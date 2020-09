Sisto og FCK-angriber er udtaget til landsholdet

Fodbold. Få uger efter han er vendt tilbage til Danmark og spilletid i Superligaen, er 25-årige Pione Sisto også udtaget til landsholdets kommende opgaver mod Færøerne, England og Island. Mens Sisto, der senest var med i 2018, har 21 landskampe på cv’et, så står der endnu en rundt nul ud foran Jonas Winds navn. Det kan dog ændre sig allerede i næste uge, når Danmarks skal møde Færøerne i Herning. FC København-angriberen er nemlig udtaget til landsholdet for første gang.

Truppen

Jesper Hansen, FC Midtjylland

Jonas Lössl, Everton

Kasper Schmeichel, Leicester

Andreas Christensen, Chelsea

Henrik Dalsgaard, Brentford

Jannik Vestergaard, Southampton

Joakim Mæhle, K.R.C. Genk

Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Fenerbahce

Simon Kjær, AC Milan

Christian Eriksen, Intern

Christian Nørgaard, Brentford

Daniel Wass, Valencia

Philip Billing, Bournemouth

Pierre Emile Højbjerg, Tottenham

Thomas Delaney, Borussia Dortmund

Andreas Cornelius, Parma

Andreas Skov Olsen, Bologna

Jonas Older Wind, FC København

Kasper Dolberg, Nice

Martin C. Braithwaite, FC Barcelona

Pione Sisto, FC Midtjylland

Robert Skov, Hoffenheim

Yussuf Yurary Poulsen, RB Leipzig

Fodbold. Arsenal kom foran på Anfield mod Liverpool, men mestrene viste klassen, rejste sig og sejrede 3-1 og ligger nu side om side med Leicester og bysbørnene fra Everton som tophold i Premier League med 9 point efter 3 kampe. Portugiseren Diogo Jota kom ind i 2. halvleg og fik scoret sit første mål for klubben, da han øgede til 3-1. »Han er en klassespiller. Det er vanskeligt at forbedre et hold som vores, men han har været på min liste de seneste to-tre år og nu er han her«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge BBC om sit nyindkøb.

Fodbold. Landsholdsreserven Frederik Rønnow har fået lov til at finde sig en ny klub og ifølge Eintracht Frankfurts Twitter-konto er målmanden i færd med at forhandle. Avisen Bild har tidligere skrevet, at Rønnow kan være på vej til et skifte til ligarivalen Schalke 04.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg må undvære Mads Øris Nielsen til onsdagens returkamp i European League ude mod CSKA Moskva. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads Øris Nielsen kunen ifølge avisen ikke få udstedt visum efter besøg på den russiske ambassade mandag, fordi nummeret i hans pas ikke matchede nummeret i den russiske invitation. »Mit gamle pas udløb inden for et halvt år, så jeg fik udstedt et nyt pas. Og da det nummer, der stod på invitationen fra Rusland, var nummeret fra det gamle pas, kunne jeg ikke få visum«, siger en frustreret Mads Ø. Nielsen.

Ishockey. For første gang i 16 år kan Tampa Bay fejre en Stanley Cup-triumf. Kamp 6 i finaleserien i NHL mod Dallas blev vundet 2-0 og holdet fra Florida sejrede dermed 4-2 i kampe.

Tennis. Russeren Daniil Medvedevs anstrengte forhold til Roland Garros’ røde grus fortsætter, og den russer er nu ude af French Open for fjerde år i træk efter 1. runde. Her tabte han sent mandag til ungarske Márton Fucsovics med 4-6, 6-7, 6-2, 1-6. I slutningen af andet sæt kogte det helt over Medvedev, som tabte en fremragende bold og kom bagud 3-6 i tiebreaken, hvorefter han ødelagde sin ketsjer. Det fik han en pointstraf for, hvilket betød, at sættet gik til Fucsovics.

Fodbold. Genk og klubbens nyansatte danske træner Jess Thorup måtte mandag nøjes med 2-2, da holdet hjemme mødte Oostende i den bedste belgiske række. Paul Onuachu, der tidligere har spillet under Thorup i FC Midtjylland, scorede to gange for Genk, inden holdet indkasserede udligningen til 2-2 i slutfasen med kun ti mand på banen.

Fodbold. Liverpool har udlejet målmanden Loris Karius til Union Berlin i Bundesligaen. Danske Jakob Busk ser dermed ud til at rykke yderligere ned i hierarkiet. Det er to år siden, Busk seneste har spillet for Union.