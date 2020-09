Holger Rune slår den 2.-seedede og sidste års Tour-vinder er udgået

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 12.05 Cykling: Tour de France, 17. etape TV3+ 20.30 Fodbold: FC Midtjylland-Young B. TV3 Sport 18.30 Fodbold: Esbjerg-HB Køge 21.00 Fodbold: Paris SG-Metz TV3 Max 18.30 Håndbold: Celje-Aalborg (m) 20.45 Håndbold: Flensburg-Kielce (m) Eurosport 1 12.10 Cykling: Tour de France Eurosport 2 19.00 Fodbold: WBA-Harrogate TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia Vis mere

Tennis. 17-årige Holger Rune fik en god start ved ITF-turneringen i schweiziske Klosters, da han onsdag fik testet formen. Det blev til et flot comeback efter et tabt første sæt og endte med en sejr på 2-6, 6-1, 6-1 over den ti år ældre bulgarer Dimitar Kuzmanov. Danskeren er nr. 725 på ATP-ranglisten, hvor Kuzmanov er nr. 292.

Golf. 19-årige Rasmus Højgaard er feltets eneste dansker, når han spiller sin første major med start torsdag kl. 13.10 dansk tid. US Open afvikles uden for New York på den frygtede Winged Foot, der er lang og smal og har en skræmmende høj rough. Bookmakernes favorit er amerikaneren Dustin Johnson, der har opnået placeringerne 1, 2 og 1 sine seneste tre PGA Tour-turneringer.

Atletik. Den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund Lamine Diack er idømt 4 års fængsel, deraf de 2 betingede, og en bøde på 3,7 mio. kr. for korruption i forbindelse med den russiske dopingskandale. Diack var præsident fra 1999 til 2015 og var anklaget for at have dækket over positive dopingprøver fra russiske atletikudøvere.

Fodbold. På grund af coronarestriktionerne i Island har 32-årige Christian Sivebæk fået afhævet sin kontrakt med Fjölnir. »Ja, jeg er tilbage i Danmark. Den her andenbølge af corona betød jo, at der pludselig kom restriktioner på ind- og udrejser, og ligaen blev lukket ned i nogle uger. Jeg havde min familie med derop i den første måned, men jeg kunne bare se frem til ikke at kunne komme hjem, og det var en del af aftalen fra start» siger Christian Sivebæk til bold.dk.

Cykling. Franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) bragte sig alene på førstepladsen på årets vinderliste, da han i massespurten på 2. etape i Luxembourg Rundt sejrede for 10. gang. Italieneren Diego Ulissi (UAE Team Emirates) bevarede førertrøjen. En anden af verdens bedste sprintere colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) slog til for sjette gang i denne sæson, da han susede først over stregen i den 182 km lange 92. udgave af Giro della Toscana.

Cykling. Sidste års vinder af Tour de France, den 23-årige colombianer Egan Bernal, er ude af dette års udgave af etapeløbet. Det meddeler hans hold, Ineos, i en pressemeddelelse. Bernal kom til Touren med den mission at forsvare sin sejr fra sidste år. Da feltet ramte de hårde bjerge, stod det dog klart, at han langtfra havde formen til at følge med andre favoritter som Primoz Roglic og Tadej Pogacar. »Vi har taget beslutningen for Egans eget bedste. Egan er en sand mester, der elsker at konkurrere, men han er også en ung rytter med mange Tour-deltagelser foran sig«, siger Ineos-chef Dave Brailsford. Onsdag køres kongeetapen i Alperne.

Fodbold. Den omdiskuterede kviklånslov, der trådte i kraft denne sommer, skal drøftes på politisk plan i denne uge. Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S). Det sker, efter at det danske landshold og danske sportsklubber er blevet ramt, fordi loven ikke tillader, at spiludbydere må reklamere side om side med banker, der tilbyder kviklån. Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, mener, at loven bør justeres. »Hensigten med loven var at bremse aggressiv markedsføring fra kviklånsudbydere«, indleder Stén Knuth et skriftligt svar til Ritzau. »Hensigten var ikke at ramme hverken elite- eller breddeidræt i forhold til sponsorater, og det er i håbet om at få rettet det op, vi vel skal se ministerens indkaldelse til forhandling, for det er vi selvfølgelig klar til i Venstre«.

Tennis. 28-årige Federico Coria, der er lillebror til den ti år ældre og mere berømte, nu pensionerede Guillermo Coria, gjorde det rigtig godt ved at besejre den hårdtslående tysker Jan-Lennard Struff i 1. runde i Masters 1000-turneringen i Rom, men nu er eventyret slut. Den 4.-seedede italiener Matteo Berettini vandt onsdag 2. runde-opgøret 7-5, 6-1. Topseedede Novak Djokovic vandt 6-3, 6-2 over Salvatore Caruso. I kvindernes række vandt Simona Halep 6-3, 6-4 over det italienske wildcard Jasmine Paolini, mens det blev til et skuffende comeback til WTA Touren for schweiziske Belinda Bencic, der tabte 3-6, 1-6 til Danka Kovinic fra Montenegro.

Cykling. Sent tirsdag blev Magnus Cort testet positiv for coronavirus og kan derfor ikke deltage i næste uges VM i Italien. Det danske VM-hold gør alt for at undgå flere tilfælde, og elitechef i Danmarks Cykle Union Morten Bennekou fortæller da også, at de sportslige forberedelser nærmest bliver overskygget af de mange coronaprocedurer. »Man kan næsten helt glemme, at der skal køres cykelløb. Testningen af rytterne bliver et stort miskmask af individuelle historier«, konstaterer Morten Bennekou. Han henviser til, at rytterne kommer fra forskellige hjørner af Europa, hvor de enten har forberedt sig til VM eller har kørt etapeløb.

Fodbold. AaB er blevet politianmeldt for at bryde den såkaldte kviklånslov. Det skriver avisen Nordjyske. Det er Alliancen mod Spilafhængighed, der har anmeldt klubben, fordi den angiveligt bryder kviklånsloven ved at reklamere for både Spar Nord Leasing og spiludbyderen Mr. Green på sin trøje.

Foto: Ernst van Norde Frank Onyeka skal styrke FCM's midtbane i kampen mod Young Boys fra Schweiz.

Fodbold. Den centrale midtbanespiller Frank Onyeka er med igen for FC Midtjylland i onsdagens Champions League-opgør hjemme mod schweiziske Young Boys. Det er et opgør i tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Runden afvikles som én kamp, og den spilles i Herning. En sejr vil sende FCM i playoffrunden, hvilket automatisk udløser en plads i et europæisk gruppespil, hvad enten det bliver Champions League eller Europa League. Frank Onyeka mistede for nylig sin far, og han var derfor ikke med i FCM’s premierekamp i Superligaen i fredags. FCM tabte her 0-2 ude til Sønderjyske.

Cykling. Mikkel Bjerg har trukket sig fra det italienske løb Giro della Toscana. Det oplyser hans hold, UAE, på Twitter. Årsagen er, at Bjerg blev syg i løbet af natten til onsdag, lyder det. Mikkel Bjerg er en del af det danske landshold, der skal køre VM i italienske Imola sidst i september. Bjerg er sammen med Kasper Asgreen udtaget til at køre enkeltstart.