sønderjyske. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fodbold. For tre år siden var Pione Sisto en profil på Celta Vigos hold, der nåede semifinalen i Europa League. Nu er den rapfodede offensivspiller hentet hjem til FC Midtjylland, hvor han bliver en værdifuld brik på det hold, der forsøger at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet. Det mener FCM-anfører Erik Sviatchenko. Allerede onsdag kan Sisto komme i aktion, når midtjyderne får besøg af schweiziske Young Boys i en vigtig CL-kvalifikationskamp. »Han kommer netop med en europæisk erfaring, og det har vi brug for i vores trup. Der er ikke så mange, der har prøvet det, så det er rigtig fint, at der kommer en, som også har prøvet det for nylig. Det er ikke ret lang tid siden, at han spillede europæiske kampe og havde fin succes. Pione kan levere på europæisk topniveau, og jeg har en klar forventning om, at han kommer til at gøre en forskel«, siger anføreren.

Tennis. Italien har de seneste sæsoner været på optur i ATP-regi med flere stærke kort på hånden. Tirsdag aften viste 18-årige Lorenzo Musetti, at nationen har mere talent på vej, da han ved Masters 1000-turneringen i Rom spillede den trefoldige grand slam-vinder Stan Wawrinka ud af banen og vandt 6-0, 7-6 i 1. runde. Nu venter en anden stor profil, japanske Kei Nishikori, på Musetti i 2. runde. En anden italienske teenager, sidste års store gennembrud Jannik Sinner, skal i sin 2. runde-kamp møde den græske top 10-spiller Stefanos Tsitsipas på en onsdag, hvor også legenderne Rafael Nadal og Novak Djokovic træder ind i turneringen.

Basketball. Denver Nuggets fuldendte natten til onsdag dansk tid et imponerende comeback mod Los Angeles Clippers i NBA-slutspillet. Denver besejrede således Clippers med 104-89 i den syvende og afgørende kamp i serien. Holdet var ellers kommet bagud med 1-3 i serien, men med tre sejre i træk lykkedes det altså at færdiggøre et flot comeback. Holdet er nu klar til Western Conference-finalen, der svarer til semifinalen i verdens bedste liga. Her skal Colorado-klubben op imod Los Angeles Lakers, der blandt andre råder over superstjernen LeBron James.

Fodbold. Verdens største sportsstjerner tjener millioner af dollar gennem karrieren. Men det er alligevel de færreste, som når en indtjening, der runder tre ekstra cifre – altså én milliard dollar (6,28 milliarder kroner). Faktisk har kun fire sportsfolk opnået det i deres aktive karriere, og den seneste af de fire til at træde ind i den eksklusive klub er FC Barcelonas superstjerne Lionel Messi. Nyhedsbureauet AFP skriver, at det anerkendte finansmedie Forbes på sin seneste opgørelse over indtjeningerne for sportens største har opgjort Messi til nu at have rundet 1 milliard dollar i karriereindtjening. Dermed træder han ind i den klub, der kun omfatter golfikonet Tiger Woods, boksestjernen Floyd Mayweather og Messis mangeårige konkurrent på fodboldbanen, Cristiano Ronaldo.