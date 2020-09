FCK vinder europæisk duel over nordisk nabo

Direkte sport i tv DR 1 16.00 Fodbold: Bosnien-Her.-Danmark (k) TV 2 12.05 Cykling: Tour de France, 18. etape TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Bj.bro-Silk. (m) TV 2 Sport X 13.00 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 2.30 Basketball: Miami-Celtic TV3+ 2.15 Am. fodbold: Cleveland-Cincinnati TV3 Sport 18.00 Golf: US Open 1.00 Motorsport: Nascar, UNOH 200 TV3 Max 20.45 Håndbold: Zagreb-Kiel (m) 6’eren 18.00 Fodbold: IFK Göteborg-FC Københ. Canal 9 20.15 Fodbold: NS Mura-AGF Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France, 18. etape 20.00 Motorsport: Le Mans, træning Eurosport 2 14.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 18.00 Fodbold: Lok. Plovdiv-Tottenham 20.45 Fodbold: Brighton-Portsmouth



Fodbold. FC København vinder torsdag aften med to sene mål 2-1 over IFK Göteborg i Europa League-kvalifikationen. Den danske klub skal slå yderligere to hold for at nå gruppespillet.

Tennis. Holger Rune kom torsdag på hårdt arbejde i sin 2. runde-kamp ved ITF-turneringen i schweiziske Klosters. Men det endte med dansk gevinst, da Rune besejrede den schweiziske kvalifikationsspiller Luca Staeheli 6-2, 4-6, 7-5. Næste udfordring, i kvartfinalen, bliver Dominic Stephan Stricker, også Schweiz, der er wildcard i Klosters og nr. 1.339 på ATP-ranglisten, hvor danskeren er nr. 725.

Golf. Rasmus Højgaard har været flyvende på European Tour på det seneste. Torsdag fik den danske golfkomet så debut på den helt store scene, da han gik sin første runde i sin første majorturnering, US Open. Men Højgaard havde nok forestillet sig en lidt bedre majordebut. Den 19-årige dansker gik de første 18 huller i syv slag over par. Det rakte til en sidsteplads, da han efterfølgende gik i klubhuset. Højgaard var dog blandt de første, der færdiggjorde første runde, og adskillige spillere havde slet ikke startet deres runde, så stillingen kan sagtens nå at ændre sig inden fredag.

Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix Spanske Garbiñe Muguruza måtte torsdag slås hårdt, men hun vandt i Rom over det amerikanske stjerneskud Cori Gauff.

Tennis. Det var torsdag ikke favoritternes dag i mændenes række ved Masters 1000-turneringen i Rom. Italienske Fabio Fognini, russiske Andrey Rublev og canadiske Milos Raonic tabte til henholdsvis franske Ugo Humbert, polske Hubert Hurkacz og serbiske Dusan Lajovic, mens det hos kvinderne gik bedre for eksempelvis grand slam-vinderen Garbiñe Muguruza, da hun fik nedkæmpet den populære amerikanske teenager Cori Gauff med cifrene 7-6, 3-6, 6-2.

Håndbold. Anders Eggert stopper sin aktive karriere, når den igangværende sæson er forbi. Det siger Skjern-fløjen torsdag til TV2 Sport. »Det er selvfølgelig en beslutning, der har været undervejs længe, og nu synes jeg, at jeg er nået til et punkt, hvor der også er nogle andre ting, jeg gerne vil«, siger Anders Eggert. 38-årige Eggert skiftede i 2017 til Skjern efter en lang årrække i Bundesligaen.

Fodbold. Paris Saint-Germains brasilianske superstjerne, Neymar, er blevet idømt to spilledages karantæne efter en udvisning mod Marseille. I kampens slutminutter mistede Neymar beindelsen og slog modstanderholdets Álvaro González i baghovedet og blev derefter præsenteret for det røde kort. Neymar siger, at han var udsat for racistiske bemærkning, at han derfor reagerede så voldsomt. Den franske ligaforening vil nu undersøge, om Neymar var udsat for racisme.

Tennis. Fed Cup, der er kvindernes modsvar til Davis Cup, skifter navn til Billie Jean King Cup efter den legendariske amerikanske tennisstjerne, skriver BBC. King er en af de største kvindelige tennisspillere nogensinde, og hun grundlagde kvindernes organisation (WTA) i starten af 1970’erne. Den første Fed Cup blev spillet i 1963.

Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix Trods stor succes med Bundesligaens konger i Bayern München i den forgangne sæson søger Thiago Alcantara til Liverpool i Premier League.

Fodbold. Thiago Alcantara skifter fra Champions League-vinderne Bayern München til Liverpool. Det bekræfter den tyske klubs bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge overfor Bild. »Jeg kan bekræfte, at Bayern er nået til enighed med Liverpool. Det var et stort ønske fra Thiago at prøve noget andet her mod slutningen af karrieren«, siger Rummenigge til Bild. Thiago er 29 år og har spillet i den tyske storklub siden 2013. Han har fået en fireårig kontrakt med Liverpool.

Fodbold. En samling af klubbens medlemmer har indsamlet nok underskrifter til at udløse et mistillidsvotum mod Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, hvilket medfører, at der skal afholdes præsidentvalg i klubben inden for tre måneder. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Underskrifterne skal nu valideres, lyder det.

Boksning. Ricard Olsen, der blandt andet har trænet Mikkel Kessler, er død. Han sov ind natten til torsdag. Det skriver Frank Olsen, der er søn til Ricard Olsen, på Facebook ifølge Ekstra Bladet. Ricard Olsen blev 72 år. Ricard Olsen trænede blandt andre den danske stjerne Mikkel Kessler frem mod Kesslers store kamp mod André Ward i 2009.

Ishockey. Der bliver alligevel ikke spillet U20-VM på næsthøjeste niveau, B-niveau, i Hørsholm i december. Her skulle byens skøjtearena ellers have lagt is til den store ungdomsturnering, men den er aflyst som følge af coronapandemien. Det skriver Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside ifølge Ritzau.

Fodbold. På den seneste verdensrangliste bevarer Danmark placeringen som nr. 16 trods 2-0-nederlaget til Belgien og det uafgjorte resultat mod England i Nations League. Belgien topper listen.

Fodbold. AaB har forlænget kontrakten med 25-årige Robert Kakeeto. Hans nye aftale løber til sommeren 2023, oplyser den nordjyske fodboldklub ifølge Ritzau.