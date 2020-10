Simon Kjær blev dobbelt straffesparkshelt for Milan

Direkte sport i tv Fredag 2. oktober TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Odense-SønderjyskE TV3+ 19.00 Fodbold: Randers-Brøndby TV3 Sport 19.00 Speedway: Toruns Grand Prix 22.00 Motorsport: IndyCar TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Angers 6’eren 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55/16.45 Tennis: French Open 15.00 Cykling: BinckBank Tour 22.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 20.45 Fodbold: Fiorentina-Sampdoria 3.00 Basketball: LA Lakers-Miami

Fodbold. Det hører til sjældenhederne, at den danske landsholdsanfører Simon Kjær er kampafgørende i modstandernes straffesparksfelt, men sådan var det torsdag aften, da AC Milan sled sig videre til gruppespillet i Europa League. Milan og Rio Ave havde spillet sig frem til et 2-2-resultat efter 120 minutter, hvorfor afgørelsen skulle findes i en straffesparkskonkurrence. I en langstrakt forestilling sparkede Simon Kjær to gange og scorede to gange på udebane mod portugiserne, der blev endegyldigt sænket, da Kjær eksekverede til 9-8 og Aderian Santos derefter brændte.

Fodbold. FC Københavns exit i Europa League får nu indflydelse på klubbens transferplaner. »Vi havde planer om at hente en kantspiller. Men det bliver svært nu på grund af den økonomiske situation«, siger Ståle Solbakken til Ritzau og tilføjer, at backerne Guillermo Varela og Bryan Oviedo formentlig snart er fortid i klubben.

Golf. Efter en 1. runde i 69 slag er Sebastian Cappelen fem slag efter en amerikansk førertrio ved PGA Tour-turneringen Sanderson Farms Championship i Mississippi. Andetsteds i USA er to danske kvinder i aktion i LPGA Tour-turneringen i New Jersey. Nicole Broch Larsen brugte 70 slag og Nanna Koerstz Madsen 71 slag og ligger dermed placeret lige omkring cutgrænsen. Lauren Stephenson fra USA deler føringen med Mi-Hyang Lee, Sydkorea. De har brugt 63 slag.

Fodbold. Barcelona sejrede 3-0 på udebane i Vigo mod Celta og har dermed 6 point i La Liga efter to kampe. Stortalentet Ansu Fati scorede på ny og er nu oppe på tre scoringer i indeværende sæson.

Cykling. Quick-Step-rytteren Fabio Jakobsen skal have foretaget yderligere kirurgiske indgreb for at rekonstruere dele af sit ansigt efter sit voldsomme styrt ved Polen Rundt i august. Det oplyser hollænderen på Twitter.