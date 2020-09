Serena Williams trækker sig fra French Open med en skade

Direkte sport i tv TV 2 13.00 Cykling: Flèche Wallonne TV 2 Sport 18.55 Speedway: DM-finale TV3+ 21.00 Fodbold: FC Midtjylland-Slavia Prag TV3 Sport 10.00 Håndbold: CSKA-Bjerringbro (m) 18.00 Fodbold: Viborg-Vendsyssel 21.00 Fodbold: Salzburg-Maccabi Tel Aviv TV3 Max 18.45 Håndbold: Brest-Paris SG (m) 20.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund 6’eren 18.30 Fodbold: Newport-Newcastle 20.45 Fodbold: Brighton-Man. United Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55 Tennis: French Open TV 2 Sport X 18.00 Fodbold: Benevento-Inter 21.30 Fodbold: Real Madrid-Valladolid 03.00 Basketball: LA Lakers-Miami

Tennis. Serena Williams har trukket sig fra grand slam-turneringen French Open umiddelbart inden hun skulle på banen i 2. runde mod Tsvetana Pironkova. Det amerikanske ikon angiver en skade i akillessenen som årsag til sit exit. 39-årige Serena Williams jagtede i Paris karrierens 24. sejr i en grand slam-sejr, der ville sende hende op på siden af australske Margaret Court som historiens mest vindende. Williams vandt senest en grand slam i 2017, da hun triumferede i US Open. I Paris var hun senest bedst i 2015.

Tennis. Verdensranglistens nr. 5, ukrainske Elina Svitolina, fik sig noget af en forskrækkelse i sin 2. rundekamp ved French Open mod upåagtede Renata Zarazua fra Mexico. Svitolina vandt planmæssigt 1. sæt 6-3, men så tildelte den 22-årige mexicaner storfavoritten et æg, og kampen måtte ud i et 3. sæt. Her fik Elina Svitolina igen styr på begivhederne og vandt 6-2.

Speedway. Mikkel Bech stopper karrieren efter et løb i Sverige torsdag, og sidste løb på dansk grund bliver onsdagens DM-finale i Vojens. »Jeg vil have mig et mere almindeligt liv sammen med min kæreste, og jeg vil forsøge at skabe mig en civil karriere. Jeg glæder mig til at slippe for presset og spekulationerne«, siger Mikkel Bech til JydskeVestkysten. I 2012 var han som et af karrieren absolutte højdepunkter med til at vinde VM-guld for hold i Sverige.

Olympisk. De japanske arrangører siger nu, at de olympiske og paralympiske lege i Tokyo næste år vil blive gennemført, uanset hvordan coronapandemien udvikler sig. I en tale siger Yoshirō Mori, der er præsident for organisationskomiteen, at »uanset hvad der sker, vil Japan være i stand til at afvikle legene«, skriver Kyodo News. OL og para-OL skulle have fundet sted i år, men er udsat til næste sommer på grund af coronaens hærgen. OL starter 23. juli.

Cykling. Anna van der Breggen vandt for 6. år i træk Fleche Wallone efter at hun på Mur de Huy var stærkere end danske Cecilie Uttrup Ludwig. Hollænderen var på målstregen 2 sekunder foran Ludwig. Van der Breggen blev søndag ligeledes verdensmester.

Fodbold. Aston Villa har lejet den engelske landsholdsspiller Ross Barkely i Chelsea for resten af sæsonen, skriver BBC.

Cykling. Onsdagens enkeltstart i det hollandske og belgiske etapeløb BinckBank Tour er aflyst, oplyser arrangørerne af BinckBank Tour på Twitter ifølge Ritzau. Det sker, efter at coronarestriktioner er blevet skærpet efter stigende smitte i Holland. Blandt andet frarådes rejser, som ikke er nødvendige, mellem storbyerne Haag, Amsterdam og Rotterdam. Mindst yderligere en etape kan potentielt også blive ramt af en aflysning, skriver cyclingnews.com.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborgs forspring på tre mål fra hjemmekampen holdt ikke, da det danske mandskab mødte CSKA Moskva i det andet opgør om en plads i Europa League. Russerne vandt hjemmekampen 32-24 og kvalificerede sig dermed til gruppespillet med samlet 55-50.

Fodbold. Martin Braithwaite blev i går udtaget til det danske landshold, og han er på vej tilbage til Barcelonas hold efter en skade. Så humøret bør være højt hos den danske spiller, der er med i Barcelonas trup til kampen torsdag mod Celta. Nu bliver den danske Barcelona-spiller også hyldet på de sociale medier, fordi han efter træningen tog sig tid til at tage et billede med en fan i en kørestol. Se videoen herunder.

Cykling. Mikkel Bjerg er udtaget til Giro d’Italia og skal dermed for første gang med i en grand tour. danskerens hold UAE oplyser onsdag på sin hjemmeside, at Mikkel Bjerg er en af de otte ryttere, der skal med til Giroen 3.-25. oktober. Resten af UAE-holdet består af Brandon McNulty, Fernando Gaviria, Max Richeze, Joe Dombrowski, Sebastian Molano, Diego Ulissi og Valerio Conti.

Fodbold. Ifølge tyske medier bliver Manuel Baum ny træner i Schalke o4, der for får dage siden fyrede David Wagner. 41-årige Baum er træner for Tysklands U20-landshold og har tidligere stået i spidsen for FC Augsburg.