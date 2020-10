Fodboldboss: Tomme tribuner kan koste Superligaen og 1. division 860 millioner kroner. Og det er kun i denne sæson

Direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, vil have flere tilskuere til superliga-kampe. Det er, på trods af at regeringen har tilbagerullet særordningen for Superligaen, der tillod flere end 500 tilskuere på lægterne.