Holger Rune rækker ud efter sin første internationale titel

Direkte sport i tv Lørdag 19. september TV 2 12.50 Cykling: Tour de France, 20. etape 21.05/22.40/23.45 Motorsport: Le Mans TV 2 Sport 12.00 Tennis: Internazionali BNL d'Italia 22.45 Fodbold: NY Revolution-NY City TV3+ 15.30 Fodbold: FC Midtjylland-Lyngby 18.00 Golf: US Open TV3 Sport 07.30 Motorsport: Supercars Supersprint 13.30 Fodbold: Silkeborg-Esbjerg 16.00 Håndbold: Valcea-Odense (k) 19.00 Speedway: Tjekkiets Grand Prix 01.00 Motorsport: Nascar - Cup Series TV3 Max 13.30 Fodbold: Everton-West Bromwich 16.00 Fodbold: Leeds-Fulham 18.30 Fodbold: Man. United-Crystal Pal. 21.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 04.10 Standardvogne: V8 Xee 15.30 Fodbold: FC Köln-Hoffenheim 6'eren 15.00 Motorsport: Rally Eurosport 1 14.30 Motorsport: Le Mans Eurosport 2 09.00 Rally 12.55 Cykling: Tour de France TV 2 Sport X 16.00 Fodbold: Villarreal-Eibar 18.00 Fodbold: Fiorentina-Torino 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Valencia 02.30 Basketball: Miami-Boston

Tennis. 17-årige Holger Rune er for første gang i karrieren i en finale på ITF-niveau. Lørdag sejrede teenageren i schweiziske Klosters i en to timer lang semifinale i 25.000 dollar-turneringen med 6-2, 3-6, 6-1 mod den ti år ældre chilener Gonzalo Lama. I finalen søndag venter hollænderen Jesper De Jong, der som nummer 368 på verdensranglisten ligger 350 pladser foran danskeren.

Fodbold. Efter den spektakulære erhvervelse af spanske Thiago Alcantara har Liverpool lagt i kakkelovnen til endnu en stor handel. BBC skriver således, at klubben har indgået aftale med Wolverhampton om et køb af den portugisiske offensivspiller Diogo Jota i en handel til en værdi af omkring 400 millioner kroner.

Thiago Alcantara er en verdensklassespiller, der kan fungere på samtlige centrale positioner som 6'er, 8'er og som decideret playmaker. Foto: David Ramos/Ritzau Scanpix

Den 23-årige portugisiske landsholdsspiller kom til Wolves fra Atlético Madrid i 2017 og har siden scoret 44 gange i 131 kampe. Thiago Alcantara, som manager Jürgen Klopp beskriver som en »absolut fantastisk« nyerhvervelse, kan få debut søndag i udekampen mod Chelsea.

Fodbold. FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko er kåret til Årets Profil i Superligaen for sæsonen 2019/2020. Det er kollegerne i Spillerforeningen, der har stået for afstemningen i forbindelse med kåringen. »Det er jo netop den største anerkendelse, man kan få«, siger Erik Sviatchenko og tilføjer: »Når mine kolleger siger: ’Vi synes, du har været god - du har faktisk været den allerbedste’ - så bliver man enormt stolt«. FCM-spillerne Frank Onyeka og Alexander Scholz blev nummer to og tre i afstemningen.

Cykling. Tour de France bliver endegyldigt afgjort i dag på løbets 20. og næstsidste etape. Spændingen bliver bogstaveligt talt trukket til det allersidste, for enkeltstarten på 36,2 km slutter med en 6 kilometer lang stigning, der kulminerer med en gennemsnitlig stigningsprocent på 20. Primoz Roglic fører med 57 sekunder ned til Tadej Pogacar, der ved de slovenske mesterskaber for små to måneder siden var 9 sekunder hurtigere end Roglic på en 15,7 km lang strækning. Tadej Pogacar starter kl. 17.12, Primoz Roglic sætter sig på cyklen som sidste mand kl. 17.14.

Fodbold. Premier League-klubben Aston Villa, der har danske Johan Lange som sportsdirektør, har skrevet kontrakt med offensivspilleren Bertrand Traoré fra franske Lyon. Den 25-årige burkiner er hentet for en pris, der ifølge engelske medier løber op i omkring 155 millioner kroner. Traoré har tidligere spillet for Chelsea, Vitesse og Ajax, inden han i 2017 kom til Lyon.

Cykling. Danmarks bedstehold, Riwal Securitas, har forlænget aftalen med hovedsponsoren Riwal i yderligere to år. Holdet er dog endnu ikke i mål med næste års budget, da coronapandemien sætter spor hos holdets partnere, siger holddirektør Steffen Kromann til Ritzau. Til gengæld er der mange dygtige ryttere ledige på markedet. »Man kan få bedre ryttere for færre penge. I min mailboks er der en masse henvendelser fra ryttere, som har tilbudt sig, og de kommer også fra World Tour-niveau, og det er til en anden pris, end vi har set tidligere. Så der er også nogen, som er desperate«, siger Steffen Kromann. Riwal-rytterne har frasagt sig løn året ud.