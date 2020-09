Så er Tauson et skridt tættere på milepæl

Direkte sport i tv Onsdag 23. september TV 2 Sport 10.00Tennis: WTA Strasbourg (k) 01.05 Fodbold: NY City-Toronto TV3+ 21.00 Fodbold: Molde-Ferencvaros TV3 Sport 21.00 Fodbold: Gent-Dynamo Kijev TV3 Max 18.45 Håndbold: Aalborg-Motor (m) 20.45 Håndbold: Paris SG-Flensburg (m) Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP Hamburg Open (m)

Vis mere

Tennis. 17-årige Clara Tauson sled, slæbte og blev belønnet med en sejr. Clara Tauson er efter 7-6 (7/4), 1-6, 6-2 mod Gabriela Tabala fra Rumænien videre til 2. runde af kvalifikationen til grandslamturneringen French Open. Danskeren skal vinde yderligere to kampe, for at få grandslamdebut på seniorniveau. Næste modstander er italieneren Elisabetta Cocciaretto, der som nr, 128 på ranglisten er placeret 60 pladser foran danskeren. 19-årige Elisabetta Cocciaretto fik grandslamdebut i januar ved Australien Open.

Golf. Mens Emily Kristine Pedersen tager sig en tiltrængt pause ovenpå en travl periode, der har sendt hende øverst på LET-ranglisten, er Linette Holmslykke eneste dansker i Swiss Open, som hun åbnede med en runde i par efter tre birdies og tre bogeys. Det rækker til en 22.-plads, 6 slag efter den førende franske kvinde, Agathe Sauzon.

Basketball. Bakken Bears vandt 91-71 over israelske Hapoel Tel-Aviv i en kamp på neutral grund i Cypern i Champions League-kvalifikationen. Dermed mangler Bakken Bears blot én sejr fra at kvalificere sig til Champions League for første gang siden 2016/2017. Fredag spiller Bakken Bears den afgørende playoffkamp mod enten polske KK Wloclawek eller Belfius Mons-Hainaut fra Belgien.

Håndbold. En positiv coronatest for Nykøbings Falsters hollandske stregspiller Nikita van der Vliet betyder, at torsdagens udekamp mod Holstebro i kvindernes liga er udsat. »NFH-truppen blev som vanligt testet i mandags, og tirsdag eftermiddag kom resultatet, at en NFH spiller er testet positiv. Derfor har vi bedt spillerne om at isolere sig, indtil anden test er klar«, oplyser klubben i en pressemeddelelse

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har barberet listen af mulige vindere af prisen som årets spiller for sæsonen 2019/2020 ned til tre og et opgør mellem Manchester Citys belgiske kreatør Kevin De Bruyne, Bayern Münchens målmand Manuel Neuer eller hans træfsikre holdkammerat Robert Lewandowski. Hos kvinderne skal Pernille Harder kæmpe mod to af de spillere, der var med til at besejre hende i årets Champions League-finale – Lucy Bronze og Wendie Renard. Harder er siden skiftet fra Wolfsburg til Chelsea og Bronze er skiftet fra Lyon til Manchester City. Priserne uddeles 1. oktober, når Uefa trækker lod til Champions League-gruppespillet.

Fodbold. Superligalubben AGF rapporterer for andet år i træk om et positivt årsresultat. Trods coronapandemien kan man i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 fremvise et overskud på omkring 10 millioner kroner. »Koncernens resultat er positivt påvirket af forøgede sponsor- og transferindtægter i form af salg af kontraktrettigheder ... Derudover har indfrielsen af den sportslige målsætning om deltagelse i Mesterskabsslutspillet haft positiv indvirkning på årets resultat«, hedder det i en meddelelse til Fondsbørsen.

Håndbold. Fløjspilleren Maria Fisker Stokholm har forlænget kontrakten med Viborg HK frem til sommeren 2023.

Olympisk. Alle atleter, der rejser til Tokyo for at deltage i OL 2021, skal testes for coronasmitte ved ankomsten til Japan. Sådan lyder et udkast til foranstaltninger, skriver Ritzau med nyhedsbureauet Reuters som kilde. Desuden skal alle atleter også testes, når de forlader landet igen, lyder det i forslaget. Derimod er der ikke lagt op til en obligatorisk karantæne på 14 dage, når atleterne ankommer til Japan.

Fodbold. Den portugisiske andel af spillere i Premier League-klubben Wolverhampton er igen tocifret. Få dage efter klubben solgte Diego Jota til Liverpool, har Wolves købt Nélson Semedo i FC Barcelona. Backen koster angiveligt 225 millioner kroner, og han har fået en treårig kontrakt.

Fodbold. De danske mestre fra FC Midtjylland har udlejet forsvarsspilleren Rasmus Nicolaisen til engelske Portsmouth fra den tredjebedste række for resten af sæsonen.

Fodbold. Spanske Real Sociedad meddeler, at man er nået til enighed med Leeds om transfervilkårene for den 27-årige Diego Llorente. Ifølge engelske medier betaler Leeds i omegnen af 160 millioner kroner for midtstopperen.

Cykling. Noget tyder på, at affæren omkring den colombianske Tour de France-stjerne Nairo Quintana mere ligner en misforståelse end en dopingsag. Nairo Quintana bedyrer i hvert fald på Twitter, at han har rent mel i posen. »De franske gendarmer gennemførte en undersøgelse på det hotelværelse, hvor holdet befandt sig 16. september i Meribel efter afslutningen på etapen. Myndighederne gik ind på mit værelse og konfiskerede nogle vitamintilskud, som er helt lovlige, selv om franske myndigheder muligvis ikke kender dem. Det er derfor, det har taget tid at opklare det hele«, skriver Arkea-Samsic-rytteren, der henviser til en episode under Touren onsdag i sidste uge.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix Nairo Quintana sluttede som nummer 17 i Tour de France.

Nairo Quintana sluttede som nummer 17 i Tour de France. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Ifølge anklageren Dominique Laurens blev der ved ransagningen fundet ’mange sundhedsprodukter, herunder medicinske lægemidler, men også og frem for alt en metode, der kan anses som doping’. »For at undgå enhver tvivl vil jeg gerne understrege, at der ikke blev fundet nogen dopingpræparater«, skriver Nairo Quintana, og understreger, at han ikke er anklaget for noget af myndighederne.

Fodbold. Lyngby har solgt offensivspilleren Gustav Marcussen til KFC Uerdingen i den tredjebedste tyske række.

Fodbold. Lyngby-spilleren Emil Kornvig er blevet testet positiv for coronavirus. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. Midtbanespilleren har afleveret en positiv prøve, men har ingen symptomer. Resten af truppen og staben er blevet testet negativ.

Fodbold. 1. divisionsklubben Esbjerg fB har lejet venstrebacken Clinton Antwi i FC Nordsjælland. Lejeaftalen gælder for resten af sæsonen,

Basketball. Denver fik med en sejr på 114-106 over LA Lakers reduceret i NBA-semifinaleserien til 1-2 i kampe. Der spilles bedst af syv kampe.

Fodbold. FC Midtjylland-anføreren Erik Sviatchenko er trods manglende koldblodig i potentielt afgørende situationer fint tilfreds med 0-0-resultatet på udebane mod Slavia Prag i Champions League-kvalifikationen i aftes. Det siger han til TV3+. »Det var en hård kamp mod et dygtigt hold, og vi gjorde det fortrinligt. Vi manglede lige den sidste snert og koldblodighed i omstillingerne. Det er omstillingerne, vi skal udnytte, og det skal vi gøre på hjemmebane«, siger Sviatchenko og tilføjer: »Det er det defensive fundament, der har båret os så langt. Og det handler om hele holdets indsats, i forhold til hvordan vi placerer os på banen. Vi tror på os selv, og med den indsats vi leverede i dag, så er der muligheder i returopgøret«. Returopgøret spilles 30. september i Herning.