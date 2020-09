Endnu en dansk sejr i French Open, og Mads Pedersen var centimeter fra en i Belgien

Tennis. 37-årige Frederik Løchte sikrede dagens anden danske sejr i French Open, da han i double sammen med tyskeren Tim Pütz candt 6-4, 6-4 over italienerne Stefano Travaglia og Lorenzo Sonego. I anden runde venter der seedet modstand, når modstanderne er de 11.-seedede australiere John Peers og Michael Venus, der indledningsvist besejrede nordmanden Casper Ruud og serberen Miomir Kecmanovic.

Cykling. To dage efter at have taget afsked med sin status som verdensmester var Mads Pedersen (Trek) på centimeter fra en etapesejr i WorldTour-løbet BinckBanck Tour. Massespurten efter de 132 km blev dog vundet af belgieren Jasper Philipsen (UAE), mens Mads Pedersen henviste tyskeren Pascal Ackermann (Bora) til 3.-pladsen.

Cykling. Cofidis har inkluderet Jesper Hansen i den trup, der skal køre Giro d’Italia, hvor også Jakob Fuglsang og Mikkel Honoré er bekræftede danske deltagere.

Håndbold. Skjern må i aftenens udekamp i Europa League mod Montpellier undvære Jonathan Würtz, der er testet positiv for coronavirus. Den 21-årige bagspiller har afleveret en positiv prøve efter at have været i kontakt med en coronasmittet ven, oplyser Skjern Håndbold.

Foto: Peter Kneffel/Ritzau Scanpix Mark Schmidt risikerer op til 15 års fængsel.

Doping. I det store sagskompleks Operation Aderlass, der har udgangspunkt i en række bloddopingsager fra VM i de nordiske skidiscipliner i 2019, har den hovedanklagede tyske læge, Mark Schmidt, tilstået en lang række forhold. Det skriver tv-stationen ARD. Mark Schmidt har erkendt, at hjulpet stribevis af blandet andre langrendsløbere og cykelryttere med blodtransfusioner. »Doping er en naturlig del af dagsordenen, hvis man vil have succes«, sagde den 42-årige læge i retslokalet i München.

Mark Schmidt afviste, at have dopet atleterne for profittens skyld. Schmidt nægter ligeledes, at han har bragt atleternes liv i fare. Mark Schmidts bloddoping-virksomhed, der ifølge anklagemyndigheden tilbød all inclusive-pakker til ca. 110.000 kroner per sæson, har angiveligt været aktiv siden 2011. Mark Schmidt og en anden hovedanklaget har siddet varetægtsfængslet i sagen i mere end halvandet år. Mark Schmidt risikerer op til 15 års fængsel.

Motorsport. Mick Schumacher, der er søn af den legendariske syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher, får chancen i en formel 1-racer, når Eifel Grand Prix køres på Nürburgring 11. oktober. Mick Schumacher, der fører kampen om mesterskabet i formel 2, skal køre en Alfa Romeo i en af de frie træninger før selve grandprixet. Ved samme lejlighed skal briten Callum Illot, der er nr. 2 i formel 2-serien, køre en af de to Haas-racere ligeledes i en fri træning. Danske Kevin Magnussen er en af de to faste kørere hos Haas, men det er endnu ikke meddelt, om Illot skal køre i Magnussens bil eller Romain Grosjeans.

Fodbold. Få uger efter han er vendt tilbage til Danmark og spilletid i Superligaen, er 25-årige Pione Sisto udtaget til landsholdets kommende opgaver mod Færøerne, England og Island. Mens Sisto, der senest var med i 2018, har 21 landskampe på cv’et, så står der endnu en rundt nul ud foran Jonas Winds navn. Det kan dog ændre sig allerede i næste uge, når Danmarks skal møde Færøerne i Herning. FC København-angriberen er nemlig udtaget til landsholdet for første gang.

Truppen

Jesper Hansen, FC Midtjylland

Jonas Lössl, Everton

Kasper Schmeichel, Leicester

Andreas Christensen, Chelsea

Henrik Dalsgaard, Brentford

Jannik Vestergaard, Southampton

Joakim Mæhle, K.R.C. Genk

Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Fenerbahce

Simon Kjær, AC Milan

Christian Eriksen, Inter

Christian Nørgaard, Brentford

Daniel Wass, Valencia

Philip Billing, Bournemouth

Pierre Emile Højbjerg, Tottenham

Thomas Delaney, Borussia Dortmund

Andreas Cornelius, Parma

Andreas Skov Olsen, Bologna

Jonas Older Wind, FC København

Kasper Dolberg, Nice

Martin C. Braithwaite, FC Barcelona

Pione Sisto, FC Midtjylland

Robert Skov, Hoffenheim

Yussuf Yurary Poulsen, RB Leipzig

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix Diogo Jota skiftede for et par uger siden fra Wolverhampton til Liverpool.

Fodbold. Arsenal kom foran på Anfield mod Liverpool, men mestrene viste klassen, rejste sig og sejrede 3-1 og ligger nu side om side med Leicester og bysbørnene fra Everton som tophold i Premier League med 9 point efter 3 kampe. Portugiseren Diogo Jota kom ind i 2. halvleg og fik scoret sit første mål for klubben, da han øgede til 3-1. »Han er en klassespiller. Det er vanskeligt at forbedre et hold som vores, men han har været på min liste de seneste to-tre år og nu er han her«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge BBC om sit nyindkøb.

Fodbold. Landsholdsreserven Frederik Rønnow har fået lov til at finde sig en ny klub og ifølge Eintracht Frankfurts Twitter-konto er målmanden i færd med at forhandle. Avisen Bild har tidligere skrevet, at Rønnow kan være på vej til et skifte til ligarivalen Schalke 04.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg må undvære Mads Øris Nielsen til onsdagens returkamp i European League ude mod CSKA Moskva. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads Øris Nielsen kunen ifølge avisen ikke få udstedt visum efter besøg på den russiske ambassade mandag, fordi nummeret i hans pas ikke matchede nummeret i den russiske invitation. »Mit gamle pas udløb inden for et halvt år, så jeg fik udstedt et nyt pas. Og da det nummer, der stod på invitationen fra Rusland, var nummeret fra det gamle pas, kunne jeg ikke få visum«, siger en frustreret Mads Ø. Nielsen.

Ishockey. For første gang i 16 år kan Tampa Bay fejre en Stanley Cup-triumf. Kamp 6 i finaleserien i NHL mod Dallas blev vundet 2-0 og holdet fra Florida sejrede dermed 4-2 i kampe.