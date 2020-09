Enmandshær vender 0-1 til 4-1 på 28 minutter

Direkte sport i tv Søndag 20. september TV 2 10.25 Motorsport: Le Mans 15.35 Cykling: Tour de France, 21. etape TV3+ 14.00 Fodbold: FC København-Brøndby 19.00 Golf: US Open 02.20 Am. fodbold: Seattle-New England TV3 Sport 13.55 Håndbold: T. Esbjerg-Bukarest (k) 16.10 Fodbold: RB Leipzig-Mainz 18.00 Fodbold: Vejle-SønderjyskE 21.30 Dart: World Series finaler TV3 Max 13.00 Fodbold: Nice-Paris SG 16.45 Fodbold: Ajax-Waalwijk 19.00 Am. fodbold: Indianapolis-Minnesot 22.20 Am. fodbold: LA Chargers-Kansas Xee 13.00 Fodbold: Southampton-Tottenham 15.00 Fodbold: Newcastle-Brighton 17.30 Fodbold: Chelsea-Liverpool 6’eren 12.00 Motorsport: Rally CANAL 9 16.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 15.40 Cykling: Tour de France Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 14.00 Fodbold: OB-FC Nordsjælland TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Genoa-Crotone 18.30 Fodbold: Fodbold: Betis-Valladolid 21.00 Fodbold: Sociedad-Real Madrid 01.30 Basketball: LA Lakers-Denver Vis mere

Fodbold. Superangriberen Harry Kane indledte Tottenhams udebanemøde med Southampton med at få underkendt en scoring for offside, og måske var det et vink med en vognstang om, at en holdkammerat ville stjæle langt de fleste overskrifter i det, der blev en knusende 5-2-sejr til Pierre-Emile Højbjerg og co. Tottenhams sydkoreaner Heung-Min Son skrev sig nemlig ind på en eksklusiv liste over spillere, der har scoret fire gange i en Premier League-kamp. Heung-Min Son vendte fra 45. til 73. minut 0-1 til en føring på 4-1, inden Harry Kane efter fire assister ved Heung-Min Sons mål, satte den sidste Tottenham-scoring ind.

Håndbold. Team Esbjerg gav storholdet CSM Bucuresti kamp til stregen i Champions League, men danskerne tabte hjemmekampen i de sidste sekunder med 29-30, da verdensstjernen Cristina Neagu med sin 10. scoring blev matchvinder.

Fodbold. FC Barcelona-spilleren Martin Braithwaite pådrog sig lørdag under træning en skade i sit venstre lår. Omfanget af landsholdsspillerens skade er endnu ukendt, og Barcelona meddeler, at klubben det næste stykke tid vil holde øje med, hvordan skaden udvikler sig. Barcelona indleder sæsonen næste søndag mod Villarreal.

Tennis. 17-årige Holger Rune kronede en flot uge i schweiziske Klosters med at vinde karrierens første seniorfinale på ITF-niveau – det tredjehøjeste niveau efter ATP og Challenger. Mens teenageren i sine fire første optrædener i Schweiz havde været ude i smådramatiske tresætskampe, blev finalen en mere ensidig forestilling, som Holger Rune på gruset vandt 6-4, 6-2 over den 20-årige hollænder Jesper De Jong, der er nummer 368 på verdensranglisten. Holger Rune samtidigt 22.600 kroner i præmiepenge og 20 ranglistepoint.

Motorsport. For tredje år i træk sluttede det med en Toyota-triumf i 24-timersklassikeren i Le Mans i Frankrig. I kongeklassen LMP1, hvor fire af fem biler fuldførte, sendte et halv time langt pitstop hod Toyotas bil nummer 7 deres bil nummer 8 helt i front, hvorfra Brendon Hartley, Kazuki Nakajima og Sébastien Buemi kørte sejren i hus foran Rebellion Racing.

For de danske deltagere blev Le Mans 2020 en blandet fornøjelse. I LMP2 blev Mikkel Jensen (G Drive) nummer 5 og i LMP2-klassen måtte Anders Fjordbach i High Class Racing-bil udgå halvvejs gennem løbet. I GTE Pro kørte Nicki Thiim og Marco Sørensen (Aston Martin) sig til den nederste podieplacering, mens Michael Christensen (Porsche) blev nummer syv. I GTE Am-klassen var Nicklas Nielsen (Ferrari Af Corse) bedste dansker som nummer tre, mens Jan Magnussen (Ferrari JMW Motorsport) blev nummer seks og Michelle Gatting på det rene kvindehold Iron Lynx sluttede som nummer 9 i en Ferrari.

Fodbold. Hellere lille og vågen end stor og doven. Napolis knap så velvoksne angribere Lorenzo Insigne (1,63 meter) og Dries Mertens (1,69) blev afgørende i klubbens 2-0-udebanesejr mod Parma og Andreas Cornelius. Den erfarne Mertens åbnede scoringen midt i 2. halvleg, da han sparkede ind med højrebenet fra 12 meter, inden Insigne med lidt hjælp fra Parma-målmand Luigi Sepe kom på måltavlen i 77. minut.

Basketball. Milwaukee Bucks’ græske spiller Giannis Antetokounmpo er kåret som denne sæsons mest værdifulde spiller, MVP, i NBA. 101 pressefolk afgiver stemmerne, og LeBron James, der er tre sejre fra at have sikret Los Angeles Lakers en plads i NBA-finalen, blev en utilfreds nummer to i afstemningen. »Det gjorde mig skidesur, for ud af 101 stemmeberettigede fik jeg kun 16 førstepladsstemmer«, siger James ifølge Ritzau. »Jeg siger ikke, at vinderen ikke fortjente MVP-titlen. Men jeg blev skidesur. Og jeg er sluttet som nummer to mange gange i min karriere – både i mesterskabskampen og nu fire gange som MVP«, vrisser James.

Cykling. 21. og sidste etape af Tour de France byder på 132 kilometer fra Mantes-la-Jolie til Paris Champs-Élysées. Sam Bennett (Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Mads Pedersen (Trek) er blandt dagens favoritter. Der er etapestart 15.45 og rytterne er i mål kl. ca. 19.

Fodbold. Et glansløst Manchester United-hold indledte lørdag aften sæsonen med at tabe 1-3 til upåagtede Crystal Palace på hjemmebane. Klubbens deltagelse i Europa League-slutspillet i august har ifølge manager Ole Gunnar Solskjær gjort, at holdet kun har spillet en træningskamp op til den nye sæson. »Vi har brug for at få kampe i benene og blive skarpe. Det vil blive bedre, men lige nu har vi en del at indhente«, siger Solskjær ifølge BBC. Andetsteds i Premier League sejrede Arsenal i lokalopgøret mod West Ham med 2-1 på en scoring af Edward Nketiah i 85. minut. Det var Arsenals anden sejr og holdet topper tabellen side om side med Everton og Crystal Palace.