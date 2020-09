Messi til Suárez: Du fortjener ikke at blive smidt ud på denne måde

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.30 Cykling: VM, enkeltstart, elite (m) 17.00 Tennis: WTA Strasbourg (k) 19.30 Ishockey: Aalborg-Frederikshavn TV3 Sport 9.55/13.55 Formel 1: GP Rusland, træning 12.55 Formel 2: GP Rusland, kvalifikation 19.00 Fodbold: Hvidovre-Hobro 02.30 Motorsport: Nascar Truck Series TV3 Max 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Frankfurt 02.05 Ishockey: Dallas-Tampa Bay Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 21.00 Golf: Corales Puntacana TV 2 Sport X 11.30 Tennis: ATP Hamburg Open (m) 21.00 Fodbold: Eibar-Athletic Bilbao 02.30 Basketball: Boston-Miami Vis mere





Fodbold. På Instagram har Lionel Messi skrevet en personlig hilsen til sin ven Luis Suárez, hvor han langer ud mod de beslutninger, der i øjeblikket bliver truffet i den spanske storklub. Suárez er netop skiftet fra Barcelona til Atlético Madrid. »Det bliver mærkeligt at se dig i en anden trøje og endnu mærkeligere at spille imod dig. Du fortjente at få en afsked for den, du er; en af de vigtigste spillere i klubbens historie, som opnåede store ting med holdet og individuelt. Du fortjente ikke at blive smidt ud på denne måde. Sandheden er, at intet længere kan overraske mig«, skriver Messi på Instagram. Argentineren luftede for nylig et ønske om at forlade Barcelona, men fortsætter i klubben.

Cykling. De to tidligere Tour de France-vindere Egon Bernal og Geraint Thomas får i næste sæson selskab af australske Richie Porte hos Team Ineos. Det oplyser Ineos fredag på holdets hjemmeside. Porte ligner en naturlig afløser for Chris Froome, der stopper på det britiske hold og fortsætter hos Israel Start-Up Nation efter denne sæson. 35-årige Porte, der kører for Trek, sikrede sig for nylig en plads på podiet i det udsatte Tour de France. Australieren sluttede på tredjepladsen efter den slovenske vinder Tadej Pogacar og den slovenske landsmand Primoz Roglic.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix Racerkører Michelle Gatting er rigtig ked af nogle krænkende oplevelser, hun har haft under sit arbejde. Det var svært for hende at få det stoppet.

Racerkører Michelle Gatting er rigtig ked af nogle krænkende oplevelser, hun har haft under sit arbejde. Det var svært for hende at få det stoppet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Motorsport. Den danske racerkører Michelle Gatting er også blandt de kvinder, der har følt sig krænket under udførelse af sit job. Til Jyllands-Posten fortæller Gatting, at der altid skete det samme, når hun gik ind i lastbilen for at skifte sin køredragt. Så dukkede hendes overordnede nemlig op. »Der stod jeg i undertøj, altså meget let påklædt, og så vadede han bevidst ind i lastbilen, fordi han vidste, at jeg var derinde. Og han lagde aldrig skjul på, at han vidste, at jeg var derinde. Det blev gjort lidt i sjov, men jeg kunne ikke se det sjove i det, og efterfølgende har jeg tænkt, at det var meget grænseoverskridende«, siger Michelle Gatting, der er 26 år og etableret racerkører.

»Jeg forsøgte at dække mig til, når han kom ind. Det begyndte at gå mig på, og jeg prøvede at finde andre steder at klæde om, for det var mærkeligt for mig«. Når Michelle Gatting ser tilbage på det, kan hun godt se, at det var langt over grænsen. »Det stoppede aldrig, for jeg bad ham ikke om at stoppe. Det er lidt sværere for en kvinde at bede mænd om at stoppe, end man lige tror. Det er svært at forklare«, fortæller racerkøreren til Jyllands-Posten.

Motorsport. Det store samtaleevne forud for weekendens formel 1-grandprix i russiske Sotji er Lewis Hamiltons (Mercedes) mulighed for at vinde sit løb nummer 91 og dermed tangere legenden Michael Schumachers rekord. Med danske briller er weekenden dog også imødeset. Kevin Magnussen har flere gange gjort det godt på banen, men fredagens første træning gav ikke løfter om, at der er gode muligheder for danske point søndag. Magnussen lå i et stykke tid lige uden for top-10, men han gled stille og roligt tilbage og sluttede som nummer 16 i træningen. Han var dog hurtigere end teamkollega Romain Grosjean. Mens Mercedes’ Valtteri Bottas var hurtigst, var det mest overraskende, at Lewis Hamilton sluttede næstsidst.

Foto: Laszlo Szirtesi/Ritzau Scanpix Bayern Münchens erfarne spanier Javi Martínez blev skiftet ind og afgjorde Super Cup-finalen i den forlængede spilletid.

Bayern Münchens erfarne spanier Javi Martínez blev skiftet ind og afgjorde Super Cup-finalen i den forlængede spilletid. Foto: Laszlo Szirtesi/Ritzau Scanpix

Fodbold. Champions League-vinderen Bayern München kan nu også kalde sig vinder af Uefa Super Cup. Sent torsdag vandt den sydtyske storklub duellen mod Europa League-vinderen Sevilla med 2-1 efter forlænget spilletid. Indskiftede Javi Martínez blev matchvinder med et hovedstødsmål i det 104. minut. I den ordinære tid var det ellers Sevilla, som tog føringen på et straffespark ved Lucas Ocampos i 13. minut, men Leon Goretzka udlignede senere i første halvleg efter et tungt Bayern-pres.

Opgøret i Budapest var en prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion i europæiske kampe, selv om Ungarn er et af de lande, der senest har været hårdt ramt af coronavirus og har indført indrejseforbud. Cirka 30 procent af stadionkapaciteten – 20.000 billetter -- var sat til salg, og langt de fleste tilgængelige pladser var besat.

Idræt. En donation på 48,4 millioner kroner fra Nordea-Fonden og TrygFonden skal få danskerne til at bevæge sig endnu mere. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i en fælles pressemeddelelse. Det sker i kampagnen ’bevæg dig for livet’, som skal gøre Danmarks til verdens mest aktive idrætsnation i 2025. De to fonde bidrager med hver 24,2 millioner kroner.