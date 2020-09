17-årige Holger Rune kværner videre

Direkte sport i tv Fredag 18. september TV 2 13.20/15.10 Cykling: Touren, 19. etape TV 2 Sport 13.00 Tennis: Internazionali d’Italia (k) 19.30 Ishockey: Esbjerg-Rungsted TV 2 Sport X 13.00/19.00 Tennis: Internazionali d’Italia 03.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 20.30 Fodbold: Bayern München-Schalke TV3 Sport 18.00 Golf: US Open 01.00 Motorsport: Nascar, Food City 300 TV3 Max 19.00 Speedway: Tjekkiets Grand Prix 22.00 Dart: World Series Eurosport 1 10.00 Motorsport: Le Mans 13.25 Cykling: Tour de France Eurosport 2 16.00 Rally

Tennis. For tredje kamp i træk var Holger Rune ude i en tresætter under ITF-turneringen i schweiziske Klosters, og endnu en gang gik det så godt, at den 17-årige dansker nu har tangeret sit bedste resultat som seniorspiller. Holger Rune vandt 6-3, 3-6, 6-1 over den 18-årige schweiziske wildcardmodtager Dominic Stricker, der nr. 1.339 på verdensranglisten, hvor Holger Rune er nr. 725. Holger Runes hidtil bedste resultat er en semifinale i en tilsvarende 25.000 dollar-turnering i Østrig for en måned siden. Holger Rune brød Strickers serv tidligt i første sæt, mens blev selv brudt tidligt i andet sæt. Ved 3-5 havde Holger Rune fire chancer for at bryde til tilbage, inden Stricker på sin anden sætbold udlignede til 1-1. Igen i tredje sæt kom Holger Rune foran 40-0 i Strickers serv, og denne gang lykkedes det på den anden breakchance at bryde til 3-1, hvorefter han cruisede mod sejren. I lørdagens semifinale venter den useedede chilener Gonzalo Lama (nr. 888). Den anden semifinale er et hollandsk opgør mellem Jesper De Jong (nr. 368) og Jelle Sels (nr. 364).

Fodbold. Serie A-mestrene fra Juventus og den argentinske angriber Gonzalo Higuain går hver til sit. Higuain skifter til David Beckhams Major League Soccer-hold, Inter Miami. Juventus taber millioner af euro på at sige farvel til Higuain. »Denne operation genererer en negativ økonomisk effekt på cirka 18,3 millioner euro i finansåret 2019/2020 på grund af restværdien af spillerens registreringsrettigheder«, oplyser klubben i en erklæring omkring tabet på ca. 136 millioner kroner. I 2016 betalte Juventus Higuains frikøbsklausul på 90 millioner euro for at få ham til klubben fra Napoli.

Håndbold. Da landsholdsspiller Sarah Iversen i juli meddelte, at hun var gravid og dermed ude af spillet denne sæson, reagerede hendes klub Herning-Ikast ved at overtale Camilla Fangel til et comeback. Nu er barselsvikaren selv blevet gravid, og det blev dermed et kort comeback for Camilla Fangel.

Fodbold. FC København skal i 3. runde af kvalifikationen til Europa League møde polske Piast Gliwice i Parken i den kommende uge. Sejrer FCK’erne, så venter endnu en hjemmekamp i 4. runde mod kroatiske HJK Rijeka og ukrainske Kolos Kovalivka. De danske pokalmestre fra Sønderjyske kan derimod se frem til en udebanetur, hvis de i næste uge besejrer Plzen i 3. runde. Modstanderen vil blive enten Hapoel Beer-Sheva fra det coronalukkede Israel eller Motherwell FC fra Skotland.

Fodbold. 0-3, farvel og tak og ud af Europa. AGF-træner David Nielsen siger efter Europa League-blamagen i Slovenien mod Mura, at det var manglende intensitet, der gjorde udslaget i kampen, hvor hjemmeholdet nærmest fik 2-0-scoringen foræret, da AGF-anfører Niklas Backman ville heade tilbage til målmand William Eskelinen, men ramte bolden skævt, så den endte for fødderne af en modstander. »Vi må erkende, at vi ikke var bedre. Vi manglede fem procent energi hele vejen rundt. Vi er et hold, der lever af topintensitet, og vi nåede ikke det intensitetsniveau, der skal til«, siger David Nielsen til Canal9 og tilføjer: »Vi forberedte os bedst muligt, men ramte ikke vores niveau. Det viser bare, hvilken type hold vi er. Vi lever af top-intensitet, og det har givet gode resultater i Superligaen. Når vi ikke rammer det, så er det skuffende, at vi er ude«.

Fodbold. Den 21-årige midtbanespiller Victor Torp har haft travlt med kuglepennen. Først satte han sin signatur på en femårig forlængelse med FC Midtjylland, hvorefter han indgik en lejeaftale for resten af denne sæson med Lyngby. Victor Torp har været udlejet til FC Fredericia i 1. division de seneste to sæsoner.

Cykling. Verdensmester Annemiek van Vleuten kommer ikke til at forsvare sin VM-titel i år. Hollænderen fra Mitchelton-Scott-holdet styrtede torsdag i det italienske etapeløb Giro Rosa og brækkede sit håndled. Hun var ikke til start på 8. etape og VM om en uge er også for tidligt til et comeback, bedyrer den 37-årige hollænder.

Fodbold. AC Horsens har udvidet truppen med det tidligere AGF-talent Jacob Trenskow. Den 19-årige har efter en prøvetræningsperiode fået kontrakt året ud.

Fodbold. FC København-manager Ståel Solbakken siger efter FCK’s 2-1-Europa League-sejr i Göteborg, at ’coronaformatet’ med kun én kamp kræver noget helt særligt af holdene. »Det er lidt lotto, når det er én kamp. Da IFK scorede til 1-0, så havde vi 15 minutter i denne kamp, og hvis vi så også havde haft 90 minutter i Parken, så ville det jo fortsat være meget, meget roligt«, siger Solbakken til Ritzau og tilføjer: »Det er en meget større lottokupon, end det har været nogensinde. Jeg var nervøs i hele kampen, for så længe det er én kamp, kan alt ske«. FCK kom bagud, da der manglede mindre end 20 minutter, men Robert Mudrazija udlignede, inden Jonas Wind fik matchvinderrollen for de danske vicemestre, der i 3. runde af kvalifikationen til Europa League har hjemmebane mod polske Piast Gliwice, som sejrede 3-2 hjemme over Hartberg fra Østrig.

Cykling. Sportsdirektør Merijn Zeeman fra Tour-kongen Primoz Roglic’ mandskab, Jumbo-Visma, er færdig i årets Tour. Zeeman er således blevet smidt ud af det franske etapeløb. Årsagen var ifølge løbsjuryen, at han overfusede og fornærmede en ansat hos Den Internationale Cykelunion (UCI) efter 17. etape. »Jeg blev vred, da kommissæren afmonterede kranksættet fra Primoz’ cykel. Vi går ind for en retfærdig sport, hvilket inkluderer sådanne undersøgelser, men det skal ske på en hensigtsmæssig måde«, siger Merijn Zeeman og tilføjer: »Alligevel skulle jeg have bevaret fatningen og henvendt mig til UCI-kommissæren på en mere respektfuld måde«.