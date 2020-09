Fantastisk soloridt sikrer sejrsvant hollænder den anden VM-guldmedalje på to døgn

Så prøvede hun også det i en allerede storslået karriere, den fantastiske hollænder Anna van der Breggen – at blive verdensmester både på enkeltstarten og i linjeløbet i en og samme sæson som den første siden franske Jeannie Longo i 1995, da hun to døgn efter opvisningen i temporæset nedkæmpede alle rivaler med et bragende soloridt på de sidste 41 af de 142 km på landevejene omkring Imola.

Den 30-årige hollænder, der vandt OL-guld i 2016 i Rio, blev verdensmester for to år siden i Innsbruck, har adskillige andre VM-medaljer både i kampen mod uret og i samlet start, ligesom hun har vundet blandt andet Flandern Rundt, Liège-Bastogne-Liège – to gange – og Flèche Wallonne – fem – nåede til mål med et forspring på 1.20 minut til landsmanden og den forsvarende mester Annemiek van Vleuten og italieneren Elisa Longo Borghini

Danmarks håb Cecilie Uttrup Ludwig, der sluttede på en ottendeplads 2.41 minutter efter den sejrende hollænder, havde første parket til den indledende del af Anna van der Breggens pragtpræstation, idet hun var med i det udbrud, som hollænderen angreb fra.